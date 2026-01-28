AFP
Jose Mourinho, Real Madrid maçı öncesinde Barcelona'nın Negreira davasına değindi
Portekizli çalıştırıcı skandala takılmıyor
Portekiz’in başkentinde düzenlenen maç öncesi basın toplantısı, İspanya’dan gelen gazetecilere eski rakipleriyle ilgili güncel konuları sorma fırsatı sundu.
Kaçınılmaz olarak sohbet, Barcelona’nın İspanya Hakemler Teknik Komitesi’nin eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira’ya yaptığı ödemeleri konu alan ve hâlen gündemde olan **“Negreira davası”**na geldi. Söz konusu ödemelerin bir bölümünün Mourinho’nun 2010–2013 yılları arasında Santiago Bernabéu’da görev yaptığı döneme denk geldiği iddiası, muhabirlerin 63 yaşındaki çalıştırıcının tepkisini merak etmesine neden oldu.
Ancak “Special One”, bu soruları büyütmeden hızlıca kapattı ve tartışmayı alevlendirmeyi reddetti.
Tüm odağının Benfica’daki mevcut görevinde olduğunu, eski rakiplerini ilgilendiren geçmiş tartışmalarla ilgilenmediğini net bir şekilde ortaya koydu.
“Bu beni ilgilendiren bir konu değil. Açıkçası hiç ilgilendirmiyor,” diyen Benfica teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben kariyerimi bugünde yaşıyorum, geçmişte değil. Olan olmuştur ve konu kapanmıştır.”
- Getty Images Sport
“Özel” Arbeloa’ya duygusal saygı
Hakemlik skandalları hakkında konuşmaktan kaçınan iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan çalıştırıcı, konu eski oyuncularına gelince çok daha açık davrandı. Real Madrid ile yeniden karşılaşmak, Madrid’deki fırtınalı ama başarılı dönemine dair anıları canlandırırken, Álvaro Arbeloa’ya özellikle ayrı bir parantez açtı. Son derece tartışmalı geçen son sezonunda da kendisine sadık kalan eski bek oyuncusunu, yalnızca bir futbolcu olarak değil, bir insan olarak da övgü dolu sözlerle anlattı.
“Bunlar benim için özel eski oyuncular,” diyen Mourinho, Madrid’in yeni teknik direktöründen söz ederken şunları söyledi: “Álvaro ile aramızda kişisel bir bağ var; empati açısından hayatım boyunca çalıştığım en sevdiğim oyunculardan biri. Real Madrid’de benimle oynayan en iyi oyuncu değildi belki ama benimle oynayan en iyi insanlardan biriydi. Ve onu asla baskı altına sokmak isteyeceğim son kişidir.”
Mourinho ayrıca, Madrid günlerinden bir başka yakın çalışma arkadaşı olan Xabi Alonso’nun, İspanyol devinden gönderilmesinin ardından geleceğine de değindi. Yaşanan hayal kırıklığına rağmen deneyimli çalıştırıcı, meslektaşı için parlak bir gelecek öngördü. Onu da “çocuklarımdan biri” olarak tanımlayan Mourinho, “Çünkü nasıl bir teknik direktör olabileceğini gösterdi; kariyeri başka bir yoldan ilerleyecek,” ifadelerini kullandı.
“Tek kişilik takım” tuzağına düşmemek
Portekiz temsilcisi için öncelik, Avrupa’daki umutlarını canlı tutmak. Benfica’nın yoluna devam edebilmesi için kendi sahasında kazanması ve diğer maçlardan gelecek sonuçlara ihtiyaç duyması gerekiyor. Real Madrid ise Lig aşamasının son maçında ilk sekiz içinde yer almayı büyük ölçüde garantilemiş durumda. İspanyol devine karşı bu görev hiç kolay değil. Kylian Mbappé ve Arbeloa’nın elindeki yıldızlarla dolu kadronun yarattığı tehdit sorulduğunda, deneyimli çalıştırıcı bireylere odaklanmanın yanlış olacağı uyarısında bulundu.
“Bunlar çok özel özelliklere sahip oyuncular; Real Madrid her mevkide bu profilde futbolculara sahip,” diyen Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama Real Madrid tek bir oyuncudan ibaret değil. Hücumda da savunmada da kusursuza yakın bir maç oynamak zorundayız. Kompakt bir takım olmalıyız. Umarım her şey bizim için iyi gider.”
Mourinho, sürpriz bir sonuç için gereken profesyonelliğin de altını çizdi: “Kişisel olarak çok objektif biriyim; her zaman bu profesyonelliği korumaya çalışırım. İyi bir performansın temeli, kendimize iyi bakmak, iyi çalışmak ve her maçta elimizden gelenin en iyisini vermeye yetecek disiplini göstermekten geçiyor.”
- AFP
En küçük hata bile cezalandırılıyor
Mourinho, Estádio da Luz’da kendilerini bekleyen zorluğun farkında. Eski takımının acımasız etkinliğine dikkat çeken deneyimli teknik direktör, kadro derinliğinin Real Madrid’e her an rakiplerine zarar verme imkânı sunduğunu vurguladı.
“Üst düzey oyuncuları var; öyle bir kaliteye sahipler ki fırsatları değerlendiremezseniz Madrid sizi cezalandırır,” diyerek oyuncularını uyardı. “Hatanızı beklerler ve bedelini ödetirler.” Benfica’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki kaderi pamuk ipliğine bağlıyken, çalıştırıcı takımının “karşılarında kimin olduğunu bilerek kazanmak için her şeyi denemesi gerektiğini” söyledi.
Mourinho için Real Madrid’e karşı oynamak hiçbir zaman sıradan bir maç değil; ancak o, manşetlerin geçmişteki skandallardan değil, sahadaki bugünkü performanstan yazılmasını istiyor.
Reklam