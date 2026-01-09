Jamie Vardy yalnızca Cristiano Ronaldo'nun elde ettiği bir rekora ulaştı

Jamie Vardy de benzer bir yol izliyor gibi görünüyor ve yakın zamanda futbolu bırakmaya niyeti yok. Cremonese ile olan sözleşmesinde 12 aylık uzatma opsiyonu bulunuyor. Deneyimli golcü, kendisinden şüphe duyanları susturmaya kararlı.

İtalya’ya transfer olduğunda, 40 yaşına yaklaşırken sahada ne verebileceğini sorgulayan bir muhabire Vardy şu yanıtı verdi:

“Sen de şüphecilerden biri olmalısın. Yanıldığını kanıtlamam gereken kişilerden birisin. Hayır, açık konuşayım, benim için yaş sadece bir sayı. Bacaklarım eskisi gibi çalıştığı ve kendini hâlâ bu kadar dinç hissettiği sürece devam edeceğim. Şu anda yavaşladıklarına dair hiçbir işaret yok, o yüzden yoluma devam edeceğim ve söylediğim gibi bu kulüp için elimden gelen her şeyi vereceğim.”

Sözlerine şöyle devam etti:

“Benim için kişisel olarak durum şu ki, kariyerim boyunca hep şüpheyle karşılandım. Hep öyleydi, hep de öyle olacak. Ama her zaman bunu tersine çevirmeyi ve herkesi haksız çıkarmayı başardım. Teknik direktörle konuştuğumda, İtalya’da Cremonese’nin ligde kalabileceğine dair çok fazla şüphe olduğunu gördüm. Ama hocanın karakteri, tutkusu ve çalışma disipliniyle istediği bu değil. Maçların sıklaşmasını dört gözle bekliyorum ki insanlara tam olarak neler yapabileceğimi gösterebileyim. Mesele şüphecileri haksız çıkarmak ve takımın içinde olmak. Bazen gereken şey 90–95 dakika boyunca mücadele etmektir. Biz de son ana kadar her şeyimizi vereceğiz ve umarım bu da yeterli sonuçları getirir.”