Jose Mourinho'nun 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Portekiz milli takımının başına geçmesi bekleniyor.
Mourinho yazın Benfica'dan ayrılacak mı?
Mourinho, Portekiz Ligi'nin dev kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladıktan sonra Eylül ayında Benfica'ya ikinci kez geri döndü. Ancak ESPN, FPF'nin Martinez'in ayrılmasının ardından 63 yaşındaki teknik adamı uluslararası arenada en üst düzey göreve getirmeye çalışacağını iddia ediyor.
Raporda ayrıca, Mourinho'nun Benfica'dan ayrılması durumunda, yakın zamanda Manchester United'ın teknik direktörlüğünden kovulan Ruben Amorim'in en olası aday olduğu belirtiliyor. Amorim, futbolcu olarak dokuz yıl Benfica'da forma giymiş ve Sporting CP'de birçok kupa kazandıktan sonra ülkesinde hala saygı duyulan bir teknik direktör.
'Bir ülkeyi bir takım etrafında birleştirmek istiyorum'
Mourinho, geçen yılın Ocak ayında, Türkiye'de Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yaparken uluslararası yönetimde yer almak istediğini dile getirmişti. Corriere Dello Sport gazetesine verdiği röportajda, "Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası'nda yer almak ve kulüplerde birçok kez yaptığım gibi bir ülkeyi bir takım etrafında birleştirmek istiyorum" demişti. "Bunu futbol ve bu sporun temsil ettiği değerler için yapmak istiyorum. İnanılmaz bir deneyim olacak."
Ağustos ayında Brezilya ile ilgili haberlere değinirken, öncelikle Portekiz milli takımının başına geçmeyi düşündüğünü açıklığa kavuşturdu ve Sporty Net'e şunları söyledi: "Uluslararası alanda kaderim, Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynamak. Brezilya milli takımını çalıştırmayı hiç düşünmedim. İlk deneyimim Portekiz ile olmalı ve sonra insanlar benim bir profesyonel olduğumu ve diğer takımları da çalıştırabileceğimi anlamalı, ama her zaman benimle bir bağı olan takımları. Brezilya, tabii ki, ülkelerimiz arasındaki tarihi ilişkiler nedeniyle, İngiltere, çünkü benim vatanım, İtalya, orada birkaç yıl çalıştım, ama milli takımla ilk deneyimim benim olmalı."
Benfica'da karışık sonuçlar
Benfica, Mourinho'yu tekrar kadrosuna kattığından beri karışık bir performans sergiledi. Hem ulusal kupalardan elendi hem de Portekiz Ligi lideri FC Porto'nun 7 puan gerisine düştü, bu da antrenman sahasında taraftarlarla gergin bir çatışmaya yol açtı. Ancak Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde bir mucizeye imza attı. Benfica, ligin son haftasında eski kulübü Real Madrid'i 4-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Kaleci Anatoliy Trubin, uzatma dakikalarının sekizinci dakikasında dramatik bir gol atarak takımını bir üst tura taşıdı.
Mourinho, Real Madrid ile ilgili haberlere yanıt verdi
Mourinho'nun Real Madrid'e geri döneceği de konuşuluyor. Alvaro Arbeloa şu anda Real Madrid'in birinci takımını yönetiyor. Kulüp başkanı Florentino Perez'in "nihai hedefi" Portekizli teknik adamla yeniden bir araya gelmek olduğu iddia ediliyor. Ancak Mourinho, geçen ay Sport TV'ye verdiği röportajda bu olasılığı yalanladı: "Dizi filmler için bana güvenmeyin. İyi pembe diziler var, ama çok uzunlar; bir veya iki bölümü kaçırırsanız, hikayeyi takip edemezsiniz. Bana güvenmeyin, çünkü pembe dizi izlemiyorum."
Ancak Real ve Mourinho yakında tekrar bir araya gelecek, çünkü Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off'larında İspanyol deviyle eşleşti. Bu eşleşmenin ilk ayağı 17 Şubat'ta Lizbon'da oynanacak, ancak Benfica önce Cuma günü Portekiz Ligi'nde Santa Clara deplasmanına çıkacak.
