Getty/GOALAditya Gokhale ve Can ÖzerJose Mourinho, Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşına gözünü diktiJ. MourinhoC. RonaldoFenerbahçeAl Nassr FCAnderson TaliscaSüper LigPremier LigTransfersFenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kulübün Al-Nassr'dan Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşına imza attırmak için görüşmeler yaptığını doğruladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaFenerbahçe, Talisca ile anlaşmak istiyorİstanbul devi, Al-Nassr ile görüşüyorTalisca'nın sözleşmesi 2026'da sona eriyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱