Javier Mascherano, Inter Miami'de "Lionel Messi'yi çalıştırdığı için hafife alınıyor" diyor eski ABD milli takım yıldızı

Şu anda önde gelen bir lig analisti olan Kljestan, Messi'nin varlığının, Rodrigo De Paul ve German Berterame gibi diğer yüksek profilli transferlerle birlikte, halkın teknik kadroya olan algısını çarpıttığını savunuyor. Eski ABD milli takım oyuncusu için, bu kadar yetenekli oyuncularla başarının garantili olduğu yönündeki söylem, teknik direktöre haksızlık ediyor.

Kljestan, Mascherano'nun katkısının Miami kaptanının bireysel sihirli hareketleri kadar önemli olduğunu vurguluyor.

Kljestan, Marca'ya verdiği demeçte, teknik direktörün artan etkisini tartışırken, "Ona yeterince değer vermediğimizi düşünüyorum, çünkü o da dünyanın en iyi teknik direktörlerinin yaptığı gibi, taktiksel olarak anında çözüm üretebileceğini gösterdi" dedi. "Geçen hafta Orlando deplasmanında 2-0 gerideydiler ve taraftarlar onlara karşıydı. O, devre arasında değişiklikler yaptı, bir savunma oyuncusunu çıkardı, başka bir forveti oyuna soktu ve ikinci yarıda tamamen dominant bir performans sergiledi. Gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor."