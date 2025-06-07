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Harry Sherlock ve Can Özer

Jose Mourinho'dan Inter açıklaması! Fenerbahçe'nin teknik direktörü, eski kulübüne geri mi dönüyor?

InterJ. MourinhoTransfersFenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Inter'e geri döneceği yönündeki söylentilerin “büyük bir yalan” olduğunu iddia ettiği bildirildi.

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  • Mourinho çarpıcı bir dönüşle bağlantılı

  • İtalyan gazeteciye mesaj gönderdi

  • Fenerbahçe'de mutlu görünüyor

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