Jose Mourinho'nun hala sihirli dokunuşu var - Benfica teknik direktörü Blancos'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini planlarken, Real Madrid'e dönüşü de göz ardı edilmemeli

Jose Mourinho kadar kuşatma zihniyeti yaratabilen başka kimse yoktur. Benfica, bu sezonun Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçında Estadio da Luz'da Real Madrid'i ağırladığında, ilk sekiz maçının beşini kaybetmiş ve Azerbaycan'ın küçük takımı Qarabag'a evinde 3-2 gibi şok edici bir skorla yenilmişti.

Beklenmedik bir galibiyete ve diğer sonuçların da lehlerine sonuçlanmasına ihtiyaç duyan Benfica, utanç verici bir erken elenme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Kylian Mbappe'nin Los Blancos'u öne geçiren kafa vuruşuyla, maçın sonucu yarım saat sonra belli olmuştu. Ancak Mourinho'nun çalıştırdığı bir takımı yazmak ancak bir aptalın yapacağı bir şeydi.

Benfica, uzatma dakikalarında 3-2 öne geçerek heyecan verici bir geri dönüşe imza attı, ancak Napoli ve Pafos'u gol farkıyla geçerek play-off'lara kalmak için bir gol daha atması gerektiği haberi geldi. Madrid, Raul Asencio ve Rodrygo'nun iki sarı kart görerek oyundan atılmasıyla Benfica'nın işini kolaylaştırdı ve olağanüstü bir finalin sahnesi hazırlandı.

40 metre mesafeden atılan bir serbest vuruş Benfica'ya son bir fırsat verdi ve kaleci Anatoliy Trubin bile ileri çıktı. Fredrik Aursnes güzel bir kavisli vuruş yaptı ve top Trubin'in kafasına çarptı. Trubin topu ağlara gönderdi ve stadyumda büyük bir coşku yaşandı.

Trubin takım arkadaşları tarafından kuşatılırken, Mourinho saha kenarında çılgına döndü ve Benfica taraftarlarını kutlama tezahüratına yönlendirdi, ardından genç bir top toplayıcıyı kucaklayarak ona unutulmaz bir an yaşattı.

Portekizli teknik adam, ortalık sakinleştikten sonra, "Fantastik bir gol, tarihi bir gol, neredeyse tüm stadyumu yıkacak bir gol - ve bence bunu hak ettik" dedi. "Futbolda her şeyi gördüğümü sanıyordum, ama sonunda görmediğimi anladım. Benfica için Real Madrid'i yenmek inanılmaz bir prestij."

Benfica, play-off'larda Madrid ile eşleşerek bir başka prestijli zaferin peşine düşecek. Bunu başarırlarsa, Mourinho'nun elit bir teknik direktör olarak kariyerinin henüz bitmediğini kanıtlamış olacaklar. Bu, Real'in Xabi Alonso'nun uzun vadeli halefi olarak kimi istediğini henüz netleştirmediği için, Bernabeu'da muhteşem bir yaz dönüşünün yolunu da açabilir.

    'Benfica için yaşa'

    Mourinho'nun popülaritesi son zamanlarda önemli ölçüde düştü, bunu inkar etmek mümkün değil. Bir zamanlar seri şampiyonluklar kazanan bir teknik direktör olan Mourinho, son sekiz yılda parlak özgeçmişine sadece bir kupa ekleyebildi: 2021-22 sezonunda Roma ile Conference League şampiyonluğu.

    Fenerbahçe'deki son teknik direktörlük görevi de neredeyse komik bir hal almıştı, çünkü takımın ortalamanın üzerinde bir performans sergilememesinden çok, Süper Lig'in hakemliği ve Türkiye'deki futbolun genel seviyesi hakkındaki açık sözlü iddialarıyla manşetlere taşınmıştı. Mourinho'nun, Eylül ayında Bruno Lage'yi kovduktan sonra onu kadrosuna katan Benfica'da yeniden ayağa kalkmayı hak etmediğini söylemek kesinlikle mümkün.

    Yine de, bu yeniden bir araya gelme romantik bir yanı vardı. Mourinho, teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında Benfica'da başlamıştı ve kulüp başkanıyla yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle son seferinde sadece 10 maç kalmış olduğu için kulüpte henüz tamamlanmamış işleri vardı.

    "Sözüm çok net: Benfica için, görevim için yaşayacağım" diye açıkladı Mourinho tanıtımında. "Önemli olan ben değilim, Benfica önemli." Ancak bu sözlere inanmak zordu, çünkü bunlar bir ömür boyu süren alışkanlığı bozmak anlamına geliyordu.

    Hala tartışmalara yol açıyor

    Mourinho sahne merkezinde olmayı sever ve insanları kızdırmaktan zevk alır, bu da geçmişte ona çok yarar sağlamıştır. Rakip takımların teknik direktörlerinin kafasına girerdi ve oyuncuları da onun "biz dünyaya karşı" felsefesini benimsemişti. Hesaplı bir paranoya yaratmak, soyunma odasındaki birlik duygusunu artırdı ve dışarıdan gelen baskıyı uzaklaştırdı.

    Ne yazık ki bu durum sürdürülebilir değildi. Oyun taktiksel olarak ilerledikçe Mourinho uyum sağlamayı reddetti ve acımasızlaştı. Bu durum, üstleriyle düzenli olarak iç çekişmelere ve takımında onun istediği gibi davranmayan herkese karşı kamuoyu önünde patlamalara yol açtı. Bu, onun hiçbir kulüpte üç sezondan fazla kalmamasının ana nedenidir (tek istisna, kovulmadan önce dördüncü sezonuna başladığı Chelsea'deki ilk görevidir).

    Bu nedenle, Mourinho'nun bu sezon Benfica'da da tartışmalara yol açmaya devam etmesi kimseyi şaşırtmayacaktır. Portekiz Ligi'ne döndükten sonra oynadığı ikinci maçta, Kartallar o sırada galibiyetsiz olan Rio Ave ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Mourinho, Benfica'nın ilk yarıda attığı golü iptal eden hakeme öfkelendi, onu "kişilik sahibi olmamakla" suçladı ve maçın sonucunu "son derece adaletsiz" olarak nitelendirdi.

    Kasım ayında Taca de Portugal'ın dördüncü turunda üçüncü lig ekibi Atletico CP'yi 2-0 yenerek ikna edici olmayan bir galibiyet alan Mourinho, takımının "kötü tavrını" eleştirdi ve izin verilseydi devre arasında dokuz oyuncu değişikliği yapacağını söyledi. Ertesi ay, Braga ile 2-2 berabere kaldıkları lig maçının ardından yine hakemlere öfkesini yöneltti ve Benfica'nın "üç net gol" attığını ve VAR odasındaki "garip" olayların takımına zarar verdiğini iddia etti. Mourinho, bu öfke patlamalarının sadece çevresindeki herkesi kendinden uzaklaştırdığını hala öğrenmemiş görünüyor.

    'Gergin' antrenman sahası çatışması

    Mourinho da son günlerde taraftarlar tarafından eskisi kadar sevilmemektedir. Nitekim, Ocak ayında yaklaşık 200 Benfica ultrasu, kulübün Seixal antrenman tesisine yürüyüş düzenleyerek kulübün gidişatından duydukları "artan memnuniyetsizliği" dile getirdiler. Mourinho, yıldız savunma oyuncusu Nicolas Otamendi ve teknik direktör Simao Sabrosa ile görüşme imkanı bulan taraftarlar, bir saat süren "gergin" bir tartışma sırasında duygularını dile getirdiler.

    Protestolar barışçıl geçse de, sonuçta verilen mesaj açıktı: sonuçların hızla iyileşmesi gerekiyordu. Taca da Liga yarı finalinde Braga'ya 3-1 yenilip, Taca de Portugal çeyrek finalinde Porto'ya 2-1 yenildikten sonra bu tepki tamamen anlaşılabilir bir tepkiydi. İlk yenilginin ardından Mourinho, oyuncularına antrenman sahasında yatmalarını emretti - bu da utanmazca dikkat çekme çabasıydı.

    Benfica başkanı Rui Costa da Mourinho'nun durumunu açıklığa kavuşturmak zorunda kaldı. 63 yaşındaki teknik adamı kovup kovamayacağı sorulduğunda Costa, "Hayır. O mükemmel bir teknik direktör ve bunu zaten kanıtladı. Kolay bir sezon değil. Teknik direktörü değiştirmek mi? Bu söz konusu bile olamaz" yanıtını verdi.

    Costa'nın desteğiyle cesaretlenen mi, yoksa Benfica taraftarlarının eylemleriyle tetiklenen mi bilinmez, Mourinho o günden beri gemiyi köpekbalıklarıyla dolu sulardan uzaklaştırırken, kendine güvenini de yeniden kazandı.

    'Hala en iyilerden biri'

    Benfica, tüm turnuvalarda son yedi maçının beşini kazanarak 14 gol attı. Mourinho'nun takımı, Portekiz Ligi lideri Porto'ya 7 puan yaklaşırken, Benfica'nın şampiyonluğu kazanması için büyük bir çaba ve bol şans gerekecek olsa da, en azından yeniden umut doğdu.

    Ayrıca Mourinho yönetiminde 18 lig maçında yenilmezlik serisi yakaladılar ve Mourinho, 2001-02 sezonunda Porto'nun teknik direktörlüğünü yaptığı dönemden bu yana Portekiz birinci liginde yenilgi yüzü görmedi. Benfica'yı Şampiyonlar Ligi play-off'larına taşımak, kadro derinliğinin yetersizliği ve Qarabag'a karşı oynanan ilk maçta yenilgiye uğradıktan sonra görevi devraldığı gerçeği göz önüne alındığında, gerçek bir başarıydı.

    Kartallar, Amsterdam'da Ajax'ı kolayca eledi ve Serie A şampiyonu Napoli'yi mağlup etti. Mourinho, uzun süredir rakibi olan Antonio Conte'yi yenerek 15 kez Avrupa şampiyonu olan Madrid'i mağlup etti. Öyleyse, Mourinho'nun düşüşü büyük ölçüde abartılmış gibi görünüyor.

    Eski Real Madrid ve Porto stoper Pepe de A Bola'ya verdiği demeçte bu görüşü paylaşıyor: "Onun tarafından eğitildim, yeteneklerini biliyorum ve o, Benfica'nın kazanması için elinden gelen her şeyi yapacak mükemmel bir teknik direktör. Mourinho'nun hiçbir şey kaybettiğini düşünmüyorum; o hala Mourinho. Ben de deneyimlerimden konuşuyorum. Yıllar bize birçok şey öğretir; kanımıza veya kalbimize değil, aklımıza daha çok değer veririz ve Mourinho bunu geliştirmiştir. Şimdi o çok daha... sakin değil, ama çok daha düşünceli bir teknik direktör."

    Mourinho'nun eski öğrencilerinden biri olan eski Benfica savunmacısı Sergio Nunes, aynı yayına şunları söyledi: "Mourinho, deneyimi ve stratejik düşünce yapısıyla dünyanın en iyilerinden biri olmaya devam ediyor, nasıl ve ne zaman harekete geçeceğini biliyor. Birçok kişi onun eskisi gibi olmadığını düşünse de, ben ona hayran olmaya devam ediyorum. Yaptıklarını hala beğeniyorum ve her şeye sahip olduğunu düşünüyorum. O, Benfica'nın ihtiyacı olan şeydi. Kulüp biraz uykudaydı, her zaman aynı şeylerin tekrarlandığı izlenimi veriyordu. Onunla birlikte, bir etki ve daha fazlasını yapma arzusu ortaya çıktı. O, geleceğin Benfica'sını inşa ediyor. Bu yıl büyük bir şey başarmak istiyor."

    Perez'in 'nihai hedefi'

    Soru şu: Mourinho geleceğini Benfica'da mı görüyor? Önümüzdeki aylarda 'büyük' bir başarı elde ederse, Avrupa'nın en iyileri yine etrafını saracak ve sadakatini sınayacak. The Athletic'e göre, sözleşmesinde sezonun bitiminden itibaren 10 gün içinde yürürlüğe girebilecek karşılıklı fesih maddesi var ve mevcut teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın yazdan sonra görevine devam edip etmeyeceği belirsiz olduğundan, Madrid'e dönüşü kaçınılmaz bir hamle olarak ortaya çıkabilir.

    Salı günü Lizbon'da başlayacak olan Los Blancos ile oynanacak play-off maçı, Mourinho için son bir seçme olarak bile görülebilir. Nitekim Arbeloa bile eski teknik direktörünün eşsiz olduğunu kabul ederek gazetecilere şöyle dedi: "Jose gibi biri bir daha asla olmayacak... Onu taklit etmeye çalışan herkes başarısız olacak. Ben Jose Mourinho olmaya çalışsaydım, muhteşem bir şekilde başarısız olurdum."

    Mourinho'nun provokasyon gücü, 2010-2013 yılları arasında Los Blancos'u yönettiği dönemde zirveye ulaştı ve Pep Guardiola ile saha kenarında yaşadığı çatışmalar büyük ilgi gördü. Guardiola'nın yönetimindeki Barcelona, Lionel Messi'nin parlak performansından ilham alarak karşı konulmaz bir güçtü, ancak Madrid boyun eğmeyi reddetti. Mourinho, 17 Clasico maçında 5 galibiyet ve 6 beraberlik kaydetti ve kulüpten La Liga şampiyonluğu ve Copa del Rey kupasıyla ayrıldı, Cristiano Ronaldo'yu dünyanın en ölümcül forvetine dönüştürmesinin getirdiği şöhretten bahsetmeye bile gerek yok.

    Ayrıca, Madrid'in tüm operasyonlarını yöneten adamın saygısını ve hayranlığını hala görüyor. Mourinho, Benfica'daki tanıtımında, "Başkan Florentino'nun bana 'Senin kalibrede bir kulübe geri döndüğün için çok mutluyum' mesajı gönderdiğini ve bunu Real Madrid başkanının kendisinden duyduğumu söylemek isterim" dedi.

    Bu nedenle, Perez'in "nihai hedefinin" Mourinho'yu geri getirmek olduğunu iddia eden İspanya'dan gelen haberlere inanmak kolay. Bayer Leverkusen'de büyük işler başarmış ancak büyük egolara sahip dünya çapında oyuncuları çalıştırma deneyimi olmayan ilerici bir teknik direktör olan Alonso'nun aksine, Mourinho Bernabeu soyunma odasında anında saygı görecektir.

    Seri galibiyet gerekli

    Şu an için Mourinho, Arbeloa'nın yerine geçme olasılığını önemsiz gösteriyor. Ocak ayında Madrid ile olan bağlantıları sorulduğunda Sport TV'ye "Dizi dizilerini bana bırakmayın. İyi diziler var ama çok uzun sürüyorlar" dedi. "Bir iki bölüm kaçırırsanız hikayeyi takip edemezsiniz. Bana güvenmeyin, çünkü dizi dizilerini izlemiyorum."

    Bu, Benfica'da yürüttüğü projeyi tehlikeye atmak istemeyen zeki bir adamın tipik keskin cevabıydı. Ancak bu, Real Madrid resmi bir teklifte bulunursa Mourinho'nun fikrini değiştirmeyeceği anlamına gelmez.

    Mourinho yaz aylarında Madrid ve Portekiz arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilir. ESPN, Portekiz Futbol Federasyonu'nun (FPF) Roberto Martinez'in sözleşmesi 2026 Dünya Kupası'ndan sonra sona erdiğinde ona bir sözleşme teklif etme olasılığının yüksek olduğunu bildirdi. Mourinho için ülkesinin başına geçmek cazip olsa da, Madrid'de ikinci bir şans onu tekrar futbolun zirvesine taşıyacak ve olağanüstü bir dönüşü tamamlayacaktır.

    Mourinho, 2018'de Manchester United'dan ayrıldığından beri bu seviyede çalışmadı, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe'ye saygısızlık etmek istemem. Ve Mourinho ile Perez ne derse desin, Benfica da günümüzün gerçek ağır topları arasında yer almıyor.

    Madrid, Hansi Flick'in cesur Barcelona'sını La Liga tablosunda geride bırakmış olsa da, yine de bir başka seri şampiyonluğa imza atmış birine ihtiyaç duyuyor. Şampiyonlar ve Real arasında zirvede iki puanlık fark, iki takım arasındaki farkı doğru bir şekilde yansıtmıyor; Barca'nın net bir kimliği var ve herkes aynı yönde çalışıyor, Arbeloa ise geçici bireysel anlara güveniyor.

    Madrid kadrosunu bir araya getirebilecek ve Mbappe ve Vinicius Jr gibi oyuncuları topu ele geçirmediklerinde görevlerini yapmaya ikna edebilecek biri varsa, o da Mourinho'dur. Benfica ile bir başka Şampiyonlar Ligi mucizesi, onu bu iş için açık ara favori haline getirebilir.

