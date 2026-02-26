Getty Images Sport
Çeviri:
Jesse Lingard, eski takım arkadaşı Memphis Depay ile yeniden bir araya gelecek. Eski Manchester United yıldızı şok transferine yaklaşıyor
Lingard, FC Seoul'dan ayrıldıktan sonra serbest oyuncu oldu
Lingard, forvet oyuncusu sözleşmesinin karşılıklı feshini kabul ettikten sonra Aralık 2025'te FC Seoul'e veda etti. O zamandan beri yeni bir kulüp arıyor ve birkaç takımla adı anılıyor. Wrexham ve İtalya, Lingard için potansiyel hedefler gibi görünüyordu, ancak haberlerde eski İngiltere yıldızının Brezilya'ya gidip Remo'ya katılacağı da yazıyordu. ESPN'ye göre Lingard, Brezilya'da Corinthians'a katılacak gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Lingard, Corinthians'ta Memphis'e katılacak
Corinthians'ın Lingard ile transfer konusunda ileri aşamadaki görüşmelerde olduğu söyleniyor. Brezilya ekibi, 33 yaşındaki oyuncuya bir yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor ve şimdiden mali anlaşmaya varmış durumda. Anlaşma gerçekleşirse, Lingard bir kez daha Memphis ile birlikte oynayacak. İkili, 2015/16 sezonunda Old Trafford'da birlikte 31 maçta forma giymişti. Memphis, 2024 yılında Corinthians'a katılmış ve bu kulübe neden ilgi duyduğunu açıklamıştı.
"Neden imza attığım benim için çok basit. Afrika kökenli olarak Hollanda'da büyüdüm, Avrupa'daki müsabakaları biliyorum ve birçok takımda oynadım. Yaşlandıkça kendime şunu sordum: Daha mutlu olmak için ne yapabilirim? Bu, hislerime sadık kalmak demek. Hayatımdaki her şey bir amaca hizmet ediyor. Bu macera kalbimi mutlu etti" dedi.
"Aldığım enerji, kulübün çabaları, taraftarların karşılaması... Bunları daha önce hiç yaşamamıştım. Belki Avrupa'da daha yüksek seviyede oynuyoruz, ama gerçek futbolun Brezilya'dan geldiğini inkar edemezsiniz. Burası futbolun Mekke'si."
Lingard teorisi ortaya çıkıyor
Lingard'ın Remo'ya transfer olabileceği söylentileri, onun geleceği hakkında spekülasyonlara yol açtı. Güney Amerika futbol uzmanı Tim Vickery, talkSPORT'a verdiği demeçte, bunun diğer Brezilya kulüplerinin ilgisini çekmek için bir yol olabileceğini söyledi: "Remo adlı bir kulüple görüşüyor, bu da Brezilya'nın büyük kulüplerinin çoğunun kürek kulüpleri olarak kurulduğu anlamına geliyor. Her neyse, bu biraz sıra dışı bir durum.
Remo, Brezilya'nın kuzeyinde, Belem'de bulunuyor. Belem, aslında Portekizce'de Bethlehem anlamına geliyor. Bir zamanlar orada oynamaya giden bir Brezilyalı oyuncu vardı ve '[İsa] Mesih'in doğduğu yerde oynamaktan büyük onur duyuyorum' demişti. Ve bunun aslında doğru olmadığı açıklanmak zorunda kalınmıştı.
“Her neyse, burada neler olduğunu merak ediyorum, çünkü Remo yeni yükseldi ve herkes onların hemen geri düşeceğini düşünüyor. Brezilya şampiyonasında üç tur geride, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldılar. Oraya gitmek zor bir iş, Jesse Lingard. Oraya gideceksen, zor bir iş. Birincisi, çünkü tüm yıl boyunca küme düşmeme mücadelesi vereceksin.
“İkincisi, haritaya bak. Brezilya futbolunun merkezi güneydoğuda. Rio, Sao Paulo ve Belo Horizonte. Remo'nun bulunduğu yerden neredeyse her deplasman maçı dört saatlik bir uçak yolculuğu gibi. Brezilya çok büyük. Yani Remo ile sözleşme imzalamaktan daha kolay para kazanma yolları var.
“Merak ettiğim şey, bu benim Dick Dastardly ve onun alaycı köpek şapkasını takmamı gerektiriyor, çünkü bu durumda ben olsam, müzakereleri biraz uzatır, başka bir teklif gelip gelmeyeceğini beklerdim. Belki daha fazla Brezilya kulübü çıkar... Ben onun yerinde olsam böyle yapardım.”
- Getty
Sırada ne var?
Lingard, bir sonraki hamlesini beklerken antrenmanlarda çekilmiş videolarını paylaşıyor ve kesinlikle sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. Corinthians'ın bir sonraki maçı, Cumartesi günü Campeonato Paulista yarı finalinde Novorizontino ile olacak.
Reklam