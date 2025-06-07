Jose Mourinho'dan Inter açıklaması! Fenerbahçe'nin teknik direktörü, eski kulübüne geri mi dönüyor?

Getty Images SportHarry Sherlock ve Can ÖzerJose Mourinho'dan Inter açıklaması! Fenerbahçe'nin teknik direktörü, eski kulübüne geri mi dönüyor?InterJ. MourinhoTransfersFenerbahçeFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Inter'e geri döneceği yönündeki söylentilerin “büyük bir yalan” olduğunu iddia ettiği bildirildi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMourinho çarpıcı bir dönüşle bağlantılıİtalyan gazeteciye mesaj gönderdiFenerbahçe'de mutlu görünüyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱