Jesse Lingard, eski takım arkadaşı Memphis Depay ile yeniden bir araya gelecek. Eski Manchester United yıldızı şok transferine yaklaşıyor

Corinthians'ın Lingard ile transfer konusunda ileri aşamadaki görüşmelerde olduğu söyleniyor. Brezilya ekibi, 33 yaşındaki oyuncuya bir yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor ve şimdiden mali anlaşmaya varmış durumda. Anlaşma gerçekleşirse, Lingard bir kez daha Memphis ile birlikte oynayacak. İkili, 2015/16 sezonunda Old Trafford'da birlikte 31 maçta forma giymişti. Memphis, 2024 yılında Corinthians'a katılmış ve bu kulübe neden ilgi duyduğunu açıklamıştı.

"Neden imza attığım benim için çok basit. Afrika kökenli olarak Hollanda'da büyüdüm, Avrupa'daki müsabakaları biliyorum ve birçok takımda oynadım. Yaşlandıkça kendime şunu sordum: Daha mutlu olmak için ne yapabilirim? Bu, hislerime sadık kalmak demek. Hayatımdaki her şey bir amaca hizmet ediyor. Bu macera kalbimi mutlu etti" dedi.

"Aldığım enerji, kulübün çabaları, taraftarların karşılaması... Bunları daha önce hiç yaşamamıştım. Belki Avrupa'da daha yüksek seviyede oynuyoruz, ama gerçek futbolun Brezilya'dan geldiğini inkar edemezsiniz. Burası futbolun Mekke'si."