İZLE: Jose Mourinho, Trabzonspor deplasmanında takla atıyor

Jose Mourinho çılgın gol sevinçleriyle ünlüdür, ancak Portekizli hoca son gol sevincini tam olarak istediği gibi yapamayınca yerde yuvarlandı.

Article continues below Article continues below Article continues below Fenerbahçe, Trabzon deplasmanındaydı

Amrabat'ın golünün ardından Fenerbahçe yedek kulübesi sahaya girdi

Portekizli hoca yere düşerek takla attı Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱