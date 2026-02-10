Getty/GOAL
Jorge Jesus, sözleşme belirsizliği nedeniyle Al-Nassr yönetimine Cristiano Ronaldo transferi için ültimatom verdi.
İsa'nın geleceği Ronaldo'nun geleceğiyle doğrudan bağlantılı
Ronaldo'nun Suudi Arabistan macerasının sona erdiği tahmin ediliyor ve 41 yaşındaki forvetin seçeneklerini değerlendirdiği söyleniyor. Avrupa'ya dönüşü gündeme geldi - muhtemelen çocukluk kulübü Sporting'e - ancak dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, tüm zamanların en büyük futbolcusunun ezeli rakibi Lionel Messi ile MLS Kupası şampiyonu Inter Miami'de bir araya gelmesini istiyor.
Henüz bir karar alınmadı ve bu durum Al-Nassr teknik direktörü Jesus'u da etkiliyor. Jesus'un "sözleşmesini, vatandaşının kalmasına bağlı olarak yenilemeyi" kabul ettiği söyleniyor. Al-Riyadiyah gazetesi, Ronaldo'nun ayrılmasına izin verilirse teknik direktörün yeni bir sözleşme imzalamayacağını iddia ediyor.
Aynı kaynak, "teknik direktör, Portekizli kaptanın geleceği netleşene kadar, bu sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini görüşmeyecek" diye devam ediyor.
Ronaldo'nun golü: GOAT neden Al-Nassr'ın iki maçını kaçırdı?
Ronaldo, Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun (PIF) kontrolündeki takımlar arasında fonların dağıtılma şeklinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdikten sonra Al-Nassr'ın son iki maçında forma giymedi. Karim Benzema'nın Al-Ittihad'dan Al-Hilal'e transferi bardağı taşıran son damla oldu.
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kovalarken kış transfer döneminde daha fazla transfer yapılmasını istiyordu. Ancak takviye transferler gerçekleşmedi.
Bu durumun Jesus'u da rahatsız ettiği söyleniyor, çünkü "Ocak ayının başından beri talep ettiği iki transferin tamamlanmasını bekliyordu, ancak bu transferler henüz gerçekleşmedi".
Al-Riyadiyah, Jesus'un "teknik taleplerini karşılamayı zorlaştıran mevcut koşullar altında sözleşmesini yenilemesi beklenmediğini" iddia ediyor. Jesus, 2025-26 sezonu öncesinde Al-Nassr'ın başına geçti ve 30 maçta 24 galibiyet aldı.
Dönüş tarihi: Ronaldo ne zaman tekrar oynayacak?
Ronaldo'nun, birçok manşetlere konu olduktan sonra grev tutumunu yumuşattığı ve antrenmanlara geri döndüğü bildiriliyor. Portekizli medya kuruluşu A Bola, CR7'nin Cumartesi günü Al-Fateh ile oynanacak maçta tekrar forma giyeceğini iddia ediyor. Ronaldo, Çarşamba günü Türkmenistan'da Arkadag ile oynanacak Asya Şampiyonlar Ligi 2 maçında forma giymeyecek.
Oynama reddini eski bir takım arkadaşı da destekledi. Eski Real Madrid orta saha oyuncusu Toni Kroos podcast'inde şunları söyledi: "Suudi ligi garip bir fenomen. Cristiano Ronaldo gelmeden önce kimse bu ligi duymamıştı, şimdi ise onları dünya haritasına koyan adama saygısızlık ediyorlar. Cristiano yarın ayrılırsa, bu lig tüm cazibesini yitirecek. Ronaldo olmadan kimse Suudi ligini izlemez."
Kazançlı sözleşme: Ronaldo'nun davranışı eleştirildi
Ancak diğerleri Ronaldo'nun davranışını hemen kınadılar. Tanınmış bir televizyon sunucusu ve Suudi Arabistan futbolunun en saygın isimlerinden biri olan Walid Al-Faraj, hoşnutsuz GOAT hakkında şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo yerini bilmeli. Bu ülkenin adı Suudi Arabistan, Ronaldo'nun Arabistanı değil. O, elçilik ile menajerlik görevlerini karıştırıyor.
"O bir hayal kırıklığı. O bir çalışan, milyoner maaşı alıyor – Avrupa'da kazandığından daha fazla – ve ligi saygı duymak zorunda, yoksa ayrılmak zorunda."
Ronaldo'nun çok sayıda eleştiri alan davranışları hakkında şunları söyledi: "Manchester City'nin bir oyuncusunun, kulüp sahibinin kararlarına protesto etmek için oynamayı reddettiğini hayal edin. Ya da Arsenal'in bir oyuncusunun, sözleşme yenileme teklifinden memnun olmadığı için iki maça çıkmayı reddettiğini. Bir oyuncunun Premier Lig'de bunu yapmaya cesaret etmesi imkansız."
Ronaldo'nun sözleşmesi, dünya futbolunda en kazançlı sözleşme olup, günde 500.000 sterlin civarında kazandığı söyleniyor ve 2027 yılına kadar geçerli. Uzun vadeli geleceği ile ilgili karar, bu yaz Dünya Kupası'nda Portekiz'i temsil ettikten sonra verilebilir.
