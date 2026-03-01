Jose Mourinho, Portekiz Ligi'nin hakemlik standartlarına üstü kapalı bir şekilde gönderme yaparak Benfica'dan ayrılabileceğini ima etti

Pazar günü, takımının Gil Vicente ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Mourinho, Portekiz Ligi sıralamasıyla ilgili tartışmalı bir kavram ortaya attı. Teknik direktör, takımının şu anda iki paralel evrende mücadele ettiğini belirtti: biri resmi puanlara göre, diğeri ise onun çarpık bir gerçeklik olarak algıladığı şeye göre. Şu anda Benfica, 55 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor ve teknik direktörün dış faktörlerin etkilediğine inandığı bir yarışta liderlerin gerisinde kalıyor.

Bu bakış açısını açıklamak için Mourinho, motivasyon taktiklerine doğrudan bir bakış sundu: "Gerçek ve sanal sıralamalar var. Önemli olan gerçek olanı, ancak sanal olanı da korumak istiyorsak, temel bir fark var. Gerçek olanı gerçek olanıdır, ancak bir grubun lideri olarak sanal olanı da korumak zorundayım ve bu bizim için bir motivasyon kaynağı. Neler olduğunu çok iyi biliyoruz."