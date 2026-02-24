Joan Laporta, PSG'nin Lamine Yamal için 250 milyon euroluk transfer teklifi yaptığını doğruladı

Jijantes'in haberine göre Laporta, "PSG bize Lamine Yamal için 250 milyon euro teklif ettiğinde ve biz bunu reddettiğimizde, o 17 yaşındaydı; bazıları bizim deli olduğumuzu düşündü" dedi.

Son beş yılın büyük bir bölümünü ekonomik belirsizliklerle geçiren bir kulüp için, bir genç oyuncu için 250 milyon avroyu reddetmek büyük bir riskti. Bu büyüklükteki bir satış, kulübün borcunun önemli bir kısmını ortadan kaldıracak ve transfer piyasasında anında esneklik sağlayacaktı. Ancak Laporta ve ekibi, Yamal'ı "dokunulmaz" bir varlık olarak görüyordu ve onun uzun vadeli sportif değeri ve ticari çekiciliğinin, dünya rekoru kıran bir nakit akışından bile çok daha önemli olduğuna inanıyordu.

18 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki gelişmeler, kulübün "çılgın" tutumunu kesinlikle haklı çıkardı. Teklif reddedildikten sonra Yamal, küresel bir ikon haline geldi ve kulübün efsane oyuncusu Andres Iniesta, genç oyuncunun yakın gelecekte Ballon d'Or ödülünü kazanacağını bile söyledi. Genç oyuncu, Camp Nou'da Messi sonrası dönemin yüzü haline geldi ve bazı yeteneklerin, banka bakiyesi ne olursa olsun, fiyat biçilemeyecek kadar değerli olduğunu kanıtladı.