Getty/GOAL
Çeviri:
Jadon Sancho ve kız arkadaşı Saweetie, Man Utd'nin başarısız oyuncusu Amerikalı rapçiyi Paris'te akşam yemeğine çıkarırken ilk kez birlikte kamuoyuna göründüler
Sancho ve Saweetie, Sevgililer Günü hafta sonu Paris'te
İngiltere milli takım oyuncusu Sancho, Fransız başkenti Paris'te akşam yemeğine giderken, gerçek adı Diamonte Quiava Valentin Harper olan Saweetie ile birlikte eğlenirken görüntülendi.
Pazar günü Paris'te kameralara yakalanan çift, Sevgililer Günü sonrası tatili için aşk şehrine gelmişlerdi. Sancho, 14 Şubat'ta Villa'nın Newcastle ile oynadığı FA Cup maçında forma giydiği için partnerini kaçıramamıştı. Unai Emery'nin takımının 3-1 mağlup olduğu maçta Sancho yedek kulübesinden oyuna girmişti.
Sancho ve Saweetie, Avrupa'da kış soğukları devam ederken, gece eğlencesi için şık giyinmişlerdi. İkili, otellerinden çıkıp yemek ve içki içmek için dışarı çıktıklarında kameralara gülümserken oldukça neşeliydiler.
Ertesi gün, daha rahat kıyafetlerle, ikonik Shakespeare and Company kitapçısını ziyaret ederken tekrar görüldüler. Sevgi dolu tavırları devam etti ve mekana girerken yine el ele tutuştular.
- Getty
Sancho, Saweetie ile aşk dedikodularını nasıl ateşledi?
Kulüp düzeyinde istikrarlı bir performans sergileyemeyen ve bu yaz İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağına kesin gözüyle bakılan Sancho'nun, 2025 yılında Saweetie ile çıktığı ilk kez söylentiler ortaya çıktı.
Chelsea'nin Conference League final zaferini kutlarken - Blues'a kiralık olarak oynadığı dönemde - 32 yaşındaki rapçi, Sancho'nun telefonunun kilit ekranında görüldü. O andan itibaren spekülasyonlar alevlendi.
Sancho, yeni kız arkadaşının adını içeren bir dövme yaptırarak bu söylentileri daha da körükledi. Kaliforniya'daki Apollo Tattoo and Piercing Studio'da görüldü. Instagram hesaplarında, 25 yaşındaki forvetin boynuna, sol kulağının arkasına Saweetie'nin ikinci adı olan Qiava kelimesini dövme yaptırırken çekilmiş bir fotoğraf paylaştılar.
Serbest oyuncu: Sancho, Man Utd sözleşmesinin sona ermesini bekliyor
Saha dışında rahatlık ve istikrar bulurken, Sancho günlük işinde belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Manchester United ile olan sözleşmesi yaz aylarında sona erecek ve bu da onu serbest oyuncu havuzuna düşürecek.
2021'de Borussia Dortmund'dan 75 milyon sterlin (102 milyon dolar) karşılığında transfer olduktan sonra Old Trafford'da zorlu bir dönem geçirdi. United formasıyla 83 maçta sadece 12 gol attı ve bu da onun hücumdaki öncelik sıralamasında gerilemesine neden oldu.
Villa'da düzenli olarak ilk 11'de yer almak zor oldu ve sadece bir kez gol attı, ancak Emery, bu yetenekli kanat oyuncusuna kalıcı bir sözleşme teklif etme konusunda kapıyı kapatmadı.
Villa'nın teknik direktörü, Sancho'nun West Midlands'da kalış süresinin uzatılması konusunda görüşme yapılıp yapılmadığı sorulduğunda, "Henüz değil, ama o harika bir oyuncu. Umarım şu anda yaptığı gibi, bizim yapımızda kalitesini artırarak bize yardımcı olabilir.
"Başka bir sözleşmeye ihtiyacı olacak ve belki de bu sözleşme burada olabilir. En iyi futbolunu oynarsa, onu isteyeceğiz. Ancak diğer takımlar da ona ilgi gösterebilir."
Aston Villa 2025-26 fikstürü: Premier Lig şampiyonluğu için mücadele eden takımların bir sonraki maçı
Avrupa Ligi'nde son 16 turuna güvenli bir şekilde yükselen Villa, Cumartesi günü Leeds'i ağırlayarak sahalara geri dönecek. Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alan takım, lider Arsenal'in yedi puan gerisinde bulunuyor.
Reklam