Jack Fletcher, ayrımcı bir kelime kullandığı için uzun süreli men cezasına çarptırıldı; Man Utd'nin genç oyuncusu özür diledi

Fletcher, United'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada şunları söyledi: "O anın heyecanıyla kullandığım saldırgan sözler için gerçekten üzgünüm. Bu terimi homofobik bir hakaret olarak kullanmak gibi bir niyetim olmamasına rağmen, bu tür bir dilin kabul edilemez olduğunu tamamen anlıyorum ve maçtan hemen sonra özür diledim. Bu anlık karakter kaybının benim inançlarımı veya değerlerimi kesinlikle yansıtmadığını açıkça belirtmek istiyorum."

Kulüp ise şu açıklamayı yaptı: "Manchester United, Jack ile birlikte ayrımcı dilin ne olduğunu ve neden zararlı olduğunu daha iyi anlaması için çalıştı. Jack, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda düzenli olarak düzenlenen Akademi programlarına katılmaya devam etmenin yanı sıra, FA aracılığıyla eğitim programlarına da katılacak. Manchester United, kapsayıcı ve misafirperver bir kulüp olmaktan gurur duyar. 2016 yılında All Red All Equal programını başlattığımızdan bu yana, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı yaptığımız her şeye dahil ettik."