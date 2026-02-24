Jesse Marsch, eski Leeds patronunun Marcelo Bielsa'nın Elland Road'daki çalışmalarını bozduğuna dair Sam Allardyce'ın iddiasını çürütüyor

Allardyce, Elland Road'daki fiziksel düşüşü değerlendirirken çekinmedi ve rakip olarak karşılaştığı Leeds takımı ile sonunda koçluğunu yaptığı takım arasında keskin bir kontrast olduğunu belirtti. Allardyce podcast'te "Bielsa, Premier League'de en iyi fiziksel istatistiklere sahipti, Leeds 1 numaraydı" dedi. "Leeds'e gittiğimde 'En azından formdalar' diye düşündüm. [Ama Leeds] fiziksel istatistiklerde son üçteydi.

"Bielsa'dan sonra gelen iki teknik direktör, fiziksel istatistiklerin Premier League'in en alt üç takımına düşmesine izin verdi. 'En azından ilk altıdaysak, oyunda kalacak ve kendimizi organize edecek kadar formdayız' diye düşündüm."

Sık sık "Big Sam" olarak anılan adam, standartların ne kadar düştüğünü vurgulamak için Whites ile önceki karşılaşmalarını değerlendirdi. West Bromwich Albion'da görev yaptığı süre boyunca, Bielsa'nın kurduğu takımın acımasız doğasını ilk elden gördü ve bu özelliğin kendi kısa süreli görev süresi boyunca eksik olduğunu hissetti. Allardyce, "West Brom'un menajeri olduğum zamanları hatırlıyorum, [Bielsa'nın Leeds'i] son 20 dakikada da ilk 20 dakikadaki kadar hızlı oynuyordu" diye ekledi ve soyunma odasında karşılaştığı dayanıklılık eksikliğinden yakındı.