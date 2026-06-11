John Terry liderliğindeki konsorsiyumun Colchester'ı satın alma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı

Colchester, kulübün Terry liderliğindeki bir konsorsiyuma satılmasına ilişkin görüşmelerin sona erdiğini resmi olarak duyurdu. Bu haber, aylar süren spekülasyonlar ve durum tespiti çalışmalarının ardından geldi; Chelsea efsanesi, en son Nisan ayında Accrington Stanley ile oynanan maçı izlemek üzere JobServe Community Stadyumu’nda görülmüştü.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, U'lar durumu şu şekilde netleştirdi: "Colchester United Futbol Kulübü, kulübün olası satın alınmasına ilişkin görüşmelerin sona erdiğini ve tarafların işlemi gerçekleştirmeyeceğini teyit eder. Her iki taraf da bu fırsatı değerlendirmek için önemli miktarda zaman ve çaba harcadı ve süreç boyunca profesyonellik ve işbirliği gösteren herkese teşekkür eder."