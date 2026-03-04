Getty Images Sport
Jack Fletcher, ayrımcı bir kelime kullandığı için uzun süreli men cezasına çarptırıldı; Man Utd'nin genç oyuncusu özür diledi
Fletcher rakibine hakaret içeren sözler kullandı.
Bu sezon United'ın ilk takımında üç kez yedek olarak forma giyen ve ikiz kardeşi Tyler'ın da Michael Carrick'in takımında forma giydiği Fletcher, Futbol Federasyonu tarafından FA Kuralı E3.1'e aykırı olarak "uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve/veya küfürlü ve/veya hakaret içeren sözler kullandığı" tespit edildi. Bu kuralı, açık veya örtülü olarak cinsel yönelime atıfta bulunduğu için "ağır ihlal" etti.
Altı maçlık men cezası ve 1500 sterlin para cezası
Fletcher suçu kabul etti ve yazılı duruşma talep etti. Altı maçlık ceza aldı, 1.500 sterlin para cezasına çarptırıldı ve eğitim emri verildi. Cezaya, kırmızı kart nedeniyle aldığı ve halihazırda tamamladığı iki maçlık ceza da dahildir. Ayrıca, ağırlaştırılmış ihlal nedeniyle United'ın birinci takımın dışında dört resmi maçını tamamlayana kadar cezalı olacaktır. Bu ceza, Premier League 2'de kalan beş maçın dördünü kaçıracağı anlamına gelse de, cezası tamamlandığında birinci takımda oynayabilecektir.
Rakibin provokasyonunun ardından hakaret geldi
GOAL, Fletcher'ın maç boyunca ailesine hakaret eden bir rakip tarafından sözlü tacize uğradığı için sinirlenerek ona "eşcinsel" diye cevap verdiğini anlıyor. FA ve rakip, Fletcher'ın bu hakaretin homofobik bir amaç taşıdığını düşünmediğini belirtti. Provokasyona rağmen, Fletcher o anki öfkesiyle kullandığı kelimenin kabul edilemez olduğunu anladı, özür diledi ve en kısa sürede suçlamayı kabul etti. Öfkesinin etkisiyle yaptığı bu hatayı içtenlikle pişmanlık duyuyor ve bunun kendi karakterini veya inançlarını yansıtmadığını belirtiyor. Jack'in ayrımcı dilin ne olduğunu ve neden zararlı olduğunu daha iyi anlaması için kurum içinde gerekli süreçler başlatıldı.
Fletcher 'gerçekten üzgün'
Fletcher, United'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada şunları söyledi: "O anın heyecanıyla kullandığım saldırgan sözler için gerçekten üzgünüm. Bu terimi homofobik bir hakaret olarak kullanmak gibi bir niyetim olmamasına rağmen, bu tür bir dilin kabul edilemez olduğunu tamamen anlıyorum ve maçtan hemen sonra özür diledim. Bu anlık karakter kaybının benim inançlarımı veya değerlerimi kesinlikle yansıtmadığını açıkça belirtmek istiyorum."
Kulüp ise şu açıklamayı yaptı: "Manchester United, Jack ile birlikte ayrımcı dilin ne olduğunu ve neden zararlı olduğunu daha iyi anlaması için çalıştı. Jack, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda düzenli olarak düzenlenen Akademi programlarına katılmaya devam etmenin yanı sıra, FA aracılığıyla eğitim programlarına da katılacak. Manchester United, kapsayıcı ve misafirperver bir kulüp olmaktan gurur duyar. 2016 yılında All Red All Equal programını başlattığımızdan bu yana, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı yaptığımız her şeye dahil ettik."
