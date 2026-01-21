Jude Bellingham gol sevinciyle eleştirilere gönderme yaptı

Jude Bellingham, eleştirilere yanıt vermek için çarşamba gecesi sahada adeta kusursuz bir fırsat yakaladı ve bunu geri çevirmedi. Real Madrid’in geceyi 6-1’e taşıyan golünü atan 22 yaşındaki yıldız, gol sevincinde içki içer gibi yaparak dikkat çekti. Maç sonrası ise bu hareketin, kendisi hakkında konuşanlara yönelik bir şaka olduğunu açıkladı.

TNT Sports’a konuşan Bellingham, yaşananlara dair şu ifadeleri kullandı: “Artık herkes eline bir kamera alıp istediğini söyleyebiliyor ve hiçbir kanıt olmadan tüm dünya buna inanıyor. Bence buna iki şekilde yaklaşabilirsiniz: Ya oturup ağlarsınız, sızlanırsınız ya da oluruna bırakır, keyfinize bakarsınız.”

Sevincine de değinen İngiliz yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığım hareket, taraftarlara ve ağzına geleni söyleyen insanlara karşı küçük bir şakaydı. Ben gerçeği biliyorum; özel hayatımda neler olduğunu da biliyorum. Futbola ne verdiğimi, sahada ne ortaya koyduğumu ve takıma ne katmaya çalıştığımı da biliyorum.”

“Saha dışındaki gürültünün aslında hiçbir önemi yok ama bazen küçük bir şaka yapmak da güzel,” diyen Bellingham, taraftarlarla ilgili olarak ise şu vurguyu yaptı:

“Her zaman söylüyorum; taraftarlar paralarını veriyor, bütün hafta çalışıyor, biriktirip Real Madrid maçlarına geliyor. Dolayısıyla istediklerini söyleme hakları var. Bizim de onlara daha sık böyle performanslar sunmamız gerekiyor.”