Jose Mourinho, Real Madrid maçı öncesinde Barcelona'nın Negreira davasına değindi

Portekiz’in başkentinde düzenlenen maç öncesi basın toplantısı, İspanya’dan gelen gazetecilere eski rakipleriyle ilgili güncel konuları sorma fırsatı sundu.

Kaçınılmaz olarak sohbet, Barcelona’nın İspanya Hakemler Teknik Komitesi’nin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira’ya yaptığı ödemeleri konu alan ve hâlen gündemde olan **“Negreira davası”**na geldi. Söz konusu ödemelerin bir bölümünün Mourinho’nun 2010–2013 yılları arasında Santiago Bernabéu’da görev yaptığı döneme denk geldiği iddiası, muhabirlerin 63 yaşındaki çalıştırıcının tepkisini merak etmesine neden oldu.

Ancak “Special One”, bu soruları büyütmeden hızlıca kapattı ve tartışmayı alevlendirmeyi reddetti.

Tüm odağının Benfica’daki mevcut görevinde olduğunu, eski rakiplerini ilgilendiren geçmiş tartışmalarla ilgilenmediğini net bir şekilde ortaya koydu.

“Bu beni ilgilendiren bir konu değil. Açıkçası hiç ilgilendirmiyor,” diyen Benfica teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben kariyerimi bugünde yaşıyorum, geçmişte değil. Olan olmuştur ve konu kapanmıştır.”