Jadon Sancho ve kız arkadaşı Saweetie, Man Utd'nin başarısız oyuncusu Amerikalı rapçiyi Paris'te akşam yemeğine çıkarırken ilk kez birlikte kamuoyuna göründüler

Saha dışında rahatlık ve istikrar bulurken, Sancho günlük işinde belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Manchester United ile olan sözleşmesi yaz aylarında sona erecek ve bu da onu serbest oyuncu havuzuna düşürecek.

2021'de Borussia Dortmund'dan 75 milyon sterlin (102 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonra Old Trafford'da zorlu bir dönem geçirdi. United formasıyla 83 maçta sadece 12 gol attı ve bu da onun hücumdaki öncelik sıralamasında gerilemesine neden oldu.

Villa'da düzenli olarak ilk 11'de yer almak zor oldu ve sadece bir kez gol attı, ancak Emery, bu yetenekli kanat oyuncusuna kalıcı bir sözleşme teklif etme konusunda kapıyı kapatmadı.

Villa'nın teknik direktörü, Sancho'nun West Midlands'da kalış süresinin uzatılması konusunda görüşme yapılıp yapılmadığı sorulduğunda, "Henüz değil, ama o harika bir oyuncu. Umarım şu anda yaptığı gibi, bizim yapımızda kalitesini artırarak bize yardımcı olabilir.

"Başka bir sözleşmeye ihtiyacı olacak ve belki de bu sözleşme burada olabilir. En iyi futbolunu oynarsa, onu isteyeceğiz. Ancak diğer takımlar da ona ilgi gösterebilir."