Jack Grealish'e 2026 Dünya Kupası şoku!

Ancak, son bir hafta içinde işler tersine döndü. Grealish'in ayak problemi nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalacağına dair haberler çıktı ve bu haberler menajeri tarafından doğrulandı.

Pazartesi gecesi Everton'ın Leeds United ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Moyes şunları söyledi: "Zaman çizelgesini vermek bana düşmez ve henüz bir zaman çizelgemiz yok, ancak ayağında stres kırığı var – size söyleyebileceğim tek şey bu.

"Bu büyük bir darbe, çünkü sezonun başından beri bizim için çok önemli bir oyuncu. Takımda büyük bir rol oynadı. Bakın, birkaç sakatlığımız oldu, ama bu bizim için büyük bir darbe."

Grealish'in rehabilitasyon sırasında nasıl iyileşeceği konusunda Moyes şunları ekledi: "Manchester City ile yakın temas halindeyiz, bu yüzden nasıl gittiğini göreceğiz ve uzmandan daha fazla karar alacağız."