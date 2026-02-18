AFP
Jhon Duran, rakip savunma oyuncusuyla çirkin bir çarpışmanın ardından Zenit'teki ilk maçında BEŞ DAKİKA içinde kart gördü
Rusya'da çılgın bir an
Takım arkadaşının uzun pasını kovalarken, Duran bir savunma oyuncusuyla mücadeleye girdi. Her iki oyuncunun birkaç kez itişip kakışmasından sonra, forvet rakibinin üzerine atlayarak onu başından yakaladı ve yere indirdi. Bu hareket futbol sahasından çok güreş ringine yakışır bir hareketti ve forvetin St. Petersburg'daki kalışının, Avrupa ve Orta Doğu'daki önceki dönemleri kadar çalkantılı olabileceği endişesini hemen uyandırdı.
Duran için şanslı bir şekilde, durum tam anlamıyla bir kavgaya dönüşmedi. Hakem gelmeden önce, her iki oyuncu da ayağa kalktı ve hızlıca el sıkıştı. Hakem daha sonra Duran'a sarı kart gösterdi ve oyunculara sakin olmalarını söyledi. Maçın dostluk maçı olması Duran'ın lehine olmuş olabilir, çünkü hakem rekabetçi bir lig maçında beklenebileceğinden daha hoşgörülü bir yaklaşım sergiledi.
St Petersburg'a giden çalkantılı yol
Duran'ın Zenit'e gelişi, genç yaşta bir gezgin hikayesinin son durağı oldu. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, forvet Aston Villa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu ve yedek kulübesinden oyuna girerek maçların gidişatını değiştirebilme yeteneği ile taraftarların gözdesi olmuştu. Midlands kulübünde iki yıl geçiren Duran, tüm turnuvalarda 78 maçta 20 gol attı ve Ollie Watkins ile ilk on birde yer almak için rekabet etti. Ancak, Premier Lig'den ayrılmak istediği için Villa Park'tan ayrılışı gerginliklerle geçti.
Suudi Arabistan'a transferi, Duran'ın West Ham ve Chelsea ile yoğun bir şekilde bağlantılı olduğu ve forvetin Villa Park'tan ayrılmak için baskı yaptığı bir dönemde gerçekleşti. Sonunda, geçen yılın Ocak ayında 64,5 milyon sterlinlik bir ücretle Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a tartışmalı bir transfer gerçekleştirdi. Pro League'deki kariyeri kısa sürdü, çünkü daha yüksek bir maaşla cezbedildiği iddia edilen Fenerbahçe'ye kiralık olarak Türkiye'ye transfer oldu, ancak uyum sağlayamadı ve sadece beş gol attıktan sonra sözleşmesi feshedildi.
Disiplin konusunda süregelen sorular
Duran'ın yeteneği yadsınamaz olsa da, disiplin sicili hem menajerler hem de scoutlar için önemli bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. İngiltere'de oynadığı dönemde, özellikle Newcastle ile oynanan maçta, agresifliği bazen sınırı aştı. Duran, Villa'da oynadığı dönemde, savunma oyuncusu Fabian Schar'a tekme attığı gerekçesiyle bir kez kırmızı kart gördü. Bu olay, Premier Lig'deki kariyerinin sonlarına doğru ortaya çıkan saha dışı davranışlarıyla ilgili haberlerin habercisi oldu.
Oyuncunun tavırlarıyla ilgili haberler de çıktı. The Athletic, Villa'da oynadığı dönemde geç kalma ve takım toplantılarını bozma gibi, kulübün disiplin kurallarını ihlal etmeye yakın tavırları olduğunu bildirdi. Bu endişeler Al-Nassr ve Fenerbahçe'ye de yansıdı ve Zenit kariyerinin ilk dakikalarında yaşanan baş kilitleme olayı, Kolombiyalı ateşli oyuncunun dünya futbolunda hızlı yükselişini zorlaştıran dürtüsel tavırlarını henüz tam olarak kontrol altına alamadığını gösteriyor.
Zenit, Kolombiyalı ateşli oyuncuyu dizginleyebilecek mi?
Zenit, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle UEFA müsabakalarına katılma yasağı altında olduğu için şu anda benzersiz bir dönemden geçiyor. Duran için bu transfer, Avrupa'nın en üst düzey liglerinin yoğun spot ışıklarından uzaklaşarak formunu yeniden kazanma şansı anlamına geliyor. Rus devi, Duran'ın erken aldığı sarı kartın, tekrarlanan bir sorun değil, sadece aşırı hevesinin bir göstergesi olmasını umuyor ve onun inkar edilemez fiziksel gücü ve golcü içgüdüsünü kendi lig kampanyasına entegre etmeyi hedefliyor.
Erken sarı kartına rağmen, Duran bir zamanlar onu dünyanın en çok aranan genç forvetlerinden biri yapan atletik yeteneklerini sergiledi. Ancak, baş kilidi olayı, Duran ile birlikte genellikle iyi ile kötü yanların bir arada geldiğini hatırlatıyor. Zenit, onun agresifliğini bitiriciliğine yönlendirebilirse, ellerinde dünya çapında bir değer olabilir; aksi takdirde, Rusya macerası, zaten eksantrik olan kariyerinde kısa ve kaotik bir bölüm daha olabilir.
