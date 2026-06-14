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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Japonya asla pes etmez: Kamada 89. dakikada Hollanda'ya gol attı

Hollanda - Japonya
Japonya
Hollanda
Dünya Kupası

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2026 Dünya Kupası

Hollanda-Japonya 2-2

Goller: 51' van Dijk (H), 57' Nakamura (J), 65' Summerville (H), 89' Kamada (J)


Ronald Koeman'ın çalıştırdığı Hollanda, F Grubu'nun en önemli maçında rakibine geri dönüşe izin vererek Dünya Kupası'na 2-2'lik bir beraberlikle başladı: İtalya saatiyle 22:00'de, Virginia'nın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda oynanan maçta Oranje, Hajime Moriyasu'nun Japonya'sına 89. dakikada 2-2'likberaberliği kaptırdı. Eski Lazio oyuncusu Kamada, Ogawa'nın kafa vuruşunu ensesiyle ağlara göndererek şanslı bir gol attı. Grubun iki favorisi arasındaki büyük maçta Malen, Dumfries ve arkadaşları, turnuvanın sürpriz adayı olan ve mümkün olduğunca ileriye gitmek isteyen Japonlara karşı iki kez öne geçti: Gravenberch'in iki asistiyle van Dijk ve Summerville gol attı, arada maçın en iyi oyuncusu Nakamura 1-1'i yaptı. Grubun birinciliği hâlâ belirsizliğini koruyor ve gece oynanacak İsveç-Tunus maçı da merakla bekleniyor.




  • HEDEFLER VE ÖNEMLİ GELİŞMELER:

    89' - JAPONYA BERABERLİĞİ YAKALADI, KAMADA! Ogawa'nın köşe vuruşundan gelen kafa vuruşu, tesadüfen eski Lazio oyuncusunun kafasına çarptı; oyuncu Hollanda kalecisini yanılttı ve skoru 2-2'ye getirdi.


    73' - Yine Gakpo, sol ortadan sert bir şutla skoru 3-1'e getirmeyi kıl payı kaçırdı.


    68' - Kubo, ceza sahası dışından attığı muhteşem bir sağ ayak vuruşuyla beraberliğe çok yaklaştı.


    67' - Gakpo tek başına hareket ederek ceza sahasına giriyor, ancak son anda engelleniyor.


    65' - HOLLANDA ÖNE GEÇİYOR, SUMMERVILLE! West Ham'ın kanat oyuncusu her zamanki gibi Gravenberch'ten pas aldı, sol kanattan ortaya doğru çekip içe doğru bir şut çekti, Suzuki'yi şaşırtarak Oranje'yi 2-1 öne geçirdi.


    57' - JAPONYA'NIN BERABERLİK GOLÜ, NAKAMURA! Kubo'dan pas alan oyuncu, ceza sahası dışından attığı muhteşem sağ ayak vuruşuyla Verbruggen'i şaşırtır ve skor anında 1-1 olur.


    51' - HOLLANDA'NIN GOLÜ, VAN DIJK! Kaptanın Oranje formasıyla attığı 13. gol: Gravenberch'in sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası içinde kafayla Watanabe'yi geçerek ağlara gönderdi.


    45'+2' - Malen'in köşe vuruşundan bir başka kafa vuruşu, Suzuki'den bir başka kurtarış


    44' - Japonya için fırsat! Ueba sağdan hızla ilerleyip şutunu çekti, ancak top çok açılı gitti.


    42' - Watabnabe'nin ortasında Nakamura'dan güzel bir şut: sağ ayağıyla çektiği şut, Verbruggen'in sağından az farkla dışarı çıktı.


    34' - Hollanda iki kez kafa vuruşuyla golü deniyor, önce Malen, sonra Van de Ven, ancak Suzuki muhteşem bir kurtarış yapıyor.


    3' - Hollanda golün eşiğinde! Malen ceza sahasında topu aldı ve yıldırım hızıyla döndü: müthiş bir şut ve Suzuki'nin muhteşem kurtarışıyla top köşeye gitti.

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  • MAÇ SONUÇLARI:

    Hollanda-Japonya 2-2

    Golcüler: 51' van Dijk (H), 57' Nakamura (J), 64' Summerville (H), 89' Kamada (J)


    HOLLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, van de Ven, van Dijk, van Hecke; Gravenberch (81' Aké), de Jong, Reijnders (70' Timber); Summerville (70' Koopmeiners), Malen (70' Depay), Gakpo (85' Brobbey). Teknik direktör: Koeman


    JAPONYA (3-4-2-1): Suzuki; Watanabe (75' Tomiyasu), Taniguchi, Ito; Doan (76' Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura; Kubo (75' Ogawa), Maeda (66' Ito); Ueda (84' Shiogai). Teknik Direktör: Moriyasu.


    Hakem: Elfath (ABD)

    Sarı kart: Summerville (O), Depay (O), van de Ven (O).

    Kırmızı kart: -

    Asistler: Gravenberch (O), Kubo (G), Gravenberch (O), Ogawa (G).

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