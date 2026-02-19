Getty/GOAL
Çeviri:
Jamie Carragher, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluk yarışında daha fazla puan kaybetmesinden 'memnun' ve tercih ettiği şampiyonları açıkladı
Gunners, Molineux'daki çöküşte liderliği kaybetti
Premier Lig şampiyonluk yarışı Çarşamba gecesi Arsenal'in ligin son sırasındaki Wolves karşısında rahat bir üstünlüğü elinden kaçırmasıyla dramatik bir dönüş yaşadı. Arteta'nın takımı iki gol üstünlük sağladıktan sonra üç önemli puanı rahatça alacağa benziyordu, ancak uzatma dakikalarında yıkıcı bir beraberlik golü yedi.
Bu son aksilik, Brentford ile oynanan bir başka beraberliğin hemen ardından geldi ve City'nin elindeki maçı kazanması halinde farkı sadece iki puana indirmesine kapıyı ardına kadar açtı. Sonuç, Emirates taraftarları arasında paniğe yol açarken, tanınmış bir yorumcu bu gelişmeyi şaşırtıcı bir şekilde memnuniyetle karşıladı.
Liverpool efsanesi Carragher, Arsenal'in Molineux'da tökezlemesinden aslında memnun olduğunu itiraf etti. CBS Sports'a konuşan eski savunma oyuncusu, tepkisinin Londra kulübüne karşı herhangi bir kötü niyetten değil, sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte daha heyecanlı bir hikayeye duyduğu arzudan kaynaklandığını açıkladı.
- Getty Images Sport
Tarafsız taraftarlar, şampiyonluk mücadelesinin kızışmasıyla kazanıyor
Carragher, kaçak liderin genellikle kampanyanın son aylarındaki gerilimi azalttığını ve Arsenal'in galibiyeti garantileyememesinin, taç mücadelesinin dünya çapındaki tarafsız taraftarlar için büyük bir gösteri olmaya devam etmesini sağladığını belirtti. Beraberlik, momentumun gerçekten de değiştiğini gösterdi ve anlatı, bir kez daha Gunners'ın Pep Guardiola'nın galibiyet makinesinin uyguladığı amansız baskıya dayanacak zihinsel güce sahip olup olmadığına odaklandı.
Puan kaybeden Arsenal, önümüzdeki her maçın büyük önem taşımasını sağladı ve sezonun erken bitmesini engelledi. City'nin artık çok yakın mesafede olmasıyla, Arteta'nın hata yapma lüksü kalmadı. Carragher, bu gerilimin Premier League'i dünyanın en çok izlenen ligi yapan şey olduğuna inanıyor.
Uzman, bu ortamın rakipleri en parlak ışıklar altında gerçek karakterlerini göstermeye zorlarken, analiz ve tartışma için sonsuz malzeme sağladığını açıkladı. Carragher, "Kendi takımım olmadığı sürece, birinin ligi kaçırmasını istemem, bu yüzden bu geceki sonuçtan memnunum" dedi.
Carragher eğlence ve çeşitlilik istiyor
"Bu durum heyecan verici ve bize konuşacak konular sağlıyor; şu andan sezon sonuna kadar hikayeler yaratıyor. Bu yüzden, Premier Lig için iyi olduğunu düşünüyorum," dedi Carragher, 2-2 berabere biten maçın etkisini tartışırken. Yüksek risklerin İngiliz birinci liginin sağlığı için gerekli olduğunu vurguladı ve sezonun "iş kısmının" öngörülemez kalmasını sağladığını belirtti.
Puan kaybından duyduğu memnuniyete rağmen, eski İngiltere milli oyuncusu, kupanın kime gideceği konusunda nihai tercihini hemen açıkladı. "Arsenal'in kazanmasını tercih ederim, çünkü ligin farklı şampiyonları olması iyi bir şey. Bu, son üç yılda üç farklı şampiyonumuz olacağı anlamına gelir, ki bence bu iyi bir şey," diye itiraf etti.
Carragher'ın Arsenal'in zaferini tercih etmesinin nedeni, son sekiz şampiyonluğu City veya Liverpool'un kazandığı bir dönemin ardından İngiliz futbolunda bir değişiklik görmek istemesi. O, kupada yeni bir ismin yer almasının, son on yılı karakterize eden hakimiyeti kırarak daha rekabetçi bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyor.
Ancak, son aylarda liderleri yakalamada kanıtlanmış bir geçmişe sahip olan Guardiola'nın oluşturduğu tehdide karşı temkinli olmaya devam ediyor. Arsenal'in Premier Lig'de üst üste üç kez ikinci olarak bitirdikten sonra üzerine yapışan "başarısız takım" etiketinden kurtulmaya çalıştığı için, psikolojik savaşın taktiksel savaş kadar önemli olacağını belirtti.
- Getty Images Sport
Arteta için psikolojik engel
Arteta şimdi oyuncularına yeniden enerji vermek ve Wolves'un son dakikada bir puan koparmasına neden olan savunma hatalarını gidermek için bir yol bulmak zorunda. Etihad Stadyumu'na yapılacak zorlu deplasman hala takvimde yer alırken, Manchester ekibi artık mükemmel sonuçlar almaya devam ederse kaderinin kendi ellerinde olduğunu biliyor.
Sezon sonlarında yaşanan çöküşler tekrarlanan bir tema olarak öne çıkıyor ve Molineux'daki beraberlik, baskıların Gunners'ı etkilediği yönündeki düşünceleri ortadan kaldırmaya yetmedi. Carragher ve tarafsız taraftarlar için bu kayıp, sezonu canlı tutan bir hediye, ancak Arsenal için bu, yirmi yılı aşkın süredir ilk lig şampiyonluğunu kazanma yolunda potansiyel olarak ölümcül bir yara anlamına geliyor.
Arsenal, Pazar günü Kuzey Londra Derbisi'nde karşı karşıya gelecekleri rakibiyle, şampiyonluk yarışını yeniden rayına oturtmak isteyecek.
Reklam