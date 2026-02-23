getty
Jose Mourinho, Benfica'nın Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesinde Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık tartışmasına sert tepki gösterdi
Mourinho, UEFA soruşturması sırasında Prestianni'yi koruyor
Tartışma, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Benfica'yı 1-0 yendiği maçta, Arjantinli genç oyuncu Prestianni'nin Brezilyalı milli oyuncuya ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddia edilen olaydan kaynaklanıyor. Olay, Avrupa futbolunun yönetim organı olan UEFA'nın dikkatini çekti. Cumartesi günü Estadio da Luz'da AVS'yi 3-0 mağlup eden eski Real Madrid teknik direktörü, birçok kişinin beklediği açıklamayı yapmak istemedi. Konuyla ilgili baskı altında kalan Mourinho, gazetecilere kısa bir cevap verdi: "Yorum yapmak istemiyorum."
"Herkes için zor" diyor Mourinho
Benfica basın sözcüsü, kulübün tutumunu açıklığa kavuşturmak için hemen müdahale ederek, "UEFA soruşturması devam ediyor ve patron cevap veremeyecek durumda" dedi. Yönetim kademesinin sessizliği, odak noktasını tamamen futbol meselelerine tutma isteğini gösteriyor, ancak Mourinho, antrenman sahasını çevreleyen atmosferin normalden uzak olduğunu kabul etti. Suçlamaların ağırlığı, Seixal akademisinin duvarları içinde açıkça hissedildi.
Bu olayın takımına verdiği psikolojik yükü değerlendiren Mourinho, "Herkes için zor bir süreç olduğunu tekrarlıyorum. Zorlukların ne düzeyde olduğunu belirtmeyeceğim. Onlar ve ben profesyonelce davranabildik" diye ekledi.
Benfica sahada ritmini buldu
Süren tartışmalara rağmen, Benfica, AVS'ye karşı kazandığı zaferin ardından bu sezon Primeira Liga'da yenilgisiz tek takım olmaya devam ediyor. Ancak, çok sayıda beraberlik, onları üçlü bir şampiyonluk yarışında geride bırakmış durumda. AVS'ye karşı kazandıkları zaferin ardından, Kartallar 23 maçta 55 puanla üçüncü sırada yer alırken, Porto 62 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Mourinho, takımının sezonun başlarına kıyasla önemli bir uyum sağladığını belirtti. Takımının gelişimini açıklayan eski Chelsea ve Inter teknik direktörü, "Bugün, Aves'teki ilk maçtan daha fazla bir takımız. Daha fazla bir takımız. Belirli oyun prensiplerimiz var.
"Sadece on oyuncu değil, tüm oyuncular bu ilkeleri nasıl yorumlayacaklarını biliyor. Puan peşinde koşmaya ve üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. İlk yarı maçı bitirdi ve ikinci yarı AVS daha iyiydi. Bizim tarafımız daha rahattı, tempo düştü. Önemli ve zorunlu üç puan."
Madrid'de gergin bir atmosfer bekliyor
Önümüzdeki çarşamba günü Bernabeu'da Benfica'nın bir gol farkını telafi etmesi gereken zorlu bir maç var. Mourinho, geçen haftayı kaynaklarını yöneterek geçirdi ve AVS maçının ikinci yarısında Vangelis Pavlidis ve Alexander Bah gibi önemli oyuncuları dinlendirerek İspanya'daki maça hazır olmalarını sağladı. Ancak taktiksel mücadele, duygusal hikayenin gölgesinde kalacak. Vinicius Junior'un kendisine tacizde bulunduğu iddia edilen oyuncunun takımına karşı oynayacağı maçta gerilim doruk noktasına ulaşacak.
