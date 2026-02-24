AFP
Çeviri:
Jesse Marsch, eski Leeds patronunun Marcelo Bielsa'nın Elland Road'daki çalışmalarını bozduğuna dair Sam Allardyce'ın iddiasını çürütüyor
Marsch vs Allardyce: Leeds'teki gerginlik
O sezonun sonunda çaresizce ama başarısız bir şekilde dört maçlık bir görev için kadroya alınan Allardyce, kendisinden önce teknik direktörlük görevini üstlenen kişileri doğrudan suçladı. No Tippy Tappy Football podcast'inde konuşan eski İngiltere menajeri, Bielsa'nın oluşturduğu elit fitness seviyelerinin, Marsch'ın ayrılmasından sonra göreve gelen Marsch ve Javi Gracia ile Allardyce'ın gelmesinden önce geçici teknik direktörlük görevini üstlenen Michael Skubala tarafından boşa harcandığını öne sürdü.
Deneyimli teknik direktör, devraldığı verilere şok olduğunu ifade ederek, West Yorkshire'a gelip Championship'e düşme tehlikesini önlemeye çalıştığı sırada efsanevi "Bielsa-ball" motorunun tamamen durduğunu öne sürdü.
- Getty Images Sport
Big Sam: Leeds Fitness çöktü
Allardyce, Elland Road'daki fiziksel düşüşü değerlendirirken çekinmedi ve rakip olarak karşılaştığı Leeds takımı ile sonunda koçluğunu yaptığı takım arasında keskin bir kontrast olduğunu belirtti. Allardyce podcast'te "Bielsa, Premier League'de en iyi fiziksel istatistiklere sahipti, Leeds 1 numaraydı" dedi. "Leeds'e gittiğimde 'En azından formdalar' diye düşündüm. [Ama Leeds] fiziksel istatistiklerde son üçteydi.
"Bielsa'dan sonra gelen iki teknik direktör, fiziksel istatistiklerin Premier League'in en alt üç takımına düşmesine izin verdi. 'En azından ilk altıdaysak, oyunda kalacak ve kendimizi organize edecek kadar formdayız' diye düşündüm."
Sık sık "Big Sam" olarak anılan adam, standartların ne kadar düştüğünü vurgulamak için Whites ile önceki karşılaşmalarını değerlendirdi. West Bromwich Albion'da görev yaptığı süre boyunca, Bielsa'nın kurduğu takımın acımasız doğasını ilk elden gördü ve bu özelliğin kendi kısa süreli görev süresi boyunca eksik olduğunu hissetti. Allardyce, "West Brom'un menajeri olduğum zamanları hatırlıyorum, [Bielsa'nın Leeds'i] son 20 dakikada da ilk 20 dakikadaki kadar hızlı oynuyordu" diye ekledi ve soyunma odasında karşılaştığı dayanıklılık eksikliğinden yakındı.
Marsch, eleştirenleri susturmak için makbuzları ibraz eder.
Karşılaşmalardan asla çekinmeyen Marsch, sosyal medyaya başvurarak Allardyce'ın anlatısını sistematik olarak çürütmeye başladı. Şu anki Kanada milli takım teknik direktörü, görevde olduğu dönemden bir dizi veri sunarak takımın halsizleştiği fikrini çürütmeye çalıştı. Marsch'ın paylaştığı istatistiklere göre, Leeds onun görev süresi boyunca fiziksel olarak güçlü bir takım olmaya devam etti ve Premier Lig'de toplam koşulan kilometre, koşulan metre, yüksek hızlı sprintler, yüksek hızlı koşular ve genel sprintlerde birinci sırada yer aldı. Allardyce'a verdiği yanıt kısa ve keskin oldu: "Gerçekten mi?"
Marsch, kulüpteki mirasını sorgulayan taraftarlarla tartışmaya girince, tartışma daha da kızıştı. Bir taraftar istatistiklerini sorguladığında, Marsch "1-20. hafta maçları. Okumayı öğren dostum" diye karşılık verdi. Amerikalı oyuncu, profesyonel itibarını korumaya kararlı görünüyordu ve "Big Sam" hikayesinin sorgulanmadan geçip gitmesine izin vermedi. Anlaşmazlığa rağmen, bazı taraftarlar onun kararını destekledi ve Marsch, eleştirenlerin büyük resimde "buna değmeyeceklerini" söyleyen bir takipçisine başparmağını kaldırarak onay verdi.
- Getty Images Sport
Marsch, Leeds'teki mirasını savunuyor
Ancak, bir taraftar her iki menajere de kulübün nihayetinde küme düştüğü gerçeğinin, onların görüşlerinden daha önemli olduğunu hatırlatınca tartışma daha ciddi bir hal aldı. Taraftar, "Senin veya Big Sam'in görüşleri kimsenin umurunda değil, küme düşme her şeyi anlatıyor" diye yazdı. Marsch, kulübün zaman çizelgesindeki kendi rolünü hemen açıklığa kavuşturdu ve "Takımı ligde tutmayı başardık" diye yanıt verdi. Bu yanıt, 2021-22 sezonunun dramatik son gününe atıfta bulunuyordu. O gün Brentford'u yenerek ligde kalmayı garantileyen takım, Raphinha'nın Barcelona'ya yüksek bedelle transfer olmadan önce yaptığı kutlamalarla ünlü bir an yaşadı.
Bu çalkantılı dönemden sonra, iki menajerin kariyer yolları önemli ölçüde ayrıldı. Allardyce, Leeds'i küme düşmekten kurtaramadıktan sonra teknik direktörlük görevine geri dönmezken, Marsch uluslararası sahnede yeni bir hayat buldu.
Kanada'nın baş antrenörü olarak, şu anda ülkeyi 2026 Dünya Kupası'nın ortak ev sahipliği rolünü üstlenmeye hazırlıyor. Leeds taraftarları için Bielsa, Marsch ve Allardyce dönemi yoğun duyguların yaşandığı bir dönem olarak kalmaya devam ediyor, ancak veriler Elland Road'da neyin yanlış gittiğine dair tartışmanın henüz sona ermediğini gösteriyor.
Reklam