"Jose Mourinho çok sinirlendi!" - Carlton Cole, Chelsea'deki gece kulübü maceralarını ve Roman Abramovich'in Tottenham'a oyuncu satmayı neden REDDETTİĞİNİ anlatıyor

West Ham oyuncusu olarak kariyerinin en iyi yıllarını yaşamadan önce, Cole Chelsea'de forma giyiyordu ve 2006'da ayrılmadan önce Blues için 25 Premier League maçına çıktı. 2005-06 sezonunu Stamford Bridge'de Mourinho'nun altında geçirdi, ancak sonunda ilk takımda düzenli olarak forma giyme şansı bulmak için yoğun rekabetin ortasında ayrılması gerektiğine karar verdi.

Bu kararı değerlendiren Cole, Beast Mode On Podcast'in son bölümünde Adebayo Akinfenwa'ya şunları söyledi: "Kendimi aşağılık hissettiğimden değil, hala üzerime düşeni yapıyordum. O (Mourinho) kesinlikle etkilenmişti, çünkü muhtemelen benim o kadar iyi olduğumu düşünmüyordu, ama yazının duvarda olduğunu biliyordu. Artık gidip kendi işimi yapmam gerekiyordu. Daha yaşlı olsaydım, belki kalabilirdim. Hala gençtim, geçimimi sağlamaya çalışıyordum.

"Doğru düzgün yaşamıyordum. O da buna çok kızmıştı. Mutlu değildi. Sürekli gece kulüplerine gidiyordum."

Mourinho'nun saha dışı davranışlarından nasıl haberdar olduğu sorulduğunda Cole şöyle ekliyor: "Dedikodular yayılır. Kulüp sahipleri ve diğerleri, her yerde gözleri ve kulakları var. Kimin dışarı çıktığını biliyorlar. Biliyorlar. Genç olmak, böyle davranmak ve birinci takıma girmeye çalışmak yardımcı olmuyor. Bunu kafamda oturtmak benim için zordu. Kendi kafamda çok takılıp kalmıştım. Artık mesleğime saygı duymuyordum. Hala para kazanıyordum, boş boş dolaşıyordum. Yanlış şeylere odaklanıyordum."