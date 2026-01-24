Jack Grealish'in Dünya Kupası hayalleri erkenden suya düştü

Jack Grealish, geçtiğimiz hafta sonu eski takımı Aston Villa’ya karşı alınan 1-0’lık galibiyette 90 dakika sahada kaldı. Oyuncu, pazartesi günü Everton’ın tesislerine ilk etapta baldır problemi olduğu düşünülen bir şikâyetle bildirimde bulundu ve ardından bir uzmana göründü. Ancak yapılan kontroller, sorunun beklenenden daha ciddi olduğunu ortaya koydu.

Everton teknik direktörü David Moyes, Grealish’in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair net bir takvim vermedi. Ancak kanat oyuncusunun ameliyat olması durumunda bu, fiilen sezonu kapatması anlamına gelecek ve 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere Milli Takımı’na yeniden davet edilme ihtimalini de ortadan kaldıracak.

Öte yandan halihazırda sakatlık sorunlarıyla boğuşan Everton, hücum hattındaki en önemli isimlerinden birini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ameliyat ihtimali sorulduğunda Moyes, oyuncu ve kulübün bir cerrahla en doğru yol haritası üzerine görüşmeler yürüttüğünü doğruladı.