İZLE: USMNT'nin yıldız adayı Noahkai Banks'ın Augsburg'un FC Koln'a karşı kazandığı maçtaki muhteşem koşusu ve asistleri

Sonbaharda USMNT'ye ilk kez çağrıldığında forma giymemiş olsa da, Banks'ın kulüpteki performansı, ilk milli maçına çıkmaya çalışırken bile onu Dünya Kupası'nın gündemine taşıyabilir. Eylül ayındaki ilk kampın ardından Banks, FC Augsburg'un önemli bir oyuncusu haline geldi ve kulüp için 18 Bundesliga maçına ilk 11'de çıkarken, iki maçta da yedek kulübesinden oyuna girdi.

Sonbaharda, USMNT teknik direktörü Mauricio Pochettino, Banks'ın Almanya'nın, hatta belki de Avrupa'nın en iyi stoperlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu söylemişti. Yakın zamanda gazetecilerle yaptığı bir yuvarlak masa toplantısında bu yorumla ilgili soru sorulduğunda, Banks sadece bu seviyeye ulaşmak için değil, genel olarak USMNT'de yerini kazanmak için de çok çalışması gerektiğini söyledi.

19 yaşındaki oyuncu, "Bu büyük bir iltifattı, ancak oraya ulaşmak için çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Henüz o noktada değilim. Harika bir deneyim oldu, ancak henüz o noktada değilim" dedi.