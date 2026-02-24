Getty Images
Joan Laporta, PSG'nin Lamine Yamal için 250 milyon euroluk transfer teklifi yaptığını doğruladı
Barça dünya rekoru teklif aldı
2023-24 sezonunda Katalan devleriyle sahneye çıkarak büyük bir patlama yaşayan Yamal, 2024 yazında PSG'nin en önemli transfer hedefi haline geldi. Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferiyle sarsılan Fransız devi, hücum hattını güçlendirmek için çaresizdi ve 17 yaşındaki genç oyuncuya odaklandı. İspanya'nın Euro 2024'te zafer kazandığı turnuva boyunca sergilediği ustaca performans, Parisli kulübün ilgisini daha da artırdı ve sonuçta Barcelona yönetimi tarafından reddedilen 250 milyon euroluk şaşırtıcı bir teklifle sonuçlandı.
Bu teklif, PSG'nin 2017'de Neymar için ödediği 222 milyon avroluk mevcut dünya rekorunu gölgede bırakacaktı, ancak Blaugrana yönetimi, iyi bilinen mali zorluklarına rağmen kararından vazgeçmedi. Bu kararı değerlendiren Laporta, birçok kişinin kulübün böylesine muazzam bir meblağı geri çevirmesinin mantığını sorguladığını itiraf etti.
Finansal risk ve sportif ödül
Jijantes'in haberine göre Laporta, "PSG bize Lamine Yamal için 250 milyon euro teklif ettiğinde ve biz bunu reddettiğimizde, o 17 yaşındaydı; bazıları bizim deli olduğumuzu düşündü" dedi.
Son beş yılın büyük bir bölümünü ekonomik belirsizliklerle geçiren bir kulüp için, bir genç oyuncu için 250 milyon avroyu reddetmek büyük bir riskti. Bu büyüklükteki bir satış, kulübün borcunun önemli bir kısmını ortadan kaldıracak ve transfer piyasasında anında esneklik sağlayacaktı. Ancak Laporta ve ekibi, Yamal'ı "dokunulmaz" bir varlık olarak görüyordu ve onun uzun vadeli sportif değeri ve ticari çekiciliğinin, dünya rekoru kıran bir nakit akışından bile çok daha önemli olduğuna inanıyordu.
18 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki gelişmeler, kulübün "çılgın" tutumunu kesinlikle haklı çıkardı. Teklif reddedildikten sonra Yamal, küresel bir ikon haline geldi ve kulübün efsane oyuncusu Andres Iniesta, genç oyuncunun yakın gelecekte Ballon d'Or ödülünü kazanacağını bile söyledi. Genç oyuncu, Camp Nou'da Messi sonrası dönemin yüzü haline geldi ve bazı yeteneklerin, banka bakiyesi ne olursa olsun, fiyat biçilemeyecek kadar değerli olduğunu kanıtladı.
La Masia'nın çekirdeğini korumak
Bu açıklama, Barcelona'nın La Masia'nın en iyi oyuncuları etrafında geleceğini inşa etme konusundaki kararlılığını vurguluyor. İspanya'nın Euro 2024 zaferinde başrol oynayan Yamal, o zamandan beri dünya futbolunun en korkulan forvetlerinden biri olarak kendini kanıtladı. Onun yükselişi, Xavi'nin son sezonunda nadir görülen bir parlak nokta oldu ve Hansi Flick yönetiminde, kulübün İspanyol futbolunun zirvesine geri dönmesine yardımcı oldu, geçen sezon üçlü kupayı kazandı ve 2025 Ballon d'Or sıralamasında ikinci oldu.
Eski yönetim kurulu üyesi Joan Soler, Yamal'ın Avrupa'nın dev kulüplerinin hedeflediği tek yerli yıldız olmadığını belirterek, bu tutma politikasını daha da vurguladı. SPORT'un haberine göre Soler, bu yaz Chelsea'nin Fermín için çok önemli bir teklifte bulunduğunu, ancak kulübün onu satmaya niyetinin olmadığını doğruladı. "Bu yaz Chelsea'den Fermín için çok önemli bir teklif geldi, ancak oyuncu ayrılmak istemedi ve biz de satmak istemedik. Barça bir satış kulübü olmamalı ve kendi yetiştirdiğimiz oyuncuları elimizde tutmalıyız. Son yıllarda Lamine [Yamal] için 250 milyon euroluk bir teklif de aldık. Bu teklif menajerler aracılığıyla geldi ve o anlaşma da sonuçsuz kaldı."
Tarihi bir geri dönüş arayışı
Barcelona, transfer piyasasında artık korkutulmayacağını açıkça ortaya koyuyor ve devlet tarafından finanse edilen devler onlara dokuz haneli çekler salladığında bile kararlı duruyor. Bu kurumsal kararlılık, bu hafta sahada sınanacak. Blaugrana, bu Cumartesi La Liga'da Villarreal'i ağırlayacak. Bu maç, Copa del Rey'de tarihi bir geri dönüşe imza atmak için atılacak önemli bir adım olacak. 3 Mart'ta oynanacak yarı final ikinci maçına, kupadaki hayallerini sürdürmek için Atletico Madrid'e karşı 4-0'lık toplam skor farkını telafi etmek zorunda girecekler.
