"Jose Mourinho çok sinirlendi!" - Carlton Cole, Chelsea'deki gece kulübü maceralarını ve Roman Abramovich'in Tottenham'a oyuncu satmayı neden REDDETTİĞİNİ anlatıyor
Chelsea'nin ayrılığı yaklaşırken Mourinho'yu 'sinirli' bırakan olay
West Ham oyuncusu olarak kariyerinin en iyi yıllarını yaşamadan önce, Cole Chelsea'de forma giyiyordu ve 2006'da ayrılmadan önce Blues için 25 Premier League maçına çıktı. 2005-06 sezonunu Stamford Bridge'de Mourinho'nun altında geçirdi, ancak sonunda ilk takımda düzenli olarak forma giyme şansı bulmak için yoğun rekabetin ortasında ayrılması gerektiğine karar verdi.
Bu kararı değerlendiren Cole, Beast Mode On Podcast'in son bölümünde Adebayo Akinfenwa'ya şunları söyledi: "Kendimi aşağılık hissettiğimden değil, hala üzerime düşeni yapıyordum. O (Mourinho) kesinlikle etkilenmişti, çünkü muhtemelen benim o kadar iyi olduğumu düşünmüyordu, ama yazının duvarda olduğunu biliyordu. Artık gidip kendi işimi yapmam gerekiyordu. Daha yaşlı olsaydım, belki kalabilirdim. Hala gençtim, geçimimi sağlamaya çalışıyordum.
"Doğru düzgün yaşamıyordum. O da buna çok kızmıştı. Mutlu değildi. Sürekli gece kulüplerine gidiyordum."
Mourinho'nun saha dışı davranışlarından nasıl haberdar olduğu sorulduğunda Cole şöyle ekliyor: "Dedikodular yayılır. Kulüp sahipleri ve diğerleri, her yerde gözleri ve kulakları var. Kimin dışarı çıktığını biliyorlar. Biliyorlar. Genç olmak, böyle davranmak ve birinci takıma girmeye çalışmak yardımcı olmuyor. Bunu kafamda oturtmak benim için zordu. Kendi kafamda çok takılıp kalmıştım. Artık mesleğime saygı duymuyordum. Hala para kazanıyordum, boş boş dolaşıyordum. Yanlış şeylere odaklanıyordum."
"Bana haksızlık yapıyorsun!" - Abramovich, Spurs'un transferini onaylamadı.
Cole, West Ham'da geçirdiği yaklaşık on yıl boyunca tüm turnuvalarda 300'e yakın maça çıktı, ancak eski İngiltere forveti için her şey tamamen farklı bir şekilde sonuçlanabilirdi. Akinfenwa'ya anlattığına göre, Cole, Hammers ile anlaşma yapılmadan önce Tottenham'a katılmayı kabul etmişti, ancak Roman Abramovich bizzat müdahale etti.
Cole şöyle diyor: "Tatile çıkmadan önce Spurs'ta sağlık kontrolünden geçtim. Her şeyi hallettiğimi ve Martin Jol'un yönetiminde sözleşme imzalamak üzere olduğumu hatırlıyorum. [O dönem Tottenham'ın teknik direktörü olan] Clive Allen benimle çalışmak istediği için beni transfer etmek istiyordu. O sırada Abramovich'ten bir telefon aldım, çünkü durumu öğrenmişti. O gece bana Spurs ile iş yapmadığını söyledi. Bu yüzden Spurs'a gitmedim.
"Chelsea'yi satın almadan önce Spurs'u satın alacağını unutmayın. Olay şöyle gelişti: Bir futbol kulübü satın almak istediği için helikopterle Londra'ya gitti. Spurs onun dikkatini çeken kulüptü. Spurs ile anlaşma yaptı, ancak üst düzey birisi satın almayı kabul ettiği anlaşmayı değiştirdi ve o da "Bu şekilde iş yapamam" dedi. Böylece Chelsea'ye gidip onu satın alalım dedi ve o zaman Ken Bates [eski Chelsea sahibi] sattı."
Spurs'a transferin başarısız olmasını daha ayrıntılı olarak açıklayan Cole, şunları ekliyor: "Tottenham, Chelsea'ye geri dönüp 'Dizinde bir sorun bulduk, bu yüzden biraz indirim istiyoruz' dedi. Sonra o (Abramovich) 'Hayır, Spurs ile anlaşma yapmıyoruz, bu yüzden geri dönsen iyi olur. Seni CSKA Moskova'ya kiralık olarak göndereceğim' dedi.
"Çok sinirlendim! Sizler bana haksızlık ediyorsunuz! Beni oynatmıyorsunuz ve gitmek istediğim yere gitmeme izin vermiyorsunuz. Ne yapıyoruz burada? Beni Rusya'ya göndermek istiyorsunuz. Ben de kafamı boşaltmak için Sierra Leone'ye gittim, sonra bir telefon aldım, sana başka bir teklifimiz var, West Ham, ve hepsi bu kadar. Uçağım iner inmez sözleşmeyi imzaladım."
50 Cent ile takılmak
Cole'un 50 Cent ile olan ilişkisi hakkında çok az şey biliniyor. Amerikalı rap yıldızı, ortak bir arkadaş ve iş ortağı aracılığıyla eski West Ham forvetiyle tanışmış.
İkili ilk kez nasıl tanıştığını anlatan Cole, "Futbol oynarken hayatımda zor bir dönemden geçiyordum. Aile sorunları, sorunlar, menajerler ve her şey vardı. Para söz konusu olduğunda işler pek hoş olmaz. Paran yoksa, birçok insan aklını kaybeder. Hayatımda biraz ekstra yardıma ihtiyacım olan bir noktaya gelmiştim. O sırada menajerimden ayrılıyordum ve Tony adında biriyle tanıştırıldım. O, duygularını açıkça gösteren bir adam, herkesin hoşuna giden bir tip değil.
"Hikayesi, müzik sektöründe olduğu ve 50 Cent ile bağlantıları olduğu yönündeydi. 50 Cent'in turlarını organize ediyor, birçok plak şirketiyle çalışıyordu. Sanatçılar şehre geldiklerinde onlarla ilgileniyordu. Ben de bu şekilde bağlantı kurdum. 50 şehre geldiğinde onunla bağlantı kurdum. 50 ne zaman gelse, onunla takılırdım, New York'a giderdim, G-Unit ile takılırdım, bu tür şeyler yapardım. Garipti. Tüm bu senaryo benim hayran olmamla başladı. Evimde bir DJ odam vardı, duvarları 50 Cent ve Tupac posterleriyle kaplıydı.
"Çekim yasasını bilirsiniz, bir şeyi çok sevdiğinizde o size gelir. Müziği seviyordum ve 50 o zamanlar popülerdi. Lloyd Banks, The Game ve ben de o çevredeydik. "Bu harika, bu gruba nasıl dahil olabilirim? Futbolu bırakmam gerekebilir!" diye düşünüyordum. 50'nin konseri olduğunda birkaç kez otele geri dönüp sohbet ederdik. Ve sana tavsiyelerde bulunurdu, çok değerli tavsiyeler. O [futbol] ile pek ilgilenmezdi. Muhtemelen onun tanıdığı tek futbolcu bendim. Kariyerimi takip ettiği bir durum değildi. Sanırım Upton Park'ta [beni izlemeye gelmiş] olabilir."
Beast Mode On Podcast'in konuğu Carlton Cole ile olan bölümünü izleyin.
