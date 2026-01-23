Jadon Sancho'nun sözleri M.United'ın eski hocalarını çıldırttı!

Sancho, İstanbul'da Aston Villa için belirleyici bir darbe vurdu ve maçın tek golünü atarak Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve takımının Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmesini sağladı. Ancak, en büyük yankıyı yaratan, 25 yaşındaki oyuncunun maç sonrası yaptığı açıklamalar oldu, zira Sancho, eski takımı Manchester United ile eski hesaplarını kapatmış gibi görünüyordu.

25. dakikada kafayla gol atan Sancho, kanat oyuncusu için nadir bir gol yöntemiydi, sevinçli bir görüntü sergiledi. Bu, Unai Emery'nin takımına kiralık olarak katıldığından beri attığı ilk goldu ve Sancho, yeniden canlanmasını İspanyol menajere borçlu olduğunu hemen belirtti. Maçın bitiş düdüğünün ardından TNT Sports'a konuşan Sancho, eleştiri yerine cesaret veren bir teknik direktör için oynamanın önemini vurguladı.

Sancho, "Her oynadığımda bana pozitif olmamı söylüyor" dedi. "Sizi destekleyen ve size inanan bir teknik direktörün olması çok güzel. Tekrar söylüyorum, her fırsatı değerlendireceğim ve yüzde 100 performans göstereceğim. Umarım daha fazla gol atabilirim."