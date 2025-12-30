Getty
Jose Mourinho berabere kaldığı maçta kendini galip ilan etti: "Aslında kazandık"
Mourinho öfkeden deliye döndü
Benfica ile Braga, pazar akşamı 2-2 berabere kaldı ancak Jose Mourinho, tartışmalı hakem kararları nedeniyle adeta öfke saçtı. Önce, takımı 1-0 öndeyken elle oynama gerekçesiyle verilen penaltıdan Braga beraberliği sağladı. Ardından skor 2-2 iken Braga’nın bulduğu olası galibiyet golü, oldukça hafif bir faul gerekçesiyle iptal edildi. Engellenen bir ortanın ardından, top Braga’lı bir oyuncunun eline çarpmış gibi görünüyordu. Sonrasında top savunma oyuncusu Vitor Carvalho’nun önüne düştü ve Carvalho topu uzaklaştırmaya çalıştı. Richard Rios baskıya girdi, omuz omuza bir mücadeleyle topu kazandı ve Samuel Dahl’a çıkardı. Dahl da topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, anlaşılması güç bir şekilde faul düdüğünü çaldı ve VAR da bu kararı onayladı. Maç bitmeden önce Braga’dan bir oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kart görse de bu durum Mourinho’nun öfkesini dindirmeye yetmedi.
"Bence bu bizim için harika bir zafer"
Hakemleri hedef almaya yabancı olmayan Mourinho, bu kez bunu alaycı bir üslupla yaptı. Maç sonrası gazetecilere şu ifadeleri kullandı:
“Mizahı bir kenara bırakırsak, SC Braga’yı birçok açıdan tebrik ediyorum. Başkanını tebrik ediyorum; yıllar sonra buraya geri geldim ve bu tesisleri görmek gerçekten harika. Takımı tebrik ediyorum, iyi bir ekip. Güzel bir takım inşa eden teknik ekibi tebrik ediyorum. Hatta harika bir atmosfer yaratan taraftarları da tebrik ediyorum. Maça gelince, bence bu bizim için büyük bir galibiyet. İlk yarı çok iyiydi, kendi yaptığımız iki hatadan dolayı iki gol yedik. İkinci yarıda ise çok güçlüydük, oyunu tamamen domine ettik, iki gol attık. Braga’da kazanmak çok zordur; geriye düştükten sonra maçı çevirmek ise son derece güçtür.”
Bir gazetecinin skoru hatırlatması üzerine Mourinho şu yanıtı verdi: “Biz maçı 3-2 kazandık! Bu futbol düzeni bu. Ben sadece işimi yapıyorum ve elimden geleni en iyi şekilde ortaya koyuyorum. Kendimden tamamen memnun değilim çünkü 90 dakika boyunca istediğimi sahaya yansıtamadım. Ama 3-2 kazandık; ironik konuştuğumu biliyorsunuz, aksi halde ağır şekilde cezalandırılırdım.”
Sözlerini şöyle tamamladı: “Kulüp, bir kurum olarak bir şey yapar ya da yapmaz; muhtemelen artık alıştığımız yolu izler. Ben sadece takımı çalıştırırım ve değerlendirmemi yaparım. Kısa süre içinde SC Braga’ya karşı oynamış olmamız nedeniyle detaylı bir taktik analizine girmek istemiyorum. Neden ilk yarıda onların, ikinci yarıda ise bizim üstün olduğumuzu uzun uzun anlatmayacağım. Güzel bir maçtı ve iyi bir hakem vardı; maçı olumlu yönetti. Ancak maçlar ve puanlar bu tür kararlarla belirleniyor ve bugün olan da buydu.”
Mourinho, VAR'ı hedef aldı
Jose Mourinho, VAR’ın sahadaki hakemin ilk kararını desteklemiş olmasından özellikle rahatsızlık duydu. Şunları söyledi:
“Elbette. Üç tane tertemiz gol attık. Tekrar ediyorum, hakemliği beğendim; bir iki sarı kart, bir iki garip kriter ve oyunu durdurarak çıkmak isteyen takıma avantajı vermeyen bir iki pozisyon vardı. Tempolu, yönetmesi zor bir maçtı ama açıkçası hoşuma gitti. Maçı belirleyen hata yapılacağı zaman, bu hata VAR odasındaki beyefendinin gözleri önünde gerçekleşti. Futbolda böyle tuhaf şeyler oluyor; bazı kulüpler hatalarla pek çok maç kazanırken, bazıları hatalar yüzünden çok sayıda puan kaybediyor. Önümüzde uzun bir yol var ve buradan, ister bana deli desinler ister demesinler, maçı çevirdiğimize dair bir sevinç ve inançla ayrılmak istiyordum.”
Sırada ne var?
Mourinho, Portekiz Ligi'ndeki hakemlik kalitesini bir kez daha değerlendirme fırsatını cumartesi günü Benfica'nın Estoril ile oynayacağı maçta bulacak. Benfica, ligde şu ana kadar oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlik alarak üçüncü sırada yer alıyor. Henüz yenilgi yüzü görmeyen ekip, 15 galibiyet ve 1 beraberliği bulunan lider Porto'nun 10 puan gerisinde bulunuyor.
