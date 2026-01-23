AFP
Jadon Sancho'nun sözleri M.United'ın eski hocalarını çıldırttı!
Sancho, gol orucunu sona erdirdikten sonra Emery'nin etkisini övdü
Sancho, İstanbul'da Aston Villa için belirleyici bir darbe vurdu ve maçın tek golünü atarak Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve takımının Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmesini sağladı. Ancak, en büyük yankıyı yaratan, 25 yaşındaki oyuncunun maç sonrası yaptığı açıklamalar oldu, zira Sancho, eski takımı Manchester United ile eski hesaplarını kapatmış gibi görünüyordu.
25. dakikada kafayla gol atan Sancho, kanat oyuncusu için nadir bir gol yöntemiydi, sevinçli bir görüntü sergiledi. Bu, Unai Emery'nin takımına kiralık olarak katıldığından beri attığı ilk goldu ve Sancho, yeniden canlanmasını İspanyol menajere borçlu olduğunu hemen belirtti. Maçın bitiş düdüğünün ardından TNT Sports'a konuşan Sancho, eleştiri yerine cesaret veren bir teknik direktör için oynamanın önemini vurguladı.
Sancho, "Her oynadığımda bana pozitif olmamı söylüyor" dedi. "Sizi destekleyen ve size inanan bir teknik direktörün olması çok güzel. Tekrar söylüyorum, her fırsatı değerlendireceğim ve yüzde 100 performans göstereceğim. Umarım daha fazla gol atabilirim."
Bir türlü dikiş tutturamamıştı
Sancho'nun kendisine "inanan" bir menajerle ilgili yorumları, Old Trafford'daki son yıllarının acımasız bir tablosunu çiziyor. İngiltere milli takım oyuncusunun kulüple ilişkisi Ten Hag yönetiminde onarılamaz bir şekilde bozuldu ve bu durum, kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir kavgaya ve ardından birinci takım kadrosundan uzaklaştırılmasına yol açtı. Bu olayın sonucunda Borussia Dortmund'a kiralandı ve daha sonra Chelsea'de forma giydi, ancak geçen yaz Manchester'a dönüşü yeni bir başlangıç getirmedi.
Amorim yönetiminde Sancho'nun durumu daha da kötüleşti. Stamford Bridge'deki görevinden döndükten sonra, ihtiyaç fazlası olduğu düşünülen beş oyuncudan oluşan "bomba ekibi"ne hemen dahil edildi. Amorim'in görev süresi boyunca tek bir dakika bile oynamadan Villa Park'a kaçış yolunu buldu.
United ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Sancho, Villa'daki kiralık sözleşmesinin bitimiyle birlikte, fiilen geleceği için oynuyor. United, sözleşmesini 12 ay daha uzatma opsiyonuna sahip olsa da, Sancho'nun son röportajındaki üslup, kendisini bir kenara atılmış hissettiği kulübe geri dönme niyetinin pek olmadığını gösteriyor.
Sancho, galibiyet golüne rağmen "daha fazlasını yapabileceğini" itiraf etti
Kırmızı-mavi formayla ilk golünü atmanın rahatlamasına rağmen, Sancho kendine karşı en sert eleştirmen olmaya devam ediyor. Fenerbahçe'ye attığı golün önemli bir dönüm noktası olduğunu kabul eden Sancho, Villa'nın bu sezon hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için genel katkısını iyileştirmesi gerektiğini söyledi.
Sancho, mevcut çalışma ahlakını vurgulayarak, "Antrenmanlarda her günü tek tek değerlendiriyorum" dedi. "Tabii ki, teknik direktör ve takım en iyi halime ulaşmam için bana yardımcı oluyor. Dürüst olmak gerekirse, çok daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Bu konuda kendime karşı çok sertim. Ama yine de, Aston Villa formasıyla ilk golümü attığım için çok minnettarım ve bunun devam etmesini umuyorum."
Sancho, Türkiye'deki maç boyunca sürekli bir tehdit oluşturdu ve son dakikalarda Emery tarafından enerjisini korumak için oyundan alınana kadar son üçte bir alanda hareketliydi. İyi bir kafa vuruşuyla attığı gol, bir zamanlar onu Avrupa'nın en çok aranan yeteneklerinden biri yapan içgüdülerini yeniden keşfetmeye başlayan bir oyuncuyu işaret ediyordu.
Villa TV'ye verdiği demeçte, "Aston Villa formasıyla ilk golümü attığım için gerçekten çok mutluyum" dedi. "Bu benim için çok önemli ve gol attığımda yedek kulübesini işaret ettiğimi görmüşsünüzdür. Bu bir tür iç şaka, Ezri [Konsa] ve Ian [Maatsen]'i işaret ediyordum çünkü geçen hafta kafa vuruşları çalışıyorduk ve bana asla kafa vuruşuyla gol atamayacağımı söylüyorlardı, bu yüzden eğlenceliydi."
Villa, Newcastle deplasmanı öncesinde ivme kazanmak istiyor
İstanbul'daki zafer, hayal kırıklığı yaratan iç saha sonuçlarından sonra toparlanmak isteyen Aston Villa için mükemmel bir moral kaynağı oldu. Emery'nin takımı, bir maç kala Avrupa Ligi son 16 turuna kalmayı garantiledi ve Avrupa'daki maç programının baskısını biraz hafifletmiş oldu.
Şimdi dikkatler, Villa'nın geçen hafta sonu yaşadığı aksiliklere rağmen güçlü konumunu koruduğu Premier League'e dönüyor. West Midlands kulübü ligde üçüncü sırada yer alıyor, ancak Everton'a evinde 1-0 yenilmesiyle şampiyonluk umutları sarsıldı. Pazar günü St James' Park'a giderek Newcastle United ile karşılaşacaklar ve bu maç, onların yeteneklerini ciddi bir şekilde sınayacak gibi görünüyor.
Emery, Villa'nın lig lideri Arsenal'i yakalamaya çalışırken Sancho'nun ilk golünün sezonun geri kalanında katalizör görevi görmesini umuyor. Oyuncu "destek gördüğünü" hissederken, teknik direktör de sonuçlar alırken, kiralık transferin mükemmel bir zamanda meyvesini verdiği görülüyor.
