Getty/GOAL
Jude Bellingham'dan Xabi Alonso hakkında olay sözler! Real Madrid'de herkesi ters köşeye yatırdı...
Bellingham, Madrid oyuncularının "ölümüne kadar teknik direktörün yanında olduklarını" vurguladı
Yaz aylarında Carlo Ancelotti'nin ayrılmasının ardından Santiago Bernabeu'nun başına geçen Alonso, son haftalarda yoğun bir inceleme altında kaldı. Kylian Mbappe, Vinicius Jr ve Bellingham gibi isimleri kadrosunda bulundurmasına rağmen, takım form düşüklüğü yaşadı ve bu da rakibi Barcelona'nın La Liga'nın zirvesinde fark açmasına neden oldu. İspanya'nın başkentinde dolaşan söylentiler, özellikle taktiksel kararlar ve oyuncu değişiklikleri konusunda teknik direktör ile kilit oyuncular arasında sürtüşmeler olduğunu ima ediyor.
Ancak Bellingham, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, Alonso'nun yöntemlerine tamamen inanan, birlik içinde bir grup tablosu çizdi.
Bellingham, medyanın çılgınlığını ele alarak, "İşler yolunda gitmediğinde, birçok sorun uydurulur" dedi. "Soyunma odasında gerçekte neler olduğunu biliyoruz. Dışarıdan bakıldığında ise durum farklı bir perspektiften görülüyor. Hepimiz teknik direktörün yanındayız, bu konuda tartışma yok."
Bellingham, eski Bayer Leverkusen teknik direktörünü basında gösterildiği gibi bölücü bir figür olarak değil, sahne arkasında takımın moralini yüksek tutan bir kişi olarak tanımladı.
"O çok pozitif birisi, çok olumlu bir etkisi var ve biz de kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz" diyen Bellingham, "Hepimiz sonuna kadar teknik direktörümüzün yanındayız" diye konuştu.
- Getty Images Sport
Sezona bakış açısı
Real Madrid'de "kriz" söylemi, daha geniş bağlamdan bağımsız olarak, genellikle tek bir kötü sonuçla ortaya çıkar. Bellingham, konuşmaya bir doz gerçeklik katmak istedi ve kulübün şu anki rekabetçi konumunu, sezonun bazılarının iddia ettiği gibi bir felaketten uzak olduğunun kanıtı olarak gösterdi.
Takımın mevcut sezonda "inişler ve çıkışlar" yaşadığını kabul ederken, taraftarlara ve yorumculara, kafa kesilmesini talep etmeden önce soğuk gerçeklere bakmalarını tavsiye etti.
Bellingham, "Şu anda nerede olduğumuzu görmeliyiz: Süper Kupa yarı finalindeyiz, La Liga'da liderin dört puan gerisindeyiz ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekizdeyiz" dedi. "Bana göre felaket yok. Real Madrid olduğu için, işler yolunda gitmediğinde her şey abartılıyor, ama biz daha iyi olmak istiyoruz."
Vinicius söylentilerine yanıt
"Uydurulan" sorunların bir kısmı, özellikle Vinicius Jr.'ın da dahil olduğu takım içindeki sözde klikler üzerinde odaklanmıştı. Raporlar, Brezilyalı oyuncunun zorlu sezonunun onu izolasyona sürüklediğini öne sürüyordu, ancak Bellingham bu iddialara doğrudan yanıt vererek forvetle ilişkilerinin hala güçlü olduğunu vurguladı.
"Takım arkadaşlarımla ve Vini Jr. ile çok iyi anlaşıyorum" dedi. "Herhangi bir nedenle işlerin yolunda gitmediğini görürsek, oturup konuşuruz."
- AFP
Oyuncuların 'çok üstünde' kararlar
Sonuç olarak, Bellingham, menajerin geleceği ile ilgili söylentilerin Real Madrid gibi büyük bir kulüpte olağan bir durum olduğunu kabul etti. Oyuncuların Alonso için mücadele ettiğini ısrarla vurgularken, işe alma ve kovma yetkisinin başka bir yerde olduğunu da kabul etti.
"Soyunma odasında hepimiz, teknik ekip ve oyuncular, bir aradayız" diye tekrarladı. "Bu kararlar [teknik direktörün geleceği hakkında] benim çok üstümde alınır."
Şu an için odak noktası tamamen sahada. Real Madrid, Suudi Arabistan'da İspanya Süper Kupası'nı kazanmak için mücadele ediyor. Takım arkadaşı Vinicius, bu kupanın sezon için bir dönüm noktası olabileceğini söylüyor. Ocak ayında kazanılacak bir kupa, eleştirileri susturmak ve Alonso'nun projesini doğrulamak için çok önemli olacaktır. Tersine, bir yenilgi, "uydurma" sorunların sesini sağır edici bir gürültüye dönüştürebilir.
Reklam