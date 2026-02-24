Getty Images
Jamie Carragher yanılmıştı! Arsenal'in forveti Viktor Gyokeres, Liverpool efsanesinin önceki eleştirilerinin ardından Alan Shearer ile karşılaştırıldı
Carragher daha önce Gyokeres'i eleştirmişti
Carragher, Gyokeres hakkındaki görüşünü kamuoyuna açıkladı ve Aralık ayı sonlarında Gabriel Jesus ve Kai Havertz'in Mikel Arteta için daha iyi seçenekler olduğunu söyledi.
O, "Arsenal için bu gecenin tek olumsuz yanı, böyle oyuncular varken Gyokeres'in ilk 11'de başlamaması gerektiğidir.
"Birkaç maç sonra, Jesus biraz daha hız kazandığında, ilk 11'de oynamalı. O, Gyokeres'ten daha iyi bir oyuncu - bu bir gerçek."
"Geçmişte [Jesus]'un Arsenal'in ligi kazanması için yeterince iyi olup olmadığı sorulmuştu. Ama şu anda, ligi kazanacağını düşündükleri transfer ettikleri oyuncudan daha iyi. Havertz veya o, merkez forvet olarak Gyokeres'ten daha iyi bir oyuncu. Yedek kulübesinde bulunan oyuncuları düşündüğünüzde, Gyokeres'te incelik ve kalite eksikliği var. Bence Arsenal, Gyokeres'i geliştirmeli ve Jesus gibi bunu yapabilecek oyuncuları var."
Derby'nin iki golü şok bir geri dönüşe neden oldu
İsveçli forvet, sezonun ilk yarısında kendini kanıtlamakta zorlandı, ancak işler hızla tersine döndü. Arsenal'in Tottenham Hotspur'u 4-1 mağlup ettiği maçta attığı iki golle Gyokeres, Arsenal formasıyla son 12 maçında 8 gol attı ve Carragher, eski Sporting CP yıldızına ilişkin ilk değerlendirmesinde yanılmış olabileceğini kabul etti.
Sky Sports'a verdiği demeçte Carragher, "Viktor Gyokeres'te en çok sevdiğim şey zihniyeti.
Onun dünya klasmanında bir forvet ya da Arsenal için önümüzdeki beş yıl boyunca muhteşem bir forvet olacağını düşünmüyorum.
"Ama zihniyetini kesinlikle seviyorum. Kendine güveni eksik değil, topu alır ve golü atar, Alan Shearer gibi, bu tür bir zihniyete sahip.
Gary Neville'in yorumunda da söylediği gibi, bence bu Gyokeres'in Arsenal formasıyla oynadığı en iyi maçtı, kesinlikle fantastik bir bitirişti."
"Gyokeres, Alan Shearer'a benziyor."
Gyokeres'in önceki tutarsızlığı, bu sezon sakatlıklarla boğuşan Jesus veya Havertz'e kapıyı açmış gibi görünüyordu. Ancak, Carragher, yaz transfer döneminde takıma katılan bu oyuncuya güvenini sürdüren Arteta'yı överek, onu Premier League'in rekor golcüsü Shearer ile karşılaştırdı.
Carragher şunları ekledi: "O [hayati öneme sahip] olabilir. Ve bu, menajerin başarısıdır. Gyokeres'ten uzaklaşmaları gerektiğini hissettim ve bir noktada bunun onlara pahalıya mal olabileceğini düşündüm.
"Ancak teknik direktör hafta hafta ona sadık kaldı ve bu maçta gösterdiği güç, Alan Shearer'ı çok andırıyordu.
"Arsenal'in forvetlerini inceliyorduk ve onun hiyerarşide oldukça geride olduğunu hissettim. Gyokeres'in hala takımda olmasına birkaç kez oldukça şaşırdım.
"Ama menajere hakkını vermek gerek, çünkü onu takımda tuttu ve Arsenal'in sezonun en önemli maçlarından birinde ona karşılığını verdi."
Gyokeres, sıcak serisini sürdürmek istiyor
Gyokeres, Sporting'de Arsenal için kaydettiği inanılmaz rakamlara bu sezon ulaşamasa da, formundaki bu dönüşüm, sezonun kritik son ayları öncesinde Gunners için kesinlikle iyi bir şey. Kuzey Londralılar, bu sezon hala birden fazla kupa kazanma şansına sahip ve Spurs'u derbide mağlup ettikten sonra, bir maç daha fazla oynamış olsalar da, Premier League tablosunda Manchester City'nin beş puan önüne geçtiler.
Pazar günü oynanacak bir sonraki maçları, yine Londra derbisi olacak ve bu kez Chelsea ile karşılaşacaklar.
