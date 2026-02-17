Jose Mourinho, Real Madrid'e dönüşüyle ilgili söylentiler arasında 'özel sözleşme' çıkış maddesini açıklarken, Benfica teknik direktörü Alvaro Arbeloa'nın başarılı olmasını ve İspanyol devinde kalmasını istediğini itiraf etti

2010 ile 2013 yılları arasında Los Blancos'u yöneten Mourinho, Barcelona'nın hakimiyetini kırarak lig şampiyonluğunu garantilemek için eşi görülmemiş bir şekilde 100 puan topladı. Mourinho'nun Bernabeu'daki mirası, hem kazandığı kupalar hem de yüksek yoğunluklu dramlarla tanımlanıyor.

Başkan Florentino Perez'in geçiş dönemini yönetmek için kanıtlanmış bir şampiyon arayışında olduğu yönündeki spekülasyonlar dolaşırken, Portekizli taktikçi kaçınılmaz olarak ikinci bir dönem olasılığı üzerine düşünmeye başladı. İspanyol medyası tarafından olası bir yeniden birleşme hakkında sorulduğunda, Mourinho eski işverenlerine olan kalıcı sevgisini karakteristik bir şekilde açıkça dile getirdi.

"Real Madrid'e sahip olduğum her şeyi verdim. İyi şeyler yaptım, kötü şeyler yaptım, ama kesinlikle her şeyimi verdim. Ve bitti" diye konuştu. "Bir profesyonel bir kulüpten bu tür duygularla ayrıldığında, bence sonsuza kadar bir bağ kalır. 12 yıl önce ayrılmış olmama rağmen, dünyanın dört bir yanındaki Madrid taraftarlarıyla her karşılaştığımda hala aynı duyguyu yaşıyorum: insanlar benimle benzer duygular besliyor, her zaman her şeyimi verdiğimi düşünüyorlar. Ve genel olarak, insanlar bana saygı duyuyor, bu harika bir şey."