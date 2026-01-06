Getty/GOAL
Joao Felix iyi bir oyuncu olmasını Cristiano Ronaldo'ya borçlu olduğunu söyledi
Trend belirleyici: Büyük yıldızlar Ronaldo’nun izinden Suudi Arabistan’a gitti
Cristiano Ronaldo, Manchester United ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 2023 yılında Riyad’a transfer oldu ve kısa sürede transfer piyasasında bir trendin öncüsü hâline geldi. Onun ardından pek çok dünya çapında tanınan isim Orta Doğu’nun yolunu tuttu.
Joao Felix de bu yolu izleyenler arasında yer alıyor. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, La Liga ve Premier League’in önde gelen kulüplerinde zor dönemler geçirdikten sonra Avrupa dışındaki maddi ve sportif fırsatları değerlendirmeyi tercih etti.
Felix, Al-Nassr formasıyla ilk sezonunda oldukça verimli bir performans sergiledi; toplam 19 gol kaydetti ve Gol Krallığı yarışında Ronaldo ile aynı seviyede yer alıyor. Şimdi hedefi, Suudi Arabistan’daki döneminde somut başarılar yakalamakta zorlanan tanıdık yüzün, rekorlarla dolu kariyerine yeni kupalar eklemesine yardımcı olmak.
- Getty
Tüm zamanların en iyilerinden: Ronaldo çıtayı belirlemeye devam ediyor
CR7, kulüp ve milli takım düzeyinde etrafındakiler için standartları belirlemeyi sürdürüyor. Felix, Suudi Pro Ligi’nin resmî sitesine verdiği röportajda tüm zamanların en iyilerinden biriyle birlikte oynamanın anlamını şu sözlerle anlattı:
"Elbette Cristiano gibi bir takım arkadaşına sahip olmak her zaman çok değerli. Takıma kattıkları ve verdiği dersler açısından… Çalışma disiplini ve adanmışlık söz konusu olduğunda, neredeyse tüm oyuncular için bir rol model. Benim ve takım arkadaşlarımızın onunla birlikte olması bizi daha iyi oyuncular hâline getiriyor, ama özellikle daha profesyonel olmamızı sağlıyor ki günümüzde bu çok önemli."
"Onun burada olması bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi takımımız maçtan maça sahaya çıkıyor ve fiziksel olarak da iyi karşılık veriyor. [Cristiano’nun] sahada gösterdiği tüm çaba ve yaptıkları benzersiz. Hepimizin toplamından daha fazla tecrübeye sahip ve bunu her gün, her maç ortaya koyuyor. 40 yaşında hâlâ bunları yapabiliyor olması bize ekstra motivasyon veriyor. Daha önce de söylediğim gibi, bizim için bir örnek ve onun bizlere kattığı olumlu yönleri her zaman almaya çalışıyoruz.”
Korkutucu hücum hattı: Felix, Ronaldo, Mane ve Coman’la birlikte
Joao Felix artık Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Kingsley Coman ile aynı hücum hattında forma giyiyor. Al-Nassr, bu dörtlüyle birlikte her rakibe sorun çıkarabilecek bir ateş gücüne sahip.
Felix, bu etkileyici hücum hattı hakkında şunları söyledi: “Hepimiz kaliteli oyuncularız ve dördümüz birlikte oynadığımızda, çünkü aramız çok iyi, işler genelde yolunda gidiyor. Hepimizin bir arada olması çok iyi; çünkü birimiz bir gün iyi oynamadığında diğer üçü devreye giriyor. Ya da ikimiz iyi değilsek, diğer ikisi takıma yardım ediyor. Bence dördümüz de iyi formdaysa, Suudi Arabistan’da durdurulmamız çok zor.”
Felix’in sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor; Ronaldo’nun kontratı da aynı yaz sona erecek. Uzun vadede neler olacağı konusunda net konuşmayan Felix, yine de en üst seviyede iz bırakma konusunda kararlı.
Mirası hakkında da Ronaldo’yu örnek gösteren Felix sözlerini şöyle tamamladı:
“Yapabildiğimin en iyisini yapmak ve kulübe yardım etmek istiyorum. Bunu yaparsam ve işler iyi giderse, insanlar beni her zaman hatırlar, bana karşı özel bir bağ hisseder. Bence hepimiz bu yüzden futbol oynuyoruz: futbolda, kulüplerde, milli takımda iz bırakmak için. Hepimiz biraz bunun için oynuyoruz ve ben bundan kaçmıyorum.”
- Getty
Al-Nassr fikstürü: Al-Hilal ile destansı mücadele yaklaşıyor
Al-Nassr, Al-Ettifaq ve Al-Ahli karşılaşmalarında kaybettiği puanlar nedeniyle lig liderliğini yitirdi ve Suudi Pro Ligi’nde zirveden geriye düştü. Yenilgisiz lider Al-Hilal’in yalnızca bir puan gerisindeler. Ronaldo, Felix ve takım arkadaşları perşembe günü Al-Qadisiyah’ı konuk edecek. Ardından 12 Ocak’ta, iki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği ve büyük heyecan vadeden Al-Hilal maçı oynanacak.
Reklam