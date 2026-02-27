Goal.com
Ryan Tolmich

Çeviri:

İZLE: USMNT'nin yıldız adayı Noahkai Banks'ın Augsburg'un FC Koln'a karşı kazandığı maçtaki muhteşem koşusu ve asistleri

ABD Erkek Milli Takımı'nın yükselen yıldızı Noahkai Banks, Cuma günü Augsburg'un FC Koln'u 2-0 mağlup etmesine yardımcı olarak inanılmaz bir performansın ardından fantastik bir asist yaptı. Banks, Augsburg'un iki golünden ilkini asist etti ve golü hazırlamak için tüm zor işi yapan merkez savunma oyuncusuydu.

    Ne oldu?

    Banks'ın büyük anı, iki kulübün 0-0 berabere kaldığı 55. dakikada geldi. Sahanın sağ tarafında topu alan Banks, bir savunma oyuncusunu geçip son çizgiye doğru hızla ilerledi. Ardından, genç oyuncu içeriye doğru kesip, kaleye doğru bir pas attı ve Rodrigo Ribeiro, topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

    Alexis Claude 95. dakikada skoru 2-0'a getirdi ve Banks, takımının galibiyetinde gol yememesine yardımcı olurken sarı kart gördü. 

    Bankaların yükselişi

    Sonbaharda USMNT'ye ilk kez çağrıldığında forma giymemiş olsa da, Banks'ın kulüpteki performansı, ilk milli maçına çıkmaya çalışırken bile onu Dünya Kupası'nın gündemine taşıyabilir. Eylül ayındaki ilk kampın ardından Banks, FC Augsburg'un önemli bir oyuncusu haline geldi ve kulüp için 18 Bundesliga maçına ilk 11'de çıkarken, iki maçta da yedek kulübesinden oyuna girdi.

    Sonbaharda, USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino, Banks'ın Almanya'nın, hatta belki de Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu söylemişti. Yakın zamanda gazetecilerle yaptığı bir yuvarlak masa toplantısında bu yorumla ilgili soru sorulduğunda, Banks sadece bu seviyeye ulaşmak için değil, genel olarak USMNT'de yerini kazanmak için de çok çalışması gerektiğini söyledi.

    19 yaşındaki oyuncu, "Bu büyük bir iltifattı, ancak oraya ulaşmak için çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Henüz o noktada değilim. Harika bir deneyim oldu, ancak henüz o noktada değilim" dedi.

    Sırada ne var?

    Cuma günkü galibiyetle Augsburg, Bundesliga'nın üst yarısında yerini aldı ve ligde dokuzuncu sırada, bu hafta sonu oynanacak maçlara üç puanla başlıyor. Ancak önümüzdeki maç daha zorlu olacak, çünkü 5 Mart'ta beşinci sıradaki RB Leipzig ile karşılaşacaklar.

