Jose Mourinho, Benfica'nın Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı öncesinde Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık tartışmasına sert tepki gösterdi

Benfica basın sözcüsü, kulübün tutumunu açıklığa kavuşturmak için hemen müdahale ederek, "UEFA soruşturması devam ediyor ve patron cevap veremeyecek durumda" dedi. Yönetim kademesinin sessizliği, odak noktasını tamamen futbol meselelerine tutma isteğini gösteriyor, ancak Mourinho, antrenman sahasını çevreleyen atmosferin normalden uzak olduğunu kabul etti. Suçlamaların ağırlığı, Seixal akademisinin duvarları içinde açıkça hissedildi.

Bu olayın takımına verdiği psikolojik yükü değerlendiren Mourinho, "Herkes için zor bir süreç olduğunu tekrarlıyorum. Zorlukların ne düzeyde olduğunu belirtmeyeceğim. Onlar ve ben profesyonelce davranabildik" diye ekledi.