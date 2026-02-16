Getty/GOAL
Çeviri:
Jarrod Bowen, Danny Dyer'ın kalbini kıracak mı?! West Ham hayranı kayınpederini hayal kırıklığına uğratacak transfer tahmini yapıldı
Bowen, West Ham hayranı Dyer ailesine damat oldu.
Londra Stadyumu'nun kaptanı olan Bowen, 2030 yazına kadar sözleşmesi var. Dyer ailesiyle evlenerek, profesyonel bağlarının yanı sıra Hammers ile aile bağları da kurdu.
Eski Love Island yarışmacısı olan eşi Dani, East End'deki köklerinden uzaklaşmak istemediği için, bu bağları koparmak hem sportif hem de duygusal açıdan zor olacaktır. Dani daha önce Jarrod'un transferinin kendisi için en büyük kabus olacağını itiraf etmişti.
Ancak West Ham'ın 2025-26 sezonundaki zorlukları, Bowen'ın mevcut ortamında ne kadar zaman geçireceği konusunda ciddi soruların sorulmasına neden oluyor. Eğer takım küme düşerse, İngiltere Dünya Kupası umudu olan oyuncunun kesinlikle valizlerini toplayacağı bekleniyor.
- Getty/Instagram
Bowen başka bir Premier Lig takımına transfer olabilir mi?
Bowen'ın kayınpederinin isteğine karşı gelerek İngiltere'nin en üst ligindeki başka bir takıma katılabileceği sorulduğunda, eski Hammers yıldızı Zamora - Casino Groups ile birlikte konuşurken - GOAL'a şunları söyledi: "Bence olabilir. Şu anda iyi gidiyorlar, form tutmaya başladılar ve bu durumdan kurtulabilirler. Eğer düşerlerse, o da gider.
"Seçenekleri ve iyi kulüpleri eksik olmayacağını düşündüğüm bir başka oyuncu. İlginç bir durum olacak. Kulübü sevdiğini biliyorum, ama Premier Lig'de oynamak gerekiyor. Bu en önemli öncelik.
"O, 'Şu anda önceliğim Dünya Kupası, o kadroya girebilir miyim, West Ham'ı Premier Lig'de tutabilir miyim, ondan sonra bakarız' diye düşünecektir. West Ham'ın onun ayrılmak ve başka bir yerde kariyerini ilerletmek istemesini kıskanacağını sanmıyorum."
Bowen için "ya şimdi ya da asla" durumu olup olmadığı sorulduğunda, 29 yaşında transferi reddetmesi halinde 30'lu yaşlarına kadar West Ham'da kalacağını belirten Zamora, "Bu, kayınpederini mutlu edecek!" diye ekledi.
Hammers'ın ayrılması Dyers için en kötü kabus olurdu.
Bir kaynak daha önce Heat'e, Dyer'ın Bowen'ın Doğu Londra'da saha lideri olarak kalmasını ne kadar çok istediğini şöyle anlatmıştı: "Danny'nin, Jarrod'un West Ham'dan ayrılmaktansa kızını aldatmasını tercih edeceğini hep şaka olarak söylerlerdi. Tabii ki, Jarrod'un kariyeri için ayrılması gerekebileceğini anlıyor – sadece takımın durumu tersine çevirmesini ve Jarrod'un West Ham'a son bir şans vermesini diliyor."
Bir başka eski Hammer oyuncusu, eski İngiltere milli sol bek Nigel Winterburn, daha önce GOAL'a Bowen'ın karşı karşıya olduğu büyük kararlar hakkında bilgi vermişti. Winterburn, Bowen'ın durumunu Premier League efsanesinin bir zamanlar Southampton'da karşılaştığı durumla karşılaştırmıştı: "Benim için futbol, hırs demektir. Bazen bir oyuncu olarak doğru kulüpte, doğru zamanda olabilirsiniz ve başarılı olabilirsiniz. Bowen'ın gerçek düşüncelerini bilmek zor.
"Transfer için baskı yapmasını söylemiyorum, ama büyük bir teklif gelirse, bunu değerlendirmek isteyecek mi? West Ham bu teklifi değerlendirecek mi? O yetenekli bir oyuncu. Bu oyuncunun Premier League'de bir üst seviyeye geçmek isteyip istemediğini yargılamak çok zor - bu, belki de biraz daha az oyun süresi anlamına gelebilir. West Ham'da, formda olduğu sürece her hafta ilk 11'de yer alacağı garanti, bunun tartışılabileceğini sanmıyorum. Eğer ilk dört takımdan birine transfer olursan, bu tartışılabilir - her hafta ilk 11'de yer alamayabilirsin.
“Yıllar önce Matt Le Tissier ile aynı tür bir durumu biraz görmüştük. Southampton'dan ayrılmak istemiyordu, ama ona bazı iyi teklifler gelmişti. Sanırım o zamanlar Man United de bunlardan biriydi. Bulunduğu yerde kendini rahat hissediyordu ve istediği de buydu. Buna saygı duymak gerekir.”
- AFP
West Ham, Premier Lig'deki konumunu koruyabilecek mi?
Bowen, son iki sezonda West Ham için talismanik bir varlık oldu ve son iki sezonda 34 gol attı. Bu sezon sekiz kez gol attı ve bu performans Hammers'a Premier League'de kalma umudu verdi. Düşme bölgesinden çıkmak için hala 5 puanlık bir farkı kapatmaları gerekiyor ve 12 maçları kaldı.
