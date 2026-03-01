Quakes, maçı 2-0'lık rahat bir galibiyetle tamamladı. Werner ise hiçbir zaman net bir gol şansı yakalayamadı, ancak arka alanda koşma yeteneği Atlanta savunmasını geri çekilmeye zorladı ve son dakikalarda beş çizgili takımın çok fazla şans yaratmasını engelledi. Quakes, açılış gecesinde Sporting KC'yi rahat bir şekilde mağlup ettikten sonra ilk iki maçını da kazandı. 180 dakikalık oyun süresinde henüz gol yemediler.