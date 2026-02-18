Jesse Lingard, gezgin oyuncu mu? Eski Man Utd yıldızı, FC Seoul'dan ayrıldıktan sonra bir başka olası transfer için görüşmelerde bulunuyor

Lingard'ın kariyeri boyunca Manchester United, West Ham ve Nottingham Forest gibi birçok kulüpte forma giydi. Orta saha oyuncusu zaman zaman eleştirilere maruz kaldı, ancak geçen ay Sky Sports'a verdiği demeçte bunun artık kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

"Hayatta, genel olarak, futbol dışında, futbol içinde, iyi oynamadığınız ve taraftarların eleştirilerine maruz kaldığınız zamanlar her zaman zihinsel olarak zor zamanlar olacaktır. Bazen bunları yaşamak ve ders çıkarmak gerekir. Ben tüm bunları yaşadım ve öğrendim. Artık kimsenin ne dediği umurumda değil, kimsenin ne düşündüğü umurumda değil. Sonuçta bunlar sadece sözler. Olumsuz şeyleri dinlemiyorum" dedi.

"Çoğu şey olumlu ve Manchester'a geldiğimden beri tanıştığım herkes olumluydu, bu yüzden ben iyi bir adam olmak, insanların yüzünü güldürmek, neşeli bir adam olmak istiyorum ama iş zamanı geldiğinde çalışırım. Bence bu yıllar boyunca yanlış anlaşıldı çünkü insanlar onun çok şakalaştığını falan düşünüyor. Her zaman dans ettiğini söylüyorlar, tabii ki dans edeceğim - doğru yerde ve doğru zamanda iyi bir dansı severim. Ama antrenman sahasında ve maç gününde, %100 çalışma modundayım."