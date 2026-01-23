Getty Images Sport
Jack Grealish'e 2026 Dünya Kupası şoku!
Grealish, Everton'da etkileyici bir performans sergiledi
Grealish, Manchester City'deki son birkaç ayında yalnız bir figür olmuştu. Teknik direktör Pep Guardiola diğer seçenekleri tercih ederken, birçok öğleden sonra ve akşamı yedek kulübesinde geçirmişti. Özellikle City'nin istikrarlı bir performans sergileyemediği ve onun da forma giyemediği bir sezonda, geleceği çok tartışılan bir konu olmuştu.
Everton'a kiralanması, yeni bir başlangıç için çok ihtiyaç duyulan bir fırsat olarak görüldü. Eski Aston Villa forveti, sezonun ilk yarısında iyi bir izlenim bıraktı ve şu ana kadar 20 Premier League maçında 2 gol ve 6 asistle Toffees'in 10. sıraya yükselmesine katkıda bulundu.
Everton, İngiliz yıldızın ayağında stres kırığı olduğunu doğruladı
Ancak, son bir hafta içinde işler tersine döndü. Grealish'in ayak problemi nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalacağına dair haberler çıktı ve bu haberler menajeri tarafından doğrulandı.
Pazartesi gecesi Everton'ın Leeds United ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Moyes şunları söyledi: "Zaman çizelgesini vermek bana düşmez ve henüz bir zaman çizelgemiz yok, ancak ayağında stres kırığı var – size söyleyebileceğim tek şey bu.
"Bu büyük bir darbe, çünkü sezonun başından beri bizim için çok önemli bir oyuncu. Takımda büyük bir rol oynadı. Bakın, birkaç sakatlığımız oldu, ama bu bizim için büyük bir darbe."
Grealish'in rehabilitasyon sırasında nasıl iyileşeceği konusunda Moyes şunları ekledi: "Manchester City ile yakın temas halindeyiz, bu yüzden nasıl gittiğini göreceğiz ve uzmandan daha fazla karar alacağız."
Grealish'in Dünya Kupası umutları belirsizliğini koruyor
Bu sakatlık, Moyes yönetiminde etkileyici bir performans sergileyen Grealish için önemli bir gerileme anlamına geliyor. Everton, düzenli olarak puan toplayarak küme düşme hattından uzaklaşmıştı. Bu sakatlık, Grealish'in İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girme şansını da ciddi şekilde tehlikeye atıyor.
39 kez Three Lions forması giyen oyuncu, Thomas Tuchel tarafından henüz forma şansı bulamadı. Milli takımdaki son maçı, Ekim 2024'te Finlandiya'yı 3-1 yendikleri Nations League maçında, Lee Carsley'in geçici teknik direktörlüğünde takımının ilk golünü attığı maçtı. O zamandan beri Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Eberechi Eze ve Jarrod Bowen gibi oyuncular Tuchel tarafından ona tercih edildi.
Eski Chelsea ve Bayern Münih teknik direktörü altında oynamamış olması ve şu anda sakat olması nedeniyle, Grealish'in Mart ayında Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilmesi neredeyse imkansız görünüyor. Ayrıca, yaz aylarında Kuzey Amerika'ya gidecek uçağa binmek için, sezonun sadece küçük bir kısmı kalmışken, geri döndüğünde inanılmaz bir performans sergilemesi gerekecek.
