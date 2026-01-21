Getty Images Sport
Jude Bellingham gol sevinciyle eleştirilere gönderme yaptı
Bellingham golünü attı, Real Madrid Monaco’yu dağıttı
Xabi Alonso’nun kulüpten ayrılmasının ardından Real Madrid için oldukça çalkantılı bir iki hafta geride kaldı. Alvaro Arbeloa yönetimindeki ilk maçta Kral Kupası’na veda eden Los Blancos, hafta sonunda Levante karşısında alınan net 2-0’lık galibiyete rağmen Bernabéu tribünlerinden gelen ıslıkların da hedefi olmuştu. Ancak salı gecesi Monaco karşısında bu tablo tamamen değişti.
Real Madrid, Fransız ekibini zorlanmadan geçerken tribünlerde de neredeyse hiç protesto sesi duyulmadı. Kylian Mbappé’nin ilk yarıda attığı iki golle kontrolü erkenden ele geçiren İspanyol devi, ikinci yarıda Franco Mastantuono ve Vinicius Junior’ın golleriyle farkı açtı. Thilo Kehrer’in kendi kalesine attığı gol de skora eklenirken, Monaco’nun tek sayısı Jordan Teze’den geldi. Mücadelenin son sözünü ise 80. dakikada Jude Bellingham söyledi ve Real Madrid sahadan 6-1’lik ezici bir galibiyetle ayrıldı.
İspanyol YouTuber’dan Bellingham’a alkol suçlaması
Sezonun şu ana kadarki bölümünde Real Madridli oyuncular, takımın beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle hem taraftarların hem de medya yorumcularının eleştirilerine maruz kaldı. Ancak İspanyol YouTuber AuronPlay, hafta sonu yaptığı açıklamalarla tartışmayı bir adım daha ileri taşıdı. AuronPlay, Bellingham’ı fazla alkol tüketmek ve gece hayatına düşkün olmakla suçladı.
“İspanya’da Jude Bellingham’ın gitmediği tek bir gece kulübü yok. Alkole fazlasıyla düşkün,” diyen AuronPlay, iddialarını şu sözlerle sürdürdü: “Antrenmanlarda onu gördünüz mü? Üzerinden resmen rom akıyor. Eğlenmeyi fazla seviyor.” Bellingham’ın yaz aylarında, sezon öncesi tatilinde Ibiza’da görüntülendiği biliniyor. Ancak eski Borussia Dortmund oyuncusunun AuronPlay’in iddia ettiği gibi aşırı alkol tükettiğine dair somut bir kanıt bulunmuyor.
Bellingham: “Özel hayatımla ilgili gerçeği ben biliyorum”
Jude Bellingham, eleştirilere yanıt vermek için çarşamba gecesi sahada adeta kusursuz bir fırsat yakaladı ve bunu geri çevirmedi. Real Madrid’in geceyi 6-1’e taşıyan golünü atan 22 yaşındaki yıldız, gol sevincinde içki içer gibi yaparak dikkat çekti. Maç sonrası ise bu hareketin, kendisi hakkında konuşanlara yönelik bir şaka olduğunu açıkladı.
TNT Sports’a konuşan Bellingham, yaşananlara dair şu ifadeleri kullandı: “Artık herkes eline bir kamera alıp istediğini söyleyebiliyor ve hiçbir kanıt olmadan tüm dünya buna inanıyor. Bence buna iki şekilde yaklaşabilirsiniz: Ya oturup ağlarsınız, sızlanırsınız ya da oluruna bırakır, keyfinize bakarsınız.”
Sevincine de değinen İngiliz yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptığım hareket, taraftarlara ve ağzına geleni söyleyen insanlara karşı küçük bir şakaydı. Ben gerçeği biliyorum; özel hayatımda neler olduğunu da biliyorum. Futbola ne verdiğimi, sahada ne ortaya koyduğumu ve takıma ne katmaya çalıştığımı da biliyorum.”
“Saha dışındaki gürültünün aslında hiçbir önemi yok ama bazen küçük bir şaka yapmak da güzel,” diyen Bellingham, taraftarlarla ilgili olarak ise şu vurguyu yaptı:
“Her zaman söylüyorum; taraftarlar paralarını veriyor, bütün hafta çalışıyor, biriktirip Real Madrid maçlarına geliyor. Dolayısıyla istediklerini söyleme hakları var. Bizim de onlara daha sık böyle performanslar sunmamız gerekiyor.”
Real Madrid Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir konumda
Son haftalarda yaşanan tüm dalgalanmalara rağmen Real Madrid, salı gecesi alınan galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde oldukça avantajlı bir konuma geldi. Alvaro Arbeloa yönetimindeki Madrid ekibi, lig aşaması tablosunda ikinci sıraya yükselerek ilk sekiz hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı ve ekstra bir eleme turu oynamaktan kaçınmayı amaçlıyor.
Beyazlar, lig aşamasındaki son maçını gelecek hafta Benfica deplasmanında oynayacak. La Liga şampiyonluk yarışında da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Real Madrid, lider Barcelona’nın sadece bir puan gerisinde yer alıyor. Cumartesi günü Villarreal’i mağlup etmeleri hâlinde, Hansi Flick’in ekibi pazar günü Real Oviedo’yu konuk etmeden önce zirveye yükselme şansını yakalayacak.
