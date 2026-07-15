Jadon Sancho’nun ikinci dönüşü mü? BVB’nin net bir transfer planı var gibi görünüyor

Bu bağlamda, BVB’nin en azından Paris Saint-Germain’den Ibrahim Mbaye ile temasa geçerek yaz transfer döneminde bir geçişe istekli olup olmadığını yoklamış olduğu söyleniyor. Mbaye, Dünya Kupası’nda Senegal formasıyla dört maçın hepsinde forma giydi ve ilk grup maçında tam da Fransa’ya karşı gol attı. PSG’de ilk 11’de yer almaktan çok uzak olsa da, geçtiğimiz sezon en azından Ligue 1’de düzenli olarak forma giydi (998 dakika, üç gol, iki asist).

Ancak Sancho’nun aksine, 2028’e kadar süren sözleşmesi göz önüne alındığında 18 yaşındaki Mbaye, PSG kiralama anlaşmasına razı olmazsa, kesinlikle ucuz bir transfer olmayacaktır.

BVB, şu ana kadar stoper Joane Gadou, sol bek Kaua Prates ve orta saha oyuncusu Justin Lerma olmak üzere üç önemli, ancak henüz çok genç yeni transferi kadrosuna kattı; buna karşılık Niklas Süle (kariyerini sonlandırdı), Julian Brandt (sözleşmesi sona erdi) ve Salih Özcan (Beşiktaş) gibi tecrübeli oyuncular kulüpten ayrıldı.

Ricken, transfer döneminin kapanmasına kadar "bir, iki, üç gerçekten iyi transfer" daha gerçekleştirmek istediğini çoktan duyurdu. Sancho'nun yanı sıra bu konuda Fisnik Asllani (Hoffenheim), Nicolo Tresoldi (Club Brugge) ve Konstantinos Karetsas (KRC Genk) isimleri de sık sık gündeme geliyor.

Sancho, Dortmund’dan Manchester United’a 85 milyon avroluk transferinin ardından zorlu bir dönem geçirdi. Kırmızı Şeytanlar’da nadiren olumlu bir performans sergiledi; teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından kadro dışı bırakıldı ve yedek takımına gönderildi. Ardından Chelsea’ye ve daha sonra Aston Villa’ya yaptığı kiralık transferler pek başarılı olmadı. Sancho, Chelsea ile kazandığı Conference Ligi şampiyonluğunun ardından Aston Villa ile ikinci Avrupa kupasını kazandı, ancak Birmingham ekibinin Avrupa Ligi zaferinde de katkısı oldukça sınırlı kaldı.

Toplamda, yedek oyuncu olarak görev yapan Sancho, 1.672 dakika sahada kalarak 39 resmi maçta sadece bir gol ve üç asist kaydetti. Aston Villa, daha sonra bu kanat oyuncusunu kadrosuna kalıcı olarak katmaktan vazgeçti.