James Milner, korkunç sakatlığın ardından kariyerinin bittiğini düşündüğünü itiraf etti, ancak ardından Premier Lig rekorunu kırdı

Yaralanmanın ciddiyeti o kadar fazlaydı ki Milner yarım yıl boyunca bacağına hiç yük bindiremedi. Ameliyat sonucunda bir tendonda sinir hasarı meydana geldi ve bu da rehabilitasyon seansları sırasında durumun kötüye gitmesine neden oldu. İyileşme sürecindeki zor günleri düşünerek Milner, tıp bölümünde kendisine en yakın olanların bile futbol kariyerine son vermesini beklediklerini itiraf etti. İyileşme sürecinin zihinsel ve fiziksel yükü, tribünden izlerken Barry'nin uzun süredir kırılamayan rekorunu kırma ihtimalini uzak ve imkansız bir rüya gibi hissettiriyordu.

Milner, "Sanırım geçen sezonun Aralık ayında, Sean [Duggan, Brighton fizyoterapisti] bile benim iki hafta sonra gelip 'Benim işim bitti' diyeceğimi düşündüğünü söyledi" diye açıkladı. "O zamanlar [maç sayısı rekorunu kırmam] oldukça imkansız görünüyordu, ama şanslıydım ki çevremde iyi insanlar vardı. Bana inanan insanlar ve birlikte oynadığım iyi bir oyuncu grubu vardı."