Jude Bellingham'ın babası, Almanya'da alt lig takımına imza attı
Bellingham geri döndü, üstelik fırtına gibi
Bellingham önce kulübe gidip veteran takımıyla antrenman yapıp yapamayacağını sordu. Herdecke-Ende yetkilileri ise üyelik formunda ünlü soyadını görene kadar onun kim olduğunu fark etmedi. Kulüp başkanı Frank Samson, Bellingham’ın “tamamen normal” ve oldukça ulaşılabilir biri olduğunu söyledi. Bellingham şimdiden etkisini göstermiş durumda; takım arkadaşları ve kulüp yetkilileri onun formunu överken, ilk maçında attığı iki golün ardından golcülüğünü “ölümcül” olarak nitelendirdi. Dortmund’un hemen dışında yer alan küçük kulübe gelişi büyük heyecan ve medya ilgisi yaratmış durumda.
Alman teknik direktör: “Klasını gösterdi”
FC Herdecke-Ende teknik direktörü Marcel Schunke, Mark Bellingham hakkında, “Mark ceza sahasında tam bir ölüm makinesi. İki maçta üç gol ve bir asist… Daha ilk andan klasını gösterdi. Bir anda soyunma odasında herkes İngilizce konuşmaya başladı” dedi.
Bellingham ailesinin Almanya’daki büyüyen mirası
Jude’un Dortmund’daki üç sezonu, 2020’de takıma katılmasının ardından onu çok hızlı bir şekilde dünya çapında bir orta saha oyuncusu haline getirdi. 132 maça çıktı, 2020-21 Almanya Kupası’nı kazandı ve 2022-23 sezonunda Bundesliga’da yılın oyuncusu seçildi.
Ardından 90 milyon sterlinlik (120 milyon dolar) transferle Real Madrid’e geçti. Küçük kardeşi Jobe ise Dortmund’daki yolculuğunun henüz başında; Sunderland’dan bu yıl Haziran ayında transfer oldu. Beş yıllık sözleşmeye imza atan Jobe, bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi dahil tüm kulvarlarda birkaç kez forma giydi. Şu anda düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmak ve kendi yolunu çizmek için çalışıyor; kulüpte abisi Jude’un başarılı döneminin yarattığı büyük beklenti ve karşılaştırmalar nedeniyle başlangıçta ciddi baskı hissetmişti. Jobe bu sezon bir gol attı; o gol FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda geldi.
Aile sorunları Bellinghamları zorluyor
Eski bir polis memuru olan baba Mark Bellingham şu anda Almanya’da yaşıyor ve Jude ile Jobe’un annesi Denise’ten – 20 yılı aşkın bir ilişki sonrası – ayrı durumda. Yıllarca çocuklarının kariyerlerine destek olmak için farklı ülkelerde yaşayan çiftin, şu anda “tehlikeli derecede gergin” bir ortamda olduğu söyleniyor. Bu çalkantıların, kişisel sorunlar yaşayan ve Dortmund’da kendini güvensiz ve baskı altında hisseden küçük oğulları Jobe’u olumsuz etkilediği belirtiliyor. Ayrıca aile, Mark’ın kulüplerle olan temasları nedeniyle de mercek altında. Kısa süre önce Borussia Dortmund’un sportif direktörüyle Jobe’un oynama süresi üzerine yaşanan bir tartışma sonrası aile üyelerinin soyunma odası bölgesine girmesi yasaklandı. Aile aynı zamanda yoğun medya baskısıyla da mücadele ediyor; Jude, basının kendilerini sürekli takip etmesine sert tepki gösterdi.
