AFP
Çeviri:
Jose Mourinho, Portekiz Ligi'nin hakemlik standartlarına üstü kapalı bir şekilde gönderme yaparak Benfica'dan ayrılabileceğini ima etti
Mourinho gerçek ve 'sanal' sıralamalar hakkında
Pazar günü, takımının Gil Vicente ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Mourinho, Portekiz Ligi sıralamasıyla ilgili tartışmalı bir kavram ortaya attı. Teknik direktör, takımının şu anda iki paralel evrende mücadele ettiğini belirtti: biri resmi puanlara göre, diğeri ise onun çarpık bir gerçeklik olarak algıladığı şeye göre. Şu anda Benfica, 55 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor ve teknik direktörün dış faktörlerin etkilediğine inandığı bir yarışta liderlerin gerisinde kalıyor.
Bu bakış açısını açıklamak için Mourinho, motivasyon taktiklerine doğrudan bir bakış sundu: "Gerçek ve sanal sıralamalar var. Önemli olan gerçek olanı, ancak sanal olanı da korumak istiyorsak, temel bir fark var. Gerçek olanı gerçek olanıdır, ancak bir grubun lideri olarak sanal olanı da korumak zorundayım ve bu bizim için bir motivasyon kaynağı. Neler olduğunu çok iyi biliyoruz."
- Getty
Benfica menajeri sözleşme konusunda uyarıda bulundu
Efsanevi taktikçi, taktiksel gözlemlerle yetinmeyerek, kulüpteki uzun vadeli geleceği hakkında sert bir uyarıda bulundu. Sözleşmesi ve kuruma olan sevgisine rağmen, bölünmüş şampiyonluğu sonsuza kadar tolere etmeyeceğini açıkça belirtti. Mourinho, bağlılığının yarışmanın bütünlüğüne bağlı olduğunu vurgulayarak, mevcut sezonun ikili yapısının sabrını tükettiğini ve Portekiz'de kalma kararını etkileyebileceğini ima etti.
O şöyle dedi: "Benfica'da kalmak istiyorum, ama tek bir şampiyonlukla ve iki şampiyonluk olmadan. Gerçek ve sanal şampiyonluğu aynı anda oynamaktan hoşlanmıyorum. Şu anda iki şampiyonluk oynuyoruz. Benfica ile olan sözleşmeme saygı duymak istiyorum ve Benfica benimle daha uzun süre kalmak isterse, tek bir virgül bile eklemeden imzalarım, ama artık iki şampiyonluk oynamak istemiyorum."
Gil Vicente mücadelesine hazırlık
Şu anki göreve odaklanan patron, şu anda 40 puanla beşinci sırada yer alan Gil Vicente'nin oluşturduğu tehdidi analiz etti. Rakip teknik direktör Cesar Peixoto'nun çalışmalarını övgüyle bahsederken, aynı zamanda hakemlerin performansına yönelik eleştirel tutumunu da sürdürdü. Mourinho, rakibin güçlü olduğunu vurgularken, asıl endişesinin maçın adil olması ve Barcelos'ta spor dışı faktörlerin nihai sonucu etkileme olasılığı olduğunu belirtti.
Rakibin yapısını övgüyle bahsetti: "Gil Vicente beşinci sırada ve olağanüstü bir şampiyonluk geçiriyor. Harika bir yapısal çalışma var ve 'mister' [Peixoto] oyuncularını en iyi şekilde kullanmayı ve harika bir takım oluşturmayı başardı. Zor bir maç olacak. Umarız zorluğu sadece rakipten kaynaklanır."
- Getty Images Sport
Eagles için sakatlık darbesi
Eagles'ın hazırlıkları, özellikle Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından artan sakatlık listesi nedeniyle daha da karmaşık hale geldi. Teknik direktör, Heorhiy Sudakov ve Armindo Bruma'nın kadroda yer almayacağını doğruladı ve Bruma'nın altı hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı. Mourinho ayrıca Dodi Lukebakio ile ilgili taktiksel ikilemi ele aldı ve Petar Ivanovic gibi bazı oyuncuların bu kritik eksiklikleri kapatmak için doğal pozisyonlarının dışında neden kullanıldıklarını açıkladı.
Takımının fiziksel durumunu ayrıntılı olarak açıkladı: "Sudakov Madrid'e sakat olarak gitti ve oynama şansı çok azdı. Lukebakio sakat değil, ancak durumu kolay değil. Madrid'de sadece maçın son 10 dakikasında oynayabildi. Ivanovic sol kanatta hız kazandırmak, o alanı daha fazla saldırmak ve bölgede bir varlık daha olmak için oyuna girdi."
Reklam