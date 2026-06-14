2026 Dünya Kupası
Hollanda-Japonya 2-2
Goller: 51' van Dijk (H), 57' Nakamura (J), 65' Summerville (H), 89' Kamada (J)
Ronald Koeman'ın çalıştırdığı Hollanda, F Grubu'nun en önemli maçında rakibine geri dönüşe izin vererek Dünya Kupası'na 2-2'lik bir beraberlikle başladı: İtalya saatiyle 22:00'de, Virginia'nın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda oynanan maçta Oranje, Hajime Moriyasu'nun Japonya'sına 89. dakikada 2-2'likberaberliği kaptırdı. Eski Lazio oyuncusu Kamada, Ogawa'nın kafa vuruşunu ensesiyle ağlara göndererek şanslı bir gol attı. Grubun iki favorisi arasındaki büyük maçta Malen, Dumfries ve arkadaşları, turnuvanın sürpriz adayı olan ve mümkün olduğunca ileriye gitmek isteyen Japonlara karşı iki kez öne geçti: Gravenberch'in iki asistiyle van Dijk ve Summerville gol attı, arada maçın en iyi oyuncusu Nakamura 1-1'i yaptı. Grubun birinciliği hâlâ belirsizliğini koruyor ve gece oynanacak İsveç-Tunus maçı da merakla bekleniyor.