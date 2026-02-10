Jorge Jesus, sözleşme belirsizliği nedeniyle Al-Nassr yönetimine Cristiano Ronaldo transferi için ültimatom verdi.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan macerasının sona erdiği tahmin ediliyor ve 41 yaşındaki forvetin seçeneklerini değerlendirdiği söyleniyor. Avrupa'ya dönüşü gündeme geldi - muhtemelen çocukluk kulübü Sporting'e - ancak dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, tüm zamanların en büyük futbolcusunun ezeli rakibi Lionel Messi ile MLS Kupası şampiyonu Inter Miami'de bir araya gelmesini istiyor.

Henüz bir karar alınmadı ve bu durum Al-Nassr teknik direktörü Jesus'u da etkiliyor. Jesus'un "sözleşmesini, vatandaşının kalmasına bağlı olarak yenilemeyi" kabul ettiği söyleniyor. Al-Riyadiyah gazetesi, Ronaldo'nun ayrılmasına izin verilirse teknik direktörün yeni bir sözleşme imzalamayacağını iddia ediyor.

Aynı kaynak, "teknik direktör, Portekizli kaptanın geleceği netleşene kadar, bu sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini görüşmeyecek" diye devam ediyor.