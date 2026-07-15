Bu plana göre, Sancho’nun kendisinin de mutlak bir temel koşulu yerine getirmesi gerekiyor: Bild gazetesinin haberine göre, spor direktörü Ole Book ve spor genel müdürü Lars Ricken, Sancho’nun, maaş açısından Manchester United’daki yüksek maaşlı sözleşmesiyle hiçbir ilgisi kalmayacak, performansa dayalı bir sözleşmeyi kabul etmesini bekliyorlar.
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Jadon Sancho’nun ikinci dönüşü mü? BVB’nin net bir transfer planı var gibi görünüyor
Buna göre, BVB yöneticileri Sancho’ya en fazla beş milyon avro teklif etmeyi planlıyor. İmza parası veya peşinat ödenmeyecek. İngiliz oyuncunun maddi kayıpları göze almaya hazır olduğu ve kariyerinin en iyi dönemini yaşadığı, ayrıca yarım yıllık kısa kiralık dönüşünde de oldukça olumlu bir izlenim bıraktığı Dortmund’a geri dönmeye hâlâ açık olduğu belirtiliyor.
Book ve Ricken’in Sancho’nun Aston Villa’daki maçlarını bizzat izledikleri, ayrıca ilkbaharda da gözlemcilerin gönderildiği belirtiliyor. Habere göre, BVB yönetimi içinde Sancho’nun teknik direktör Niko Kovac yönetiminde eski formuna kavuşabileceği yönünde bir kanaate varılmış. Ayrıca, taraftarlar arasındaki popülaritesinin de bu kararda rol oynadığı belirtiliyor.
Sancho ile henüz herhangi bir temas kurulmamış, çünkü Siyah-Sarılar, Dortmund’a ikinci bir dönüş konusunda “henüz çok yüksek beklentiler” yaratmak istemiyorlar. Aksine, plan, FC Barcelona’ya transfer olacak Karim Adeyemi’nin yerine bir halef bulunamaması durumunda, yaz transfer döneminde Sancho’yu “son dakika fırsatı” olarak kadroya katmak.
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BVB'nin PSG'nin yıldız oyuncusu için yarıştığı iddia ediliyor
Bu bağlamda, BVB’nin en azından Paris Saint-Germain’den Ibrahim Mbaye ile temasa geçerek yaz transfer döneminde bir geçişe istekli olup olmadığını yoklamış olduğu söyleniyor. Mbaye, Dünya Kupası’nda Senegal formasıyla dört maçın hepsinde forma giydi ve ilk grup maçında tam da Fransa’ya karşı gol attı. PSG’de ilk 11’de yer almaktan çok uzak olsa da, geçtiğimiz sezon en azından Ligue 1’de düzenli olarak forma giydi (998 dakika, üç gol, iki asist).
Ancak Sancho’nun aksine, 2028’e kadar süren sözleşmesi göz önüne alındığında 18 yaşındaki Mbaye, PSG kiralama anlaşmasına razı olmazsa, kesinlikle ucuz bir transfer olmayacaktır.
BVB, şu ana kadar stoper Joane Gadou, sol bek Kaua Prates ve orta saha oyuncusu Justin Lerma olmak üzere üç önemli, ancak henüz çok genç yeni transferi kadrosuna kattı; buna karşılık Niklas Süle (kariyerini sonlandırdı), Julian Brandt (sözleşmesi sona erdi) ve Salih Özcan (Beşiktaş) gibi tecrübeli oyuncular kulüpten ayrıldı.
Ricken, transfer döneminin kapanmasına kadar "bir, iki, üç gerçekten iyi transfer" daha gerçekleştirmek istediğini çoktan duyurdu. Sancho'nun yanı sıra bu konuda Fisnik Asllani (Hoffenheim), Nicolo Tresoldi (Club Brugge) ve Konstantinos Karetsas (KRC Genk) isimleri de sık sık gündeme geliyor.
Sancho, Dortmund’dan Manchester United’a 85 milyon avroluk transferinin ardından zorlu bir dönem geçirdi. Kırmızı Şeytanlar’da nadiren olumlu bir performans sergiledi; teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından kadro dışı bırakıldı ve yedek takımına gönderildi. Ardından Chelsea’ye ve daha sonra Aston Villa’ya yaptığı kiralık transferler pek başarılı olmadı. Sancho, Chelsea ile kazandığı Conference Ligi şampiyonluğunun ardından Aston Villa ile ikinci Avrupa kupasını kazandı, ancak Birmingham ekibinin Avrupa Ligi zaferinde de katkısı oldukça sınırlı kaldı.
Toplamda, yedek oyuncu olarak görev yapan Sancho, 1.672 dakika sahada kalarak 39 resmi maçta sadece bir gol ve üç asist kaydetti. Aston Villa, daha sonra bu kanat oyuncusunu kadrosuna kalıcı olarak katmaktan vazgeçti.
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