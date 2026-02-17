Getty
Jude Bellingham'ın sakatlığı ilk tahmin edilenden daha ciddi çıktı. Real Madrid yıldızı, Dünya Kupası öncesinde İngiltere'nin son kampına katılamayacak
Bellingham, La Liga maçını gözyaşları içinde terk etti
Bellingham, 1 Şubat'ta Rayo Vallecano ile oynanan La Liga maçında sakatlandı. Maçın bitimine 10 dakikadan az bir süre kala, topu kovalarken çimlere düşerek sakatlandı ve gözyaşları içinde sahayı terk etti.
Bellingham'ın ciddi bir sakatlık geçirdiği hemen anlaşıldı ve aktif oyun kurucu sol bacağını tutarak yerde kaldı. Real Madrid, hızlı bir şekilde tıbbi değerlendirme yaptı ve ameliyat gerekmediği belirlendi.
Bellingham'ın Real Madrid ve İngiltere ile kaçırabileceği maçlar
İlk iyileşme süresi tahminlerine göre Bellingham yaklaşık beş hafta sahalardan uzak kalacak, ancak Blancos, takımın sembolü olan 5 numaralı oyuncunun 2 Mart'ta yerel rakibi Getafe ile oynanacak maça yetişeceğinden emin.
The Sun'a göre, rehabilitasyon programının tamamlanması oldukça uzun sürecek ve Bellingham'ın kondisyonu konusunda hiçbir risk alınmayacak. Şu anda, oyuncunun Nisan ayı başına kadar sahalardan uzak kalabileceği bildiriliyor.
Bu kadar uzun süreli bir yokluk, onu Mart ayı sonlarında İngiltere'nin Uruguay ve Japonya ile oynayacağı hazırlık maçlarını kaçırmasına neden olacak. Bu maçlar, Three Lions'ın dikkatini Dünya Kupası'na çevirmeden önce oynayacağı son maçlar olacak.
Bellingham, Real Madrid'in La Liga şampiyonluğu mücadelesindeki önemli maçların yanı sıra, Jose Mourinho'nun Benfica'sı ile oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının her iki ayağında da forma giyemeyecek. Avrupa kupalarında son 16 turunda, Blancos'un Manchester City ile karşılaşabileceği maçlarda forma giyemeyebilir.
Tuchel, Bellingham'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Bellingham, Haziran 2025'ten bu yana İngiltere milli takımında sadece bir maçta forma giydi - Kasım ayında Arnavutluk ile oynanan son maçta. Geçen yaz omuz ameliyatı geçirdi ve bu da mevcut sezonun başlangıcını geciktirdi.
Three Lions'ın teknik direktörü Tuchel ile olan çalışma ilişkisi hakkında sorular soruldu. Talepkar Alman taktikçi, sadece şöhrete dayalı olarak Dünya Kupası kadrosuna kimseyi almayacağını iddia etti.
Tuchel, Bellingham'ın fiziksel durumu hakkında şunları söyledi: "Kulüp, onun iyileşme süreciyle ilgili biraz daha temkinli davranıyor. Jude çok istekli ve onu tanıdığımız kadarıyla, kararlı ve son derece profesyonel bir oyuncu. Mart ayında bizimle birlikte olmak için her şeyi deneyecek.
"Elbette iletişim halindeyiz, bu normal bir şey ve ona en iyisini diliyoruz. Onun için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız, ona yardım ve destek olacağız. Bu biraz zamanla yarışmak gibi. Şahsen ben iyimserim, ama emin değilim."
Bellingham yine de seçilecek mi?
Bellingham'ın, Mart ayında uluslararası maçlarda oynayıp oynamayacağına bakılmaksızın, maçın gidişatını değiştirebilen yeteneği nedeniyle Dünya Kupası kadrosuna çağrılacağı tahmin ediliyor.
Eski İngiltere forveti Michael Owen, Real Madrid'in "Galactico"su uçakta yer alacak mı sorusuna GOAL'a verdiği yanıtta şunları söyledi: "Jude Bellingham formda olursa ona yer bulurum. O sadece İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri değil, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Tuchel'in bu 10 oyuncudan birini daha geniş bir pozisyona itip itmeyeceği çok önemli.
"Herkes tamamen formda ve en iyi performansını sergiliyorsa, bana göre Jude Bellingham bu pozisyon için ülkedeki en iyi oyuncu. Ancak, o zamana kadar birkaç 'eğer' ve 'ama' var."
İngiltere, Florida'ya giderken Amerika topraklarında Yeni Zelanda ve Kosta Rika ile iki hazırlık maçı oynayacak ve bu maçlar Bellingham'ın uluslararası sahalara dönüşünü sağlayacak.
2028 yılına kadar sözleşmesini uzatan Tuchel, 17 Haziran'da Teksas'ta, Dallas Cowboys NFL franchise'ının muhteşem evinde Hırvatistan ile karşılaşacak olan Three Lions'ın dünya şampiyonluğu yolundaki ilk adımını izleyecek.
