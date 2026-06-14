89' - JAPONYA BERABERLİĞİ YAKALADI, KAMADA! Ogawa'nın köşe vuruşundan gelen kafa vuruşu, tesadüfen eski Lazio oyuncusunun kafasına çarptı; oyuncu Hollanda kalecisini yanılttı ve skoru 2-2'ye getirdi.





73' - Yine Gakpo, sol ortadan sert bir şutla skoru 3-1'e getirmeyi kıl payı kaçırdı.





68' - Kubo, ceza sahası dışından attığı muhteşem bir sağ ayak vuruşuyla beraberliğe çok yaklaştı.





67' - Gakpo tek başına hareket ederek ceza sahasına giriyor, ancak son anda engelleniyor.





65' - HOLLANDA ÖNE GEÇİYOR, SUMMERVILLE! West Ham'ın kanat oyuncusu her zamanki gibi Gravenberch'ten pas aldı, sol kanattan ortaya doğru çekip içe doğru bir şut çekti, Suzuki'yi şaşırtarak Oranje'yi 2-1 öne geçirdi.





57' - JAPONYA'NIN BERABERLİK GOLÜ, NAKAMURA! Kubo'dan pas alan oyuncu, ceza sahası dışından attığı muhteşem sağ ayak vuruşuyla Verbruggen'i şaşırtır ve skor anında 1-1 olur.





51' - HOLLANDA'NIN GOLÜ, VAN DIJK! Kaptanın Oranje formasıyla attığı 13. gol: Gravenberch'in sağ kanattan ortaladığı topu ceza sahası içinde kafayla Watanabe'yi geçerek ağlara gönderdi.





45'+2' - Malen'in köşe vuruşundan bir başka kafa vuruşu, Suzuki'den bir başka kurtarış





44' - Japonya için fırsat! Ueba sağdan hızla ilerleyip şutunu çekti, ancak top çok açılı gitti.





42' - Watabnabe'nin ortasında Nakamura'dan güzel bir şut: sağ ayağıyla çektiği şut, Verbruggen'in sağından az farkla dışarı çıktı.





34' - Hollanda iki kez kafa vuruşuyla golü deniyor, önce Malen, sonra Van de Ven, ancak Suzuki muhteşem bir kurtarış yapıyor.





3' - Hollanda golün eşiğinde! Malen ceza sahasında topu aldı ve yıldırım hızıyla döndü: müthiş bir şut ve Suzuki'nin muhteşem kurtarışıyla top köşeye gitti.