Jesse Lingard, gezgin oyuncu mu? Eski Man Utd yıldızı, FC Seoul'dan ayrıldıktan sonra bir başka olası transfer için görüşmelerde bulunuyor
Lingard, FC Seoul'da görevinin ardından tekrar forma giymeye hazır
Lingard, FC Seoul'e veda ettikten sonra yeniden transfer piyasasına çıktı. Eski Manchester United yıldızı, Güney Kore'ye transfer olduğunda şaşkınlık yaratmış, ancak kulüpte geçirdiği zamanın tadını çıkarmıştı. Lingard, FC Seoul'de neredeyse iki yıl geçirdi ve sosyal medyada paylaştığı veda mesajında kulüpte geçirdiği zamanı övgüyle anlattı. Mesajında şöyle yazdı: "Güney Kore'de geçirdiğim zaman inanılmazdı. Futbol, atmosfer ve bu kulüpteki tutku birinci sınıftı. Son iki yıldır bana gösterdiğiniz sevgi, destek ve takdir gerçekten muhteşemdi. Böylesine büyük bir kulüpte oynama fırsatı verdiğiniz için her zaman minnettar olacağım."
Remo, Lingard ile görüşüyor
Lingard, FC Seoul'dan ayrıldığından beri Serie A kulüpleri, Feyenoord ve Wrexham ile bağlantılıydı, ancak şimdi Brezilya'ya gitmeye kararlı görünüyor. Globo'ya göre, Lingard'a Brezilya ekibi Remo'dan bir teklif geldi ve şok transferi için görüşmeler şu anda devam ediyor. Remo, geçen yıl yükselerek Brezilya futbolunun en üst liginde oynamaya başladı. Kulüp, yeni sezona iki beraberlik ve bir mağlubiyetle başladı ve şu anda ligde 16. sırada yer alıyor. Lingard transferi gerçekleşirse, Brezilya Serie A'da tanıdık yüzlerle bir araya gelecek. Eski Manchester United yıldızı Memphis Depay şu anda Brezilya'da Corinthians forması giyiyor, bir başka eski Red Devil oyuncusu Andreas Pereira ise Palmeiras'ta forma giyiyor.
Lingard insanların yüzlerini güldürmek istiyor
Lingard'ın kariyeri boyunca Manchester United, West Ham ve Nottingham Forest gibi birçok kulüpte forma giydi. Orta saha oyuncusu zaman zaman eleştirilere maruz kaldı, ancak geçen ay Sky Sports'a verdiği demeçte bunun artık kendisini rahatsız etmediğini söyledi.
"Hayatta, genel olarak, futbol dışında, futbol içinde, iyi oynamadığınız ve taraftarların eleştirilerine maruz kaldığınız zamanlar her zaman zihinsel olarak zor zamanlar olacaktır. Bazen bunları yaşamak ve ders çıkarmak gerekir. Ben tüm bunları yaşadım ve öğrendim. Artık kimsenin ne dediği umurumda değil, kimsenin ne düşündüğü umurumda değil. Sonuçta bunlar sadece sözler. Olumsuz şeyleri dinlemiyorum" dedi.
"Çoğu şey olumlu ve Manchester'a geldiğimden beri tanıştığım herkes olumluydu, bu yüzden ben iyi bir adam olmak, insanların yüzünü güldürmek, neşeli bir adam olmak istiyorum ama iş zamanı geldiğinde çalışırım. Bence bu yıllar boyunca yanlış anlaşıldı çünkü insanlar onun çok şakalaştığını falan düşünüyor. Her zaman dans ettiğini söylüyorlar, tabii ki dans edeceğim - doğru yerde ve doğru zamanda iyi bir dansı severim. Ama antrenman sahasında ve maç gününde, %100 çalışma modundayım."
Lingard hazır mı?
Lingard, Aralık ayında FC Seoul'dan ayrıldığından beri resmi maçlarda forma giymedi, ancak sosyal medyada düzenli olarak antrenman programını gösteren güncellemeler paylaştı. Remo'ya transfer olursa, kariyerinin yeni bir sayfasını açarken bir an önce ilk maçına çıkmak isteyecektir.
