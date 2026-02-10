Jose Mourinho'nun 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Portekiz milli takımının başına geçmesi bekleniyor.

Mourinho, geçen yılın Ocak ayında, Türkiye'de Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yaparken uluslararası yönetimde yer almak istediğini dile getirmişti. Corriere Dello Sport gazetesine verdiği röportajda, "Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası'nda yer almak ve kulüplerde birçok kez yaptığım gibi bir ülkeyi bir takım etrafında birleştirmek istiyorum" demişti. "Bunu futbol ve bu sporun temsil ettiği değerler için yapmak istiyorum. İnanılmaz bir deneyim olacak."

Ağustos ayında Brezilya ile ilgili haberlere değinirken, öncelikle Portekiz milli takımının başına geçmeyi düşündüğünü açıklığa kavuşturdu ve Sporty Net'e şunları söyledi: "Uluslararası alanda kaderim, Portekiz milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynamak. Brezilya milli takımını çalıştırmayı hiç düşünmedim. İlk deneyimim Portekiz ile olmalı ve sonra insanlar benim bir profesyonel olduğumu ve diğer takımları da çalıştırabileceğimi anlamalı, ama her zaman benimle bir bağı olan takımları. Brezilya, tabii ki, ülkelerimiz arasındaki tarihi ilişkiler nedeniyle, İngiltere, çünkü benim vatanım, İtalya, orada birkaç yıl çalıştım, ama milli takımla ilk deneyimim benim olmalı."