GFX Cristiano Ronaldo Jose MourinhoGetty/GOAL
Aditya Gokhale ve Can Özer

Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşına gözünü dikti

J. MourinhoC. RonaldoFenerbahçeAl Nassr FCAnderson TaliscaSüper LigPremier LigTransfers

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kulübün Al-Nassr'dan Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşına imza attırmak için görüşmeler yaptığını doğruladı.

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