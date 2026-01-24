AFP
Jack Grealish'in Dünya Kupası hayalleri erkenden suya düştü
- AFP
Grealish’in bu sezon yeniden forma giymesi zor görünüyor
Jack Grealish, geçtiğimiz hafta sonu eski takımı Aston Villa’ya karşı alınan 1-0’lık galibiyette 90 dakika sahada kaldı. Oyuncu, pazartesi günü Everton’ın tesislerine ilk etapta baldır problemi olduğu düşünülen bir şikâyetle bildirimde bulundu ve ardından bir uzmana göründü. Ancak yapılan kontroller, sorunun beklenenden daha ciddi olduğunu ortaya koydu.
Everton teknik direktörü David Moyes, Grealish’in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair net bir takvim vermedi. Ancak kanat oyuncusunun ameliyat olması durumunda bu, fiilen sezonu kapatması anlamına gelecek ve 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere Milli Takımı’na yeniden davet edilme ihtimalini de ortadan kaldıracak.
Öte yandan halihazırda sakatlık sorunlarıyla boğuşan Everton, hücum hattındaki en önemli isimlerinden birini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Ameliyat ihtimali sorulduğunda Moyes, oyuncu ve kulübün bir cerrahla en doğru yol haritası üzerine görüşmeler yürüttüğünü doğruladı.
Moyes: “Grealish konusunda iyi haber beklemiyoruz”
Everton’ın pazartesi gecesi Leeds ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Moyes, Grealish hakkında şunları söyledi: “Bu, cerrahla birlikte değerlendirilmesi gereken bir konu. Açıkçası iyi haberler almayı beklemiyoruz ama şu an paylaşmak istediğim bir tarih yok. Geri dönüşünü beklediğimiz birkaç sonuç var. Onu kaybetmek bizim için ciddi bir darbe. İlk geldiğinde ayağından şikâyetçi değildi. Baldırına aldığı bir darbe vardı ve birkaç gün içinde düzelir diye düşünmüştük. Ancak ayağı kontrol edildiğinde stres kırığı olduğu ortaya çıktı. Onun adına gerçekten üzücü. Yeniden form tutmuştu, futboldan keyif alıyordu ve en iyi yaptığı şeyleri sahaya yansıtıyordu. Everton taraftarları da ona harika bir destek verdi. Taraftarlar onu çok seviyor, bu yüzden bir süre sahalardan uzak kalacak olması hayal kırıklığı yaratıyor.”
Grealish’in yokluğu, Everton için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Hücum oyuncusu, Merseyside ekibine katıldıktan sonra Premier League’de 6 asist yapıp 2 gol kaydetmişti.
- AFP
Everton’ın ocak ayında transfer pazarına yönelmesi bekleniyor
Everton’ın ocak ayında transfer pazarına yönelmesi bekleniyorJack Grealish’in yokluğu, Everton’ı ocak transfer döneminin son günlerinde harekete geçmeye zorlayabilir. David Moyes, daha önce yaptığı açıklamalarda 2 Şubat’ta kapanacak transfer dönemi öncesinde kadroya takviyeler beklediğini ifade etmişti. Everton’ın önümüzdeki günlerde kadroya yatırım yapması öngörülüyor.
Ayrıca Grealish’in rehabilitasyon süreci için bağlı olduğu kulüp Manchester City’ye dönme ihtimali de bulunuyor. Moyes, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Şu anda onun geleceğini düşünmüyoruz. Sadece Jack’e odaklanmış durumdayız. Onun adına üzgünüz ve sakatlık yaşaması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Manchester City ile yakın temas hâlindeyiz. Süreç ilerledikçe ve uzmandan yeni değerlendirmeler geldikçe nasıl bir yol izleneceğini göreceğiz. Bu durum, transfer yapma konusundaki düşüncelerimizi kesinlikle etkileyecek. Bir oyuncuyu kadroya katmak ayrı bir mesele ama en azından değerlendirebileceğimiz seçenekler olup olmadığına bakmamıza neden olacak. Şu an için tek yaptığımız, uzmandan gelecek son değerlendirmeyi beklemek. Sonrasında tablo daha netleşecek.”
- Getty Images Sport
Garner’ın sözleşmesi Everton’a moral verdi
Everton adına olumlu gelişme ise James Garner’ın cuma günü kulüple uzun vadeli yeni bir sözleşmeye imza atması oldu. 24 yaşındaki oyuncu, Moyes’un kadrosunda önemli bir yere sahip ve bu anlaşma Everton için büyük bir moral kaynağı olarak görülüyor.
Kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “James Garner, kulüple 30 Haziran 2030’a kadar geçerli olan dört buçuk yıllık yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğini uzun vadeli olarak Everton’a bağlamıştır.”
Yeni sözleşmesiyle ilgili konuşan Garner ise şunları söyledi: “Geleceğimi Everton’a bağladığım için gerçekten çok heyecanlıyım. Son üç buçuk yılda gördüğüm tüm destek ve sevgi için son derece minnettarım ama bu daha sadece başlangıç. Son dönemde kaydettiğimiz ilerlemeyi görüyorum. Şimdi bu gelişimin bir parçası olmak ve kulübü hak ettiği yere taşımak istiyorum. Kendimi artık kulübün bir parçası gibi hissediyorum ve uzun yıllar burada olmayı umuyorum. Ailemde birçok Everton taraftarı var, bu yüzden böylesine büyük bir kulüp için oynamanın ne anlama geldiğini ve bu tutkunun ne kadar güçlü olduğunu çok iyi biliyorum.”
Reklam