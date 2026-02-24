Jamie Carragher yanılmıştı! Arsenal'in forveti Viktor Gyokeres, Liverpool efsanesinin önceki eleştirilerinin ardından Alan Shearer ile karşılaştırıldı

İsveçli forvet, sezonun ilk yarısında kendini kanıtlamakta zorlandı, ancak işler hızla tersine döndü. Arsenal'in Tottenham Hotspur'u 4-1 mağlup ettiği maçta attığı iki golle Gyokeres, Arsenal formasıyla son 12 maçında 8 gol attı ve Carragher, eski Sporting CP yıldızına ilişkin ilk değerlendirmesinde yanılmış olabileceğini kabul etti.

Sky Sports'a verdiği demeçte Carragher, "Viktor Gyokeres'te en çok sevdiğim şey zihniyeti.

Onun dünya klasmanında bir forvet ya da Arsenal için önümüzdeki beş yıl boyunca muhteşem bir forvet olacağını düşünmüyorum.

"Ama zihniyetini kesinlikle seviyorum. Kendine güveni eksik değil, topu alır ve golü atar, Alan Shearer gibi, bu tür bir zihniyete sahip.

Gary Neville'in yorumunda da söylediği gibi, bence bu Gyokeres'in Arsenal formasıyla oynadığı en iyi maçtı, kesinlikle fantastik bir bitirişti."