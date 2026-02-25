Jack Grealish, eski İngiltere takım arkadaşı Raheem Sterling'in Feyenoord'daki ilk maçının ardından gelen 'aptalca' eleştirilere yanıt verdi

Van Persie, Sterling'in Chelsea'de kenarda kaldığı süreden sonra hız kazanmasının biraz zaman alacağını daha önce kabul etmişti. Gazetecilere şunları söyledi: "Raheem geçen Salı günü ilk kez takımla birlikte antrenman yaptı. Bu, birkaç aydır ilk kez takımla birlikte antrenman yapışıydı. Küçük anlarda yaptığı seçimleri, ne kadar hızlı düşündüğünü ve geçiş yaptığını gördüğünüzde, diğer oyuncuların da bunu gördüğünü ve buna tepki verdiğini anlıyorsunuz. İşler böyle yürür.

"Ayrıca birbirinize iyi olduğunuzu da göstermek istersiniz. Bu, antrenmanlarda açıkça görülüyordu. Bence o, olağanüstü kalitede bir oyuncu. Bunu antrenmanlarda gösterdi. Bunu görmekten keyif aldım, takım arkadaşları da öyle.

"Altı ay oynamadıktan sonra maç formuna ne kadar hazırsınız? Bu, yarın nasıl geçireceğine bağlı. Durum olumlu görünüyor. Ama ona karşı dikkatli olmalıyız. Raheem ile bu konuyu konuşacağız. 90 dakika oynayabilmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Bu pazar olmayacak, gelecek hafta da olmayacak. Ama mümkün olduğunca çabuk oraya ulaşmaya çalışacağız. Kendi yöntemimizle, mümkün olduğunca çabuk, ama sorumlu ve sakin bir şekilde yapacağız."