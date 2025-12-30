Jose Mourinho berabere kaldığı maçta kendini galip ilan etti: "Aslında kazandık"

Hakemleri hedef almaya yabancı olmayan Mourinho, bu kez bunu alaycı bir üslupla yaptı. Maç sonrası gazetecilere şu ifadeleri kullandı:

“Mizahı bir kenara bırakırsak, SC Braga’yı birçok açıdan tebrik ediyorum. Başkanını tebrik ediyorum; yıllar sonra buraya geri geldim ve bu tesisleri görmek gerçekten harika. Takımı tebrik ediyorum, iyi bir ekip. Güzel bir takım inşa eden teknik ekibi tebrik ediyorum. Hatta harika bir atmosfer yaratan taraftarları da tebrik ediyorum. Maça gelince, bence bu bizim için büyük bir galibiyet. İlk yarı çok iyiydi, kendi yaptığımız iki hatadan dolayı iki gol yedik. İkinci yarıda ise çok güçlüydük, oyunu tamamen domine ettik, iki gol attık. Braga’da kazanmak çok zordur; geriye düştükten sonra maçı çevirmek ise son derece güçtür.”

Bir gazetecinin skoru hatırlatması üzerine Mourinho şu yanıtı verdi: “Biz maçı 3-2 kazandık! Bu futbol düzeni bu. Ben sadece işimi yapıyorum ve elimden geleni en iyi şekilde ortaya koyuyorum. Kendimden tamamen memnun değilim çünkü 90 dakika boyunca istediğimi sahaya yansıtamadım. Ama 3-2 kazandık; ironik konuştuğumu biliyorsunuz, aksi halde ağır şekilde cezalandırılırdım.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Kulüp, bir kurum olarak bir şey yapar ya da yapmaz; muhtemelen artık alıştığımız yolu izler. Ben sadece takımı çalıştırırım ve değerlendirmemi yaparım. Kısa süre içinde SC Braga’ya karşı oynamış olmamız nedeniyle detaylı bir taktik analizine girmek istemiyorum. Neden ilk yarıda onların, ikinci yarıda ise bizim üstün olduğumuzu uzun uzun anlatmayacağım. Güzel bir maçtı ve iyi bir hakem vardı; maçı olumlu yönetti. Ancak maçlar ve puanlar bu tür kararlarla belirleniyor ve bugün olan da buydu.”