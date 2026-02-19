Jamie Carragher, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluk yarışında daha fazla puan kaybetmesinden 'memnun' ve tercih ettiği şampiyonları açıkladı

Premier Lig şampiyonluk yarışı Çarşamba gecesi Arsenal'in ligin son sırasındaki Wolves karşısında rahat bir üstünlüğü elinden kaçırmasıyla dramatik bir dönüş yaşadı. Arteta'nın takımı iki gol üstünlük sağladıktan sonra üç önemli puanı rahatça alacağa benziyordu, ancak uzatma dakikalarında yıkıcı bir beraberlik golü yedi.

Bu son aksilik, Brentford ile oynanan bir başka beraberliğin hemen ardından geldi ve City'nin elindeki maçı kazanması halinde farkı sadece iki puana indirmesine kapıyı ardına kadar açtı. Sonuç, Emirates taraftarları arasında paniğe yol açarken, tanınmış bir yorumcu bu gelişmeyi şaşırtıcı bir şekilde memnuniyetle karşıladı.

Liverpool efsanesi Carragher, Arsenal'in Molineux'da tökezlemesinden aslında memnun olduğunu itiraf etti. CBS Sports'a konuşan eski savunma oyuncusu, tepkisinin Londra kulübüne karşı herhangi bir kötü niyetten değil, sezonun zirveye ulaşmasıyla birlikte daha heyecanlı bir hikayeye duyduğu arzudan kaynaklandığını açıkladı.