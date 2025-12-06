Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport
İdil Erin Tetik

Jude Bellingham'ın babası, Almanya'da alt lig takımına imza attı

İngiltere ve Real Madrid yıldızı Jude ile Borussia Dortmund orta sahası Jobe’un babası Mark Bellingham, sürpriz bir şekilde amatör futbola geri döndü ve FC Herdecke-Ende’ye imza attı. İngiltere alt liglerinde 700’ün üzerinde kariyer golü bulunan golcü isim, en küçük oğluna daha yakın olmak için Almanya’ya taşındıktan sonra Kreisliga B ekibine katıldı.

  • Bellingham geri döndü, üstelik fırtına gibi

    Bellingham önce kulübe gidip veteran takımıyla antrenman yapıp yapamayacağını sordu. Herdecke-Ende yetkilileri ise üyelik formunda ünlü soyadını görene kadar onun kim olduğunu fark etmedi. Kulüp başkanı Frank Samson, Bellingham’ın “tamamen normal” ve oldukça ulaşılabilir biri olduğunu söyledi. Bellingham şimdiden etkisini göstermiş durumda; takım arkadaşları ve kulüp yetkilileri onun formunu överken, ilk maçında attığı iki golün ardından golcülüğünü “ölümcül” olarak nitelendirdi. Dortmund’un hemen dışında yer alan küçük kulübe gelişi büyük heyecan ve medya ilgisi yaratmış durumda.

  • Denmark v England: Group C - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Alman teknik direktör: “Klasını gösterdi”

    FC Herdecke-Ende teknik direktörü Marcel Schunke, Mark Bellingham hakkında, “Mark ceza sahasında tam bir ölüm makinesi. İki maçta üç gol ve bir asist… Daha ilk andan klasını gösterdi. Bir anda soyunma odasında herkes İngilizce konuşmaya başladı” dedi.

  • Bellingham ailesinin Almanya’daki büyüyen mirası

    Jude’un Dortmund’daki üç sezonu, 2020’de takıma katılmasının ardından onu çok hızlı bir şekilde dünya çapında bir orta saha oyuncusu haline getirdi. 132 maça çıktı, 2020-21 Almanya Kupası’nı kazandı ve 2022-23 sezonunda Bundesliga’da yılın oyuncusu seçildi. 

    Ardından 90 milyon sterlinlik (120 milyon dolar) transferle Real Madrid’e geçti. Küçük kardeşi Jobe ise Dortmund’daki yolculuğunun henüz başında; Sunderland’dan bu yıl Haziran ayında transfer oldu. Beş yıllık sözleşmeye imza atan Jobe, bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi dahil tüm kulvarlarda birkaç kez forma giydi. Şu anda düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmak ve kendi yolunu çizmek için çalışıyor; kulüpte abisi Jude’un başarılı döneminin yarattığı büyük beklenti ve karşılaştırmalar nedeniyle başlangıçta ciddi baskı hissetmişti. Jobe bu sezon bir gol attı; o gol FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda geldi.

  • England v Slovenia: Group C - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Aile sorunları Bellinghamları zorluyor

    Eski bir polis memuru olan baba Mark Bellingham şu anda Almanya’da yaşıyor ve Jude ile Jobe’un annesi Denise’ten – 20 yılı aşkın bir ilişki sonrası – ayrı durumda. Yıllarca çocuklarının kariyerlerine destek olmak için farklı ülkelerde yaşayan çiftin, şu anda “tehlikeli derecede gergin” bir ortamda olduğu söyleniyor. Bu çalkantıların, kişisel sorunlar yaşayan ve Dortmund’da kendini güvensiz ve baskı altında hisseden küçük oğulları Jobe’u olumsuz etkilediği belirtiliyor. Ayrıca aile, Mark’ın kulüplerle olan temasları nedeniyle de mercek altında. Kısa süre önce Borussia Dortmund’un sportif direktörüyle Jobe’un oynama süresi üzerine yaşanan bir tartışma sonrası aile üyelerinin soyunma odası bölgesine girmesi yasaklandı. Aile aynı zamanda yoğun medya baskısıyla da mücadele ediyor; Jude, basının kendilerini sürekli takip etmesine sert tepki gösterdi.

