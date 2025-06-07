Jose Mourinho'dan Inter açıklaması! Fenerbahçe'nin teknik direktörü, eski kulübüne geri mi dönüyor? Inter J. Mourinho Transfers Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Inter'e geri döneceği yönündeki söylentilerin “büyük bir yalan” olduğunu iddia ettiği bildirildi.