Jack Grealish, eski İngiltere takım arkadaşı Raheem Sterling'in Feyenoord'daki ilk maçının ardından gelen 'aptalca' eleştirilere yanıt verdi
Sterling, Feyenoord'da ilk maçına çıktı
Sterling, Feyenoord'a serbest oyuncu olarak transfer oldu ancak çalışma izni almanın gecikmesi nedeniyle ilk maçına çıkmak için beklemek zorunda kaldı. Gerekli evraklar nihayet geldikten sonra Sterling, Robin van Persie'nin takımında Telstar'a karşı yedek olarak sahaya çıktı. Bu galibiyet Feyenoord'un üst üste üçüncü galibiyeti oldu ve takımın Eredivisie tablosunda NEC'nin beş puan önünde, lider PSV'nin ise 14 puan gerisinde ikinci sırada yer almasını sağladı.
Kanat oyuncusu maçtan sonra sahalara dönmenin mutluluğunu ESPN'ye şöyle dile getirdi: "Harika bir başlangıç oldu. Bir süredir oynamamıştım, ama formumu korumaya çalışıyordum. Takımla bir süredir birlikteyim, şimdi adım adım ilerleyip maç formuna ulaşmaya çalışıyorum. İlk maçını galibiyetle başlatmak güzel, bence en önemli şey bu."
Sterling, 'buzdaki Bambi' olarak adlandırıldı
Sterling'in ilk maçı, 96.000 takipçisi olan footballpark adlı Instagram hesabından eleştiri aldı. Hesapta yer alan bir gönderide şöyle yazıyordu: "Raheem Sterling'in Feyenoord'daki ilk maçı pek de başarılı sayılmazdı; hatta Hollanda kulübünün açısından tam bir felaket gibiydi. İngiliz kanat oyuncusu buz üzerinde Bambi gibi görünüyordu. 2022'den bu yana düşüşte olan, motivasyon eksikliği çeken ve Pep Guardiola dışında kimse altında oynayamayan Sterling, kariyerinin sonuna gelmiş durumda. Artık futbolu bırakma zamanı gelmiş olabilir mi?"
Grealish, Sterling'i savunmak için harekete geçti.
Daily Mail'e göre, Grealish eski Manchester City ve İngiltere takım arkadaşını savunan bir paylaşımla yanıt verdi. O şöyle yazdı: "Ne kadar aptalca bir Instagram paylaşımı bu dostum, sizin neyiniz var? Adam uzun süredir oynamıyor ve antrenman yapmıyor. Sizin gibiler dünyanın sorunudur. Biraz saygı gösterin."
Van Persie'nin Sterling hakkındaki kararı
Van Persie, Sterling'in Chelsea'de kenarda kaldığı süreden sonra hız kazanmasının biraz zaman alacağını daha önce kabul etmişti. Gazetecilere şunları söyledi: "Raheem geçen Salı günü ilk kez takımla birlikte antrenman yaptı. Bu, birkaç aydır ilk kez takımla birlikte antrenman yapışıydı. Küçük anlarda yaptığı seçimleri, ne kadar hızlı düşündüğünü ve geçiş yaptığını gördüğünüzde, diğer oyuncuların da bunu gördüğünü ve buna tepki verdiğini anlıyorsunuz. İşler böyle yürür.
"Ayrıca birbirinize iyi olduğunuzu da göstermek istersiniz. Bu, antrenmanlarda açıkça görülüyordu. Bence o, olağanüstü kalitede bir oyuncu. Bunu antrenmanlarda gösterdi. Bunu görmekten keyif aldım, takım arkadaşları da öyle.
"Altı ay oynamadıktan sonra maç formuna ne kadar hazırsınız? Bu, yarın nasıl geçireceğine bağlı. Durum olumlu görünüyor. Ama ona karşı dikkatli olmalıyız. Raheem ile bu konuyu konuşacağız. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Bu pazar olmayacak, gelecek hafta da olmayacak. Ama mümkün olduğunca çabuk oraya ulaşmaya çalışacağız. Kendi yöntemimizle, mümkün olduğunca çabuk, ama sorumlu ve sakin bir şekilde yapacağız."
Sırada ne var?
Sterling, Feyenoord'un Twente ile oynayacağı maçta daha fazla süre alacağını umuyor. Kanat oyuncusunun kulüple olan sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor ve önümüzdeki birkaç ayda etkili olmayı umuyor. Tanıtımında şunları söyledi: "Robin ile ayrıntılı bir şekilde konuştuktan sonra, Feyenoord'un mutlu olabileceğim ve takımın değerli bir üyesi olarak kendimi kanıtlayabileceğim bir yer olduğuna eminim. Yurtdışında oynamak benim için yepyeni bir meydan okuma ve ben buna hazırım. Açıkçası, başlamak için çok heyecanlıyım. Feyenoord'a ve özellikle Robin ile [genel menajer] Dennis [te Kloese]'e, bu süreçte gösterdikleri sabır ve profesyonellik için teşekkür ederim."
