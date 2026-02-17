Jose Mourinho'nun hala sihirli dokunuşu var - Benfica teknik direktörü Blancos'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesini planlarken, Real Madrid'e dönüşü de göz ardı edilmemeli

Beklenmedik bir galibiyete ve diğer sonuçların da lehlerine sonuçlanmasına ihtiyaç duyan Benfica, utanç verici bir erken elenme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Kylian Mbappe'nin Los Blancos'u öne geçiren kafa vuruşuyla, maçın sonucu yarım saat sonra belli olmuştu. Ancak Mourinho'nun çalıştırdığı bir takımı yazmak ancak bir aptalın yapacağı bir şeydi.

Benfica, uzatma dakikalarında 3-2 öne geçerek heyecan verici bir geri dönüşe imza attı, ancak Napoli ve Pafos'u gol farkıyla geçerek play-off'lara kalmak için bir gol daha atması gerektiği haberi geldi. Madrid, Raul Asencio ve Rodrygo'nun iki sarı kart görerek oyundan atılmasıyla Benfica'nın işini kolaylaştırdı ve olağanüstü bir finalin sahnesi hazırlandı.

40 metre mesafeden atılan bir serbest vuruş Benfica'ya son bir fırsat verdi ve kaleci Anatoliy Trubin bile ileri çıktı. Fredrik Aursnes güzel bir kavisli vuruş yaptı ve top Trubin'in kafasına çarptı. Trubin topu ağlara gönderdi ve stadyumda büyük bir coşku yaşandı.

Trubin takım arkadaşları tarafından kuşatılırken, Mourinho saha kenarında çılgına döndü ve Benfica taraftarlarını kutlama tezahüratına yönlendirdi, ardından genç bir top toplayıcıyı kucaklayarak ona unutulmaz bir an yaşattı.

Portekizli teknik adam, ortalık sakinleştikten sonra, "Fantastik bir gol, tarihi bir gol, neredeyse tüm stadyumu yıkacak bir gol - ve bence bunu hak ettik" dedi. "Futbolda her şeyi gördüğümü sanıyordum, ama sonunda görmediğimi anladım. Benfica için Real Madrid'i yenmek inanılmaz bir prestij."

Benfica, play-off'larda Madrid ile eşleşerek bir başka prestijli zaferin peşine düşecek. Bunu başarırlarsa, Mourinho'nun elit bir teknik direktör olarak kariyerinin henüz bitmediğini kanıtlamış olacaklar. Bu, Real'in Xabi Alonso'nun uzun vadeli halefi olarak kimi istediğini henüz netleştirmediği için, Bernabeu'da muhteşem bir yaz dönüşünün yolunu da açabilir.