FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP
Ryan Tolmich

Çeviri:

İZLE: USMNT'den Weston McKennie muhteşem bir golle skoru eşitledi, ancak 10 kişi kalan Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yenildi

Weston McKennie, Çarşamba günü Juventus'un Galatasaray'a karşı gerçekleştirdiği üç gollük geri dönüşün merkezinde yer aldı ve bu geri dönüşün üçüncü golünü attı. McKennie'nin son dakikalarda attığı gol, Çarşamba günü oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçının toplam skorunu eşitledi, ancak Galatasaray uzatmalarda kontrolü yeniden ele geçirdi ve bu gol yeterli olmadı.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-GALATASARAYAFP

    Ne oldu?

    Juventus, Türkiye'deki ilk maçta 5-2 yenilerek Çarşamba günkü ikinci maçta yapması gereken çok iş kaldı. Neyse ki maç Torino'da oynanacaktı, ancak geri dönüşleri hiç de kolay olmadı.

    Manuel Locatelli'nin penaltısıyla maça başlayan Juventus, ikinci yarının henüz üçüncü dakikasında savunma oyuncusu Lloyd Kelly'nin kırmızı kart görmesiyle bir oyuncu eksildi. Ancak Juventus, bu andan itibaren daha iyi oynamaya başladı ve 70. dakikada Arturo Gatti'nin golüyle farkı bire indirdi. 

    Juve, McKennie'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı dördüncü golüyle skoru eşitledi. Amerikalı yıldız, Teun Koopmeiners'in asistiyle kafayla golü attı ve İtalyan takımının aleyhine olan toplam skoru eşitledi. Ancak Juve için en iyisi bu kadardı, çünkü Victor Osimhen ve Baris Alper Yılmaz'ın sırasıyla 111. ve 119. dakikalarda attığı goller, Şampiyonlar Ligi macerasını sona erdirdi.

  • McKennie JuventusGetty Images

    McKennie'nin etkileyici UCL performansı

    Çarşamba günü McKennie için bir başka önemli an oldu, ancak bu Amerikalı oyuncu için yeni bir şey değil. Orta saha oyuncusu aylardır Juve'de harika bir formda ve Çarşamba günkü golü McKennie'nin son büyük başarısı oldu. 

    Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı üç maçta üç gol attı ve Juventus bu üç maçı da kazandı. Ardından Çarşamba günü, Juventus'un ona en çok ihtiyaç duyduğu anda beraberlik golünü attı. Ligde de McKennie dört gol ve dört asistle katkı sağladı. Bu gollerin üçü ve asistlerin ikisi 2026'nın başından bu yana geldi.

  • Juventus v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Sırada ne var?

    Juventus bu hafta sonu Serie A'da önemli bir maça çıkacağı için McKennie'nin dinlenmeye pek vakti yok. Şu anda beşinci sırada yer alan Juve, Pazar günü dördüncü sıradaki Roma ile karşılaşacak.

