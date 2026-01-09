Getty/GOAL
Jamie Vardy yalnızca Cristiano Ronaldo'nun elde ettiği bir rekora ulaştı
Serie A’da hâlâ formda: Eskimeyen Vardy
Yaşına rağmen temposundan hiçbir şey kaybetmeyen Jamie Vardy, üst düzey liglerdeki 150. golüne, bu gollerin 116’sını 30 yaşından sonra atarak ulaştı. Kariyerinin büyük bölümünü Leicester City’de geçiren deneyimli forvet, Foxes formasıyla 145 gol kaydetti ve 2019-20 sezonunda 23 golle Premier Lig Gol Kralı oldu.
2025 yazında serbest oyuncu olarak Cremonese kadrosuna katılan Vardy, Serie A’da şu ana kadar 5 gol attı. Son golünü Cagliari ile 2-2 berabere biten maçta kaydeden Vardy, bu golle birlikte dikkat çekici kilometre taşına ulaştı.
30 yaş sonrası goller: Vardy - Ronaldo karşılaştırması
Vardy, 30. yaş gününü 11 Ocak 2017’de kutladı ve o tarihten sonra da olağanüstü bireysel standartlarını korudu. Leicester City’den 500 maçta 200 gol ile ayrıldı ve 2016’da İngiltere lig şampiyonluğu yaşadı.
30 yaşından sonra, Avrupa’nın beş büyük liginde Vardy’den daha fazla gol atan tek isim, beş Ballon d’Or sahibi Cristiano Ronaldo.
Portekizli yıldız, bu yaş sonrasında 290 gol kaydetti. Bu gollerin 162’si Real Madrid, 101’i Juventus, 27’si ise Manchester United’daki ikinci döneminde geldi.
Ronaldo, kariyerinde toplam 958 gole ulaşmış durumda ve 40 yaşında, Al-Nassr formasıyla yoluna devam ediyor. Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi 2027’ye kadar sürüyor.
Şüphecileri susturmak: Vardy eleştirilerden besleniyor
Jamie Vardy de benzer bir yol izliyor gibi görünüyor ve yakın zamanda futbolu bırakmaya niyeti yok. Cremonese ile olan sözleşmesinde 12 aylık uzatma opsiyonu bulunuyor. Deneyimli golcü, kendisinden şüphe duyanları susturmaya kararlı.
İtalya’ya transfer olduğunda, 40 yaşına yaklaşırken sahada ne verebileceğini sorgulayan bir muhabire Vardy şu yanıtı verdi:
“Sen de şüphecilerden biri olmalısın. Yanıldığını kanıtlamam gereken kişilerden birisin. Hayır, açık konuşayım, benim için yaş sadece bir sayı. Bacaklarım eskisi gibi çalıştığı ve kendini hâlâ bu kadar dinç hissettiği sürece devam edeceğim. Şu anda yavaşladıklarına dair hiçbir işaret yok, o yüzden yoluma devam edeceğim ve söylediğim gibi bu kulüp için elimden gelen her şeyi vereceğim.”
Sözlerine şöyle devam etti:
“Benim için kişisel olarak durum şu ki, kariyerim boyunca hep şüpheyle karşılandım. Hep öyleydi, hep de öyle olacak. Ama her zaman bunu tersine çevirmeyi ve herkesi haksız çıkarmayı başardım. Teknik direktörle konuştuğumda, İtalya’da Cremonese’nin ligde kalabileceğine dair çok fazla şüphe olduğunu gördüm. Ama hocanın karakteri, tutkusu ve çalışma disipliniyle istediği bu değil. Maçların sıklaşmasını dört gözle bekliyorum ki insanlara tam olarak neler yapabileceğimi gösterebileyim. Mesele şüphecileri haksız çıkarmak ve takımın içinde olmak. Bazen gereken şey 90–95 dakika boyunca mücadele etmektir. Biz de son ana kadar her şeyimizi vereceğiz ve umarım bu da yeterli sonuçları getirir.”
TV yıldızı: Vardy yeni belgesel serisiyle ekranda
Cremonese şu anda Serie A’da 13. sırada yer alıyor ve düşme hattının 9 puan üzerinde, sezonun yarısı geride kalmışken rahat bir konumda bulunuyor.
Vardy ise eşi Rebekah Vardy ile birlikte, özel hayatlarını ve İtalya’daki yeni maceralarını konu alan bir belgesel dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Yapımın bolca eğlence ve kahkaha vadettiği belirtiliyor.
