Jude Bellingham'dan Xabi Alonso hakkında olay sözler! Real Madrid'de herkesi ters köşeye yatırdı...

Yaz aylarında Carlo Ancelotti'nin ayrılmasının ardından Santiago Bernabeu'nun başına geçen Alonso, son haftalarda yoğun bir inceleme altında kaldı. Kylian Mbappe, Vinicius Jr ve Bellingham gibi isimleri kadrosunda bulundurmasına rağmen, takım form düşüklüğü yaşadı ve bu da rakibi Barcelona'nın La Liga'nın zirvesinde fark açmasına neden oldu. İspanya'nın başkentinde dolaşan söylentiler, özellikle taktiksel kararlar ve oyuncu değişiklikleri konusunda teknik direktör ile kilit oyuncular arasında sürtüşmeler olduğunu ima ediyor.

Ancak Bellingham, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, Alonso'nun yöntemlerine tamamen inanan, birlik içinde bir grup tablosu çizdi.

Bellingham, medyanın çılgınlığını ele alarak, "İşler yolunda gitmediğinde, birçok sorun uydurulur" dedi. "Soyunma odasında gerçekte neler olduğunu biliyoruz. Dışarıdan bakıldığında ise durum farklı bir perspektiften görülüyor. Hepimiz teknik direktörün yanındayız, bu konuda tartışma yok."

Bellingham, eski Bayer Leverkusen teknik direktörünü basında gösterildiği gibi bölücü bir figür olarak değil, sahne arkasında takımın moralini yüksek tutan bir kişi olarak tanımladı.

"O çok pozitif birisi, çok olumlu bir etkisi var ve biz de kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz" diyen Bellingham, "Hepimiz sonuna kadar teknik direktörümüzün yanındayız" diye konuştu.