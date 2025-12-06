Jude Bellingham'ın babası, Almanya'da alt lig takımına imza attı

Jude’un Dortmund’daki üç sezonu, 2020’de takıma katılmasının ardından onu çok hızlı bir şekilde dünya çapında bir orta saha oyuncusu haline getirdi. 132 maça çıktı, 2020-21 Almanya Kupası’nı kazandı ve 2022-23 sezonunda Bundesliga’da yılın oyuncusu seçildi.

Ardından 90 milyon sterlinlik (120 milyon dolar) transferle Real Madrid’e geçti. Küçük kardeşi Jobe ise Dortmund’daki yolculuğunun henüz başında; Sunderland’dan bu yıl Haziran ayında transfer oldu. Beş yıllık sözleşmeye imza atan Jobe, bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi dahil tüm kulvarlarda birkaç kez forma giydi. Şu anda düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmak ve kendi yolunu çizmek için çalışıyor; kulüpte abisi Jude’un başarılı döneminin yarattığı büyük beklenti ve karşılaştırmalar nedeniyle başlangıçta ciddi baskı hissetmişti. Jobe bu sezon bir gol attı; o gol FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda geldi.