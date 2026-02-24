Getty Images
James Milner, korkunç sakatlığın ardından kariyerinin bittiğini düşündüğünü itiraf etti, ancak ardından Premier Lig rekorunu kırdı
James Milner: Durdurulamaz 654
Bu dönüm noktası, Terry Venables'ın genç Milner'ı Leeds United'da ilk kez sahaya sürdüğü günden 24 yıl sonra geldi. 2002'deki o günden bu yana, Newcastle, Aston Villa, Manchester City ve Liverpool'da forma giyen Milner, üç Premier League şampiyonluğu, iki FA Cup, iki Lig Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanarak en çok yönlü oyuncu haline geldi. Ancak geçen sezon Arsenal maçında geçirdiği korkunç diz sakatlığı, efsanevi kariyerinin erken sona ermesine neden olacaktı. Bu sakatlık nedeniyle dokuz ay sahalardan uzak kalan Milner, kapsamlı bir rekonstrüksiyon ameliyatı geçirdi.
Emeklilik kapıyı çaldığı an
Yaralanmanın ciddiyeti o kadar fazlaydı ki Milner yarım yıl boyunca bacağına hiç yük bindiremedi. Ameliyat sonucunda bir tendonda sinir hasarı meydana geldi ve bu da rehabilitasyon seansları sırasında durumun kötüye gitmesine neden oldu. İyileşme sürecindeki zor günleri düşünerek Milner, tıp bölümünde kendisine en yakın olanların bile futbol kariyerine son vermesini beklediklerini itiraf etti. İyileşme sürecinin zihinsel ve fiziksel yükü, tribünden izlerken Barry'nin uzun süredir kırılamayan rekorunu kırma ihtimalini uzak ve imkansız bir rüya gibi hissettiriyordu.
Milner, "Sanırım geçen sezonun Aralık ayında, Sean [Duggan, Brighton fizyoterapisti] bile benim iki hafta sonra gelip 'Benim işim bitti' diyeceğimi düşündüğünü söyledi" diye açıkladı. "O zamanlar [maç sayısı rekorunu kırmam] oldukça imkansız görünüyordu, ama şanslıydım ki çevremde iyi insanlar vardı. Bana inanan insanlar ve birlikte oynadığım iyi bir oyuncu grubu vardı."
Rekor kıran bir dönüş
Olasılıkları alt üst eden Milner, önceki sezonun son gününde geri döndü ve Amex Stadyumu'nda bir yıllık sözleşme uzatması kazandı. Bu sezon Fabian Hurzeler'in takımında önemli bir rol oynayan Milner, 16 maça çıkarak sonunda Barry'yi geçti. 654 numarası işlenmiş özel ayakkabılar giyerek bu başarısını kutlayan orta saha oyuncusu, her zamanki gibi mütevazı tavrını korudu. Takım arkadaşları, tarihi anı kutlaması için onu Gtech Community Stadyumu'ndaki konuk taraftarların önüne çıkarmak zorunda kaldı.
"Bu büyük bir rakam ve bu noktaya gelmek güzel. Tabii ki bu konuda çok konuşuldu," dedi Milner maçın bitiş düdüğünün ardından. "Şahsen benim için bu, peşinde koştuğum bir şey değil. Ben bireysel şeylerin peşinde koşan biri değilim. Sen bir takımın parçasısın. Takımın birlikteliği, soyunma odasına gidip o galibiyeti takım arkadaşlarınla kutlayabilmek - futbolu bu yüzden oynuyorsun."
Genç bir patronun övgüsü
Rekor kıran orta saha oyuncusundan sekiz yaş küçük olan Brighton baş antrenörü Fabian Hurzeler, Milner'ın fiziksel kondisyonuna hayran kaldı. Alman teknik adam, yaşına ve geçen yılki sakatlık travmasına rağmen Milner'ın fiziksel kondisyon ölçümlerinde liderliğini sürdürdüğünü açıkladı. Hurzeler, tecrübeli oyuncunun biyolojik yaşının sahadaki performansıyla uyuşmadığını, kulübün Lancing tesislerinde yapılan zorlu antrenmanlarda yarı yaşında olan oyuncuları geride bırakmaya devam ettiğini belirtti.
Mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Milner'ın, Premier Lig'in yeni görünüş kralı olarak bir yıl daha kalıp kalmayacağına dair spekülasyonlar şimdiden artmaya başladı. Milner, hala en üst düzeyde rekabet edebileceğini kanıtladı ve 25. sezonuna devam etme olasılığını reddetmedi. Rekorunu daha da uzatmak için bir yıl daha oynayabileceğine inanıp inanmadığının sorulması üzerine, tecrübeli oyuncu sadece "Göreceğiz" diye cevap verdi.
