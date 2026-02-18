Jhon Duran, rakip savunma oyuncusuyla çirkin bir çarpışmanın ardından Zenit'teki ilk maçında BEŞ DAKİKA içinde kart gördü

Takım arkadaşının uzun pasını kovalarken, Duran bir savunma oyuncusuyla mücadeleye girdi. Her iki oyuncunun birkaç kez itişip kakışmasından sonra, forvet rakibinin üzerine atlayarak onu başından yakaladı ve yere indirdi. Bu hareket futbol sahasından çok güreş ringine yakışır bir hareketti ve forvetin St. Petersburg'daki kalışının, Avrupa ve Orta Doğu'daki önceki dönemleri kadar çalkantılı olabileceği endişesini hemen uyandırdı.

Duran için şanslı bir şekilde, durum tam anlamıyla bir kavgaya dönüşmedi. Hakem gelmeden önce, her iki oyuncu da ayağa kalktı ve hızlıca el sıkıştı. Hakem daha sonra Duran'a sarı kart gösterdi ve oyunculara sakin olmalarını söyledi. Maçın dostluk maçı olması Duran'ın lehine olmuş olabilir, çünkü hakem rekabetçi bir lig maçında beklenebileceğinden daha hoşgörülü bir yaklaşım sergiledi.