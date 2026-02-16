Jarrod Bowen, Danny Dyer'ın kalbini kıracak mı?! West Ham hayranı kayınpederini hayal kırıklığına uğratacak transfer tahmini yapıldı

Bowen'ın kayınpederinin isteğine karşı gelerek İngiltere'nin en üst ligindeki başka bir takıma katılabileceği sorulduğunda, eski Hammers yıldızı Zamora - Casino Groups ile birlikte konuşurken - GOAL'a şunları söyledi: "Bence olabilir. Şu anda iyi gidiyorlar, form tutmaya başladılar ve bu durumdan kurtulabilirler. Eğer düşerlerse, o da gider.

"Seçenekleri ve iyi kulüpleri eksik olmayacağını düşündüğüm bir başka oyuncu. İlginç bir durum olacak. Kulübü sevdiğini biliyorum, ama Premier Lig'de oynamak gerekiyor. Bu en önemli öncelik.

"O, 'Şu anda önceliğim Dünya Kupası, o kadroya girebilir miyim, West Ham'ı Premier Lig'de tutabilir miyim, ondan sonra bakarız' diye düşünecektir. West Ham'ın onun ayrılmak ve başka bir yerde kariyerini ilerletmek istemesini kıskanacağını sanmıyorum."

Bowen için "ya şimdi ya da asla" durumu olup olmadığı sorulduğunda, 29 yaşında transferi reddetmesi halinde 30'lu yaşlarına kadar West Ham'da kalacağını belirten Zamora, "Bu, kayınpederini mutlu edecek!" diye ekledi.