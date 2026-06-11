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John Terry liderliğindeki konsorsiyumun Colchester'ı satın alma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı
Colchester, devralma görüşmelerinin sona erdiğini doğruladı
Colchester, kulübün Terry liderliğindeki bir konsorsiyuma satılmasına ilişkin görüşmelerin sona erdiğini resmi olarak duyurdu. Bu haber, aylar süren spekülasyonlar ve durum tespiti çalışmalarının ardından geldi; Chelsea efsanesi, en son Nisan ayında Accrington Stanley ile oynanan maçı izlemek üzere JobServe Community Stadyumu’nda görülmüştü.
Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, U'lar durumu şu şekilde netleştirdi: "Colchester United Futbol Kulübü, kulübün olası satın alınmasına ilişkin görüşmelerin sona erdiğini ve tarafların işlemi gerçekleştirmeyeceğini teyit eder. Her iki taraf da bu fırsatı değerlendirmek için önemli miktarda zaman ve çaba harcadı ve süreç boyunca profesyonellik ve işbirliği gösteren herkese teşekkür eder."
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Robbie Cowling için dostane bir ayrılık
Satışın durdurulmasına ilişkin karar, kulüp tarafından mali ve yapısal gerekliliklerin kapsamlı bir değerlendirmesinin ardından karşılıklı olarak alınmış bir karar olarak nitelendirildi. Açıklamada şöyle devam edildi: "Uzun süren durum tespiti ve görüşmelerin ardından taraflar, işlemi devam ettirmeme konusunda mutabık kalmıştır. Karar, dostane bir ortamda ve karşılıklı saygı çerçevesinde alınmıştır. Colchester United, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına ve hem saha içinde hem de saha dışında kaydedilen olumlu ilerlemenin sürdürülmesine odaklanmaya devam etmektedir."
Yaklaşık yirmi yıldır kulübün başında olan mevcut sahibi Robbie Cowling, görüşmeler sırasında sergilenen profesyonel tavır için teşekkürlerini dile getirdi. Cowling, "Süreç boyunca gösterilen zaman, çaba ve nezaket için tüm ilgili kişilere teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta birlikte devam etmeme kararı aldık, ancak tüm ilgili kişilere gelecekte başarılar diliyorum. Şu anda başka bir yorumda bulunmayacağım." dedi.
Terry’nin kulüp satın alma girişiminin başarısız olması
Terry’nin League Two takımına olan ilgisi ilk olarak Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuş ve Telegraph Sport, 14 milyon sterlinlik bir satış teklifinin masada olduğunu bildirmişti. Chelsea efsanesi, kulübün başkanlığı ve sahipliğini üstlenerek, üst düzey deneyimini İngiliz Futbol Ligi’nin alt kademelerine taşımak istiyordu. Ancak taraftarlar arasında yaşanan heyecana rağmen, taraflar anlaşma şartlarını kesinleştiremedi.
Bu, U'lar için bir yıldan biraz fazla bir sürede potansiyel bir devralmanın üçüncü kez suya düşmesi anlamına geliyor. Cowling, 20 yıllık görev süresinin ardından North Essex ekibine uzun vadeli istikrar sağlayabilecek yeni nesil bir yönetime bayrağı devretmek amacıyla, Mayıs 2023'te kulübü satma niyetini açıklamıştı.
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Başarısız kalan devralma girişimlerinin geçmişi
Colchester taraftarları son zamanlarda kulübün devralınmasıyla ilgili hayal kırıklıklarına alışmış durumda. Terry liderliğindeki tekliften önce, ABD merkezli Lightwell Sports Group’un geçen yaz yaptığı satın alma girişimi sonuçsuz kalmıştı. Ayrıca, eski AC Milan ve Brezilya milli takım forveti Alexandre Pato’nun da dahil olduğu bir konsorsiyumun büyük yankı uyandıran satın alma girişimi de Şubat ayında başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Şu an için Cowling görevine devam ederken, kulüp dikkatini tekrar saha içi meselelere ve 2026-27 sezonuna çeviriyor. Cowling görevinden ayrılmayı planlarken yeni bir yönetim arayışı devam ediyor; ancak potansiyel alıcılar, bu uzun süren yatırım arayışı sürecinde kulübün belirlediği yüksek standartları karşılamak zorunda kalacak.