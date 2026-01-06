Joao Felix iyi bir oyuncu olmasını Cristiano Ronaldo'ya borçlu olduğunu söyledi

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 2023 yılında Riyad’a transfer oldu ve kısa sürede transfer piyasasında bir trendin öncüsü hâline geldi. Onun ardından pek çok dünya çapında tanınan isim Orta Doğu’nun yolunu tuttu.

Joao Felix de bu yolu izleyenler arasında yer alıyor. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, La Liga ve Premier League’in önde gelen kulüplerinde zor dönemler geçirdikten sonra Avrupa dışındaki maddi ve sportif fırsatları değerlendirmeyi tercih etti.

Felix, Al-Nassr formasıyla ilk sezonunda oldukça verimli bir performans sergiledi; toplam 19 gol kaydetti ve Gol Krallığı yarışında Ronaldo ile aynı seviyede yer alıyor. Şimdi hedefi, Suudi Arabistan’daki döneminde somut başarılar yakalamakta zorlanan tanıdık yüzün, rekorlarla dolu kariyerine yeni kupalar eklemesine yardımcı olmak.