AFP
Çeviri:
Jose Mourinho, Real Madrid'e dönüşüyle ilgili söylentiler arasında 'özel sözleşme' çıkış maddesini açıklarken, Benfica teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın başarılı olmasını ve İspanyol devinde kalmasını istediğini itiraf etti
Sonsuza kadar süren bir bağ
2010 ile 2013 yılları arasında Los Blancos'u yöneten Mourinho, Barcelona'nın hakimiyetini kırarak lig şampiyonluğunu garantilemek için eşi görülmemiş bir şekilde 100 puan topladı. Mourinho'nun Bernabeu'daki mirası, hem kazandığı kupalar hem de yüksek yoğunluklu dramlarla tanımlanıyor.
Başkan Florentino Perez'in geçiş dönemini yönetmek için kanıtlanmış bir şampiyon arayışında olduğu yönündeki spekülasyonlar dolaşırken, Portekizli taktikçi kaçınılmaz olarak ikinci bir dönem olasılığı üzerine düşünmeye başladı. İspanyol medyası tarafından olası bir yeniden birleşme hakkında sorulduğunda, Mourinho eski işverenlerine olan kalıcı sevgisini karakteristik bir şekilde açıkça dile getirdi.
"Real Madrid'e sahip olduğum her şeyi verdim. İyi şeyler yaptım, kötü şeyler yaptım, ama kesinlikle her şeyimi verdim. Ve bitti" diye konuştu. "Bir profesyonel bir kulüpten bu tür duygularla ayrıldığında, bence sonsuza kadar bir bağ kalır. 12 yıl önce ayrılmış olmama rağmen, dünyanın dört bir yanındaki Madrid taraftarlarıyla her karşılaştığımda hala aynı duyguyu yaşıyorum: insanlar benimle benzer duygular besliyor, her zaman her şeyimi verdiğimi düşünüyorlar. Ve genel olarak, insanlar bana saygı duyuyor, bu harika bir şey."
- AFP
'Özel' çıkış maddesinin ardındaki gerçek
İspanya'nın başkentine dönüşüyle ilgili dedikodular, Mourinho'nun Lizbon'un dev kulübünden nispeten kolay bir şekilde ayrılmasını sağlayan bir sözleşme maddesi olduğu yönündeki haberlerle daha da alevlendi. Mourinho teknik ayrıntılardan kaçınmadı ve bu maddenin Benfica'nın son seçim döneminin ardından etik esneklik sağlamak için tasarlandığını açıkladı.
"Bununla, var olmayan hikayeleri beslemek istemiyorum. Var olan tek şey, Benfica ile bir yıllık sözleşmem daha olduğu," diye açıkladı Mourinho. "Bu özel bir sözleşme çünkü seçim döneminde imzalandı ve hem ben hem de Başkan Rui Costa, etik olarak varsayımsal bir yeni başkanı korumak istedik. Ve hem benim hem de Benfica için sözleşmeyi feshetmeyi çok kolaylaştıran bir madde var. Ama var olan tek somut şey Benfica ile olan sözleşme. Real Madrid ile ilgili hiçbir şey yok."
Arbeloa'yı uzun vadede desteklemek
Ziyaretçi takımın yedek kulübesine gölge düşürmesine rağmen, Mourinho şu anda zor durumda olan Alvaro Arbeloa'ya tam destek verdi. Mourinho'nun İspanya'daki görev süresi boyunca yardımcısı olan Arbeloa, yönetim kurulu uzun vadeli seçenekleri değerlendirirken şu anda takımı yönetiyor. Ancak eski mentoru, bu görevin kalıcı olmasını umuyor.
"Daha da fazlasını söyleyeceğim: Real Madrid'i elemek isterim, ama aynı zamanda Alvaro [Arbeloa]'nın ligi kazanmasını ve Real Madrid'de uzun yıllar kalmasını da çok isterim," diyen Mourinho, mevcut projeye derin saygısını gösterdi. "O, çok yetenekli bir teknik direktör ve içinde Madridismo ruhu taşıyan bir adam. Ayrıca, herkese nasip olmayan, kulübü çalıştıracak kişiliğe sahip."
- (C)Getty Images
Ağır sikletler Lizbon'da karşı karşıya geliyor
Mourinho, İspanyol devleriyle ömür boyu sürecek bir bağa sahip olduğunu kabul ederken, "Real Madrid'den kovulmayan birkaç teknik direktörden biri" olduğunu şaka yollu olarak belirtse de, profesyonel bağlılığı, önemli bir ilk maç avantajı elde etmeye çalışan Kartallar'a karşı sağlam bir şekilde devam ediyor. Sadece bir ay önce, eski Chelsea ve Manchester United teknik direktörü, İspanyol devine karşı 4-2'lik galibiyetin mimarı oldu ve kaleci Anatoliy Trubin, son dakikada sürpriz bir gol atarak takımını play-off turuna taşıdı.
Eleme turunun ilk düdüğü yaklaşırken, futbol dünyasının gözleri saha kenarında olacak. Bu maçın Madrid'e veda maçı mı yoksa sansasyonel bir dönüş için iş görüşmesi mi olacağı henüz belli değil, ancak Mourinho'nun dahil olmasıyla drama garantidir.
Reklam