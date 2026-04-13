José Mourinho'ya kalırsa, gelecek sezon da Benfica'nın teknik direktörü olarak kalacak. Portekizli teknik adam, geçtiğimiz Pazar günü CD Nacional'ı 2-0 yendikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında bunu açıkladı. 63 yaşındaki teknik direktör, kalmayı çok istediğini ve şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarına başladığını söyledi.
José Mourinho, Benfica'daki geleceği hakkında kesin bir karar verdi
Mourinho, gelecek sezon Benfica'nın teknik direktörü olarak devam etme kararının kendisine bağlı olmadığını belirtiyor. “Bu, tamamen kulübün yazın ardından benim burada kalmamı isteyip istemediğine bağlı.”
Real Madrid, Inter ve Chelsea gibi takımların eski teknik direktörü, Portekiz'in rekor şampiyonu takımın başında kalmayı çok istediğini ve kulübün beklentilerini karşıladığını vurguluyor. "Benfica'da kalma isteğim, en azından takıma yapılan yatırımlara bağlı değil."
Mourinho, gelecek sezonun hazırlıklarına ilişkin planları hakkında daha fazla bilgi veriyor. Kadronun büyük bir kısmının Dünya Kupası nedeniyle Kuzey Amerika’ya gideceği için, “The Special One” Benfica’nın altyapısına yönelecek.
"Elitlerin içindeki küçük eliti arıyorum," diyor Mourinho, bu grubu hızla A takıma yükseltmeyi planlıyor. "Yoğun bir takvim sırasında A takımın güçlü kalmasını sağlamak istiyorum, çünkü bu sayede kadro derinliğimi artırabilirim."
Mourinho, geçen yaz Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle Türk takımı Fenerbahçe'den kovuldu. Kulüp, play-off turunda Benfica'ya yenildi; Mourinho ise Eylül ayında Benfica'nın teknik direktörü oldu.
Benfica şu anda Portekiz Ligi'nde üçüncü sırada yer alıyor ve ikinci sırada bulunan – ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılma hakkı kazanan – Sporting Lizbon'un (71 puan) iki puan gerisinde. Eski Ajax teknik direktörü Francesco Farioli'nin çalıştırdığı FC Porto, 76 puanla ligin lideri konumunda.