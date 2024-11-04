Jose Mourinho kneeslide Fenerbahce 2024-25Getty/X
Can Özer

İZLE: Jose Mourinho, Trabzonspor deplasmanında takla atıyor

J. MourinhoFenerbahçeSüper LigTrabzonspor - FenerbahçeTrabzonspor

Jose Mourinho çılgın gol sevinçleriyle ünlüdür, ancak Portekizli hoca son gol sevincini tam olarak istediği gibi yapamayınca yerde yuvarlandı.

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  • Fenerbahçe, Trabzon deplasmanındaydı
  • Amrabat'ın golünün ardından Fenerbahçe yedek kulübesi sahaya girdi
  • Portekizli hoca yere düşerek takla attı
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