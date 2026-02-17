Jude Bellingham'ın sakatlığı ilk tahmin edilenden daha ciddi çıktı. Real Madrid yıldızı, Dünya Kupası öncesinde İngiltere'nin son kampına katılamayacak

Bellingham, Haziran 2025'ten bu yana İngiltere milli takımında sadece bir maçta forma giydi - Kasım ayında Arnavutluk ile oynanan son maçta. Geçen yaz omuz ameliyatı geçirdi ve bu da mevcut sezonun başlangıcını geciktirdi.

Three Lions'ın teknik direktörü Tuchel ile olan çalışma ilişkisi hakkında sorular soruldu. Talepkar Alman taktikçi, sadece şöhrete dayalı olarak Dünya Kupası kadrosuna kimseyi almayacağını iddia etti.

Tuchel, Bellingham'ın fiziksel durumu hakkında şunları söyledi: "Kulüp, onun iyileşme süreciyle ilgili biraz daha temkinli davranıyor. Jude çok istekli ve onu tanıdığımız kadarıyla, kararlı ve son derece profesyonel bir oyuncu. Mart ayında bizimle birlikte olmak için her şeyi deneyecek.

"Elbette iletişim halindeyiz, bu normal bir şey ve ona en iyisini diliyoruz. Onun için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız, ona yardım ve destek olacağız. Bu biraz zamanla yarışmak gibi. Şahsen ben iyimserim, ama emin değilim."