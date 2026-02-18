Jose Mourinho'nun yeni düşüşü: Benfica teknik direktörü, Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık tartışmasına ikiyüzlü ve yararsız tepkisiyle kendini utandırdı

Ancak Vinicius, Prestianni'yi hemen hakem Francois Letexier'e bildirdi ve hakem oyunu 10 dakika durdurdu. Kylian Mbappe ise daha sonra Benfica'nın kanat oyuncusunun takım arkadaşına beş kez "maymun" dediğini duyduğunu iddia etti.

"Herkesin kendi görüşü olabilir, ancak bu tür davranışlar kabul edilemez," dedi Fransız forvet karışık bölgede. "Prestianni'yi ırkçı olarak nitelendirdim çünkü bence öyle. Formasının arkasına saklanmaya çalıştı, ancak yüzü yalan söylemiyor.

"Bu tür insanlar profesyonel meslektaşlar değildir. Genç bir oyuncu futbol sahasında bu tür şeyler söyleme özgürlüğüne sahip olamaz. Bu büyük bir sorun ve ne olacağını göreceğiz."

Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Vinicius veya Mbappe'nin sözlerinden şüphe etmek için hiçbir nedeni olmadığını söyledi, ancak UEFA'nın olayla ilgili soruşturmasının sonucunu beklerken, Prestianni, hoşumuza gitse de gitmese de, suçlu olduğu kanıtlanana kadar masum kabul edilmelidir ve kendisine yöneltilen suçlamaları kamuoyuna açık bir şekilde reddettiğini belirtmek gerekir.

20 yaşındaki oyuncu Çarşamba sabahı Instagram'da "Vinicius Jr.'a hiçbir zaman ırkçı hakaretlerde bulunmadığımı açıklığa kavuşturmak istiyorum . Ne yazık ki o, duyduğunu sandığı şeyi yanlış anlamış" diye yazdı. " Hiç kimseye karşı ırkçı davranmadım . Real Madrid oyuncularından aldığım tehditlerden dolayı üzgünüm."

Ancak şunu kesin olarak biliyoruz: Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Lizbon'da kötü bir durumu daha da kötüleştirerek kendini rezil eden ikiyüzlü bir palyaço.