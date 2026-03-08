Getty Images Sport
Çeviri:
Javier Mascherano, Inter Miami'de "Lionel Messi'yi çalıştırdığı için hafife alınıyor" diyor eski ABD milli takım yıldızı
- Getty Images Sport
Taktiksel esneklik gündemde
Şu anda önde gelen bir lig analisti olan Kljestan, Messi'nin varlığının, Rodrigo De Paul ve German Berterame gibi diğer yüksek profilli transferlerle birlikte, halkın teknik kadroya olan algısını çarpıttığını savunuyor. Eski ABD milli takım oyuncusu için, bu kadar yetenekli oyuncularla başarının garantili olduğu yönündeki söylem, teknik direktöre haksızlık ediyor.
Kljestan, Mascherano'nun katkısının Miami kaptanının bireysel sihirli hareketleri kadar önemli olduğunu vurguluyor.
Kljestan, Marca'ya verdiği demeçte, teknik direktörün artan etkisini tartışırken, "Ona yeterince değer vermediğimizi düşünüyorum, çünkü o da dünyanın en iyi teknik direktörlerinin yaptığı gibi, taktiksel olarak anında çözüm üretebileceğini gösterdi" dedi. "Geçen hafta Orlando deplasmanında 2-0 gerideydiler ve taraftarlar onlara karşıydı. O, devre arasında değişiklikler yaptı, bir savunma oyuncusunu çıkardı, başka bir forveti oyuna soktu ve ikinci yarıda tamamen dominant bir performans sergiledi. Gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor."
- Getty
Süperstarları yönetmenin zorluğu
"Messi ile herkes kazanır" teorisini Kljestan kesin bir dille reddediyor. Ona göre bu işin zorluğu, tam da kadronun yüksek profilli doğasında yatıyor. Ego, beklentiler ve yeni yeteneklerin entegrasyonu arasında denge kurmak, teknik direktörlükten hassas ve sofistike bir yaklaşım gerektiriyor.
Mascherano'nun karşı karşıya olduğu benzersiz baskıdan bahseden Kljestan, "Messi'yi çalıştırdığı için bunu biraz hafife aldık... ama yine de kişilikleri, beklentileri, genç oyuncuları ve deneyimli oyuncuları yönetmek ve onları doğru pozisyona yerleştirmek zorundasınız" diye açıklıyor.
MLS'de liderliği pekiştirmek
Son galibiyetiyle Inter Miami, Doğu Konferansı tablosunda dördüncü sıraya yükselmenin yanı sıra, tek kişilik bir takım olduğu algısını da yıkmaya başladı. Mascherano'nun uyguladığı taktiksel yapı, kulübün "Galacticos"larının başarılı olmasını sağlarken, takımın baskı altında dirençli kalmasını da garanti altına aldı.
2025 MLS Kupası şampiyonu, iyi yağlanmış bir makine imajını yansıtarken, odak noktası giderek Mascherano'nun taktiksel zekasına kayıyor. Messi bireysel sihirini sergilerken, eski Barcelona ve Liverpool orta saha oyuncusu, bir grup yıldızı gerçek bir spor hanedanına dönüştürmek için gerekli hassasiyetle parçaları hareket ettiriyor.
- Getty Images Sport
Inter Miami için bundan sonra ne olacak?
Inter Miami, kadro derinliğini test edecek önemli bir hafta ile karşı karşıya. Herons, 11 Mart'ta GEODIS Park'a giderek Concacaf Şampiyonlar Kupası son 16 turu ilk maçında Nashville SC ile karşılaşacak. Kıtasal görevlerinin ardından takım, 14 Mart'ta Bank of America Stadyumu'nda Charlotte FC ile karşılaşacak ve dikkatini hızla MLS maçlarına çevirecek.
Reklam