İZLE: Jose Mourinho, Trabzonspor deplasmanında takla atıyor

Getty/XCan ÖzerİZLE: Jose Mourinho, Trabzonspor deplasmanında takla atıyorJ. MourinhoFenerbahçeSüper LigTrabzonspor - FenerbahçeTrabzonsporJose Mourinho çılgın gol sevinçleriyle ünlüdür, ancak Portekizli hoca son gol sevincini tam olarak istediği gibi yapamayınca yerde yuvarlandı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowFenerbahçe, Trabzon deplasmanındaydıAmrabat'ın golünün ardından Fenerbahçe yedek kulübesi sahaya girdiPortekizli hoca yere düşerek takla attıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱