İZLE: Alman milli takım oyuncusu Timo Werner, San Jose Earthquakes'in Atlanta United'ı mağlup ettiği maçta ilk maçında asist yaptı
Werner bir asist yapar
Alman forvet, Quakes'te 60. dakikada oyuna girdi ve maça etki etmek için fazla zamana ihtiyaç duymadı. Onun hücumdaki hızı ile takım hemen tehdit oluşturmaya başladı ve sahada 20 dakikadan az bir süre geçtikten sonra Werner önemli bir an yarattı. Alman oyuncu kanattan hızla ilerledi, rakibini geçip ceza sahasına aldatıcı bir top gönderdi ve Ousseni Bouda bu topu ağlara gönderdi.
Quakes için güçlü bir başlangıç
Quakes, maçı 2-0'lık rahat bir galibiyetle tamamladı. Werner ise hiçbir zaman net bir gol şansı yakalayamadı, ancak arka alanda koşma yeteneği Atlanta savunmasını geri çekilmeye zorladı ve son dakikalarda beş çizgili takımın çok fazla şans yaratmasını engelledi. Quakes, açılış gecesinde Sporting KC'yi rahat bir şekilde mağlup ettikten sonra ilk iki maçını da kazandı. 180 dakikalık oyun süresinde henüz gol yemediler.
Fiyat-performans oranı iyi
Werner, onu bedelsiz transferle kadrosuna katan Quakes için mükemmel bir yatırım oldu. RB Leipzig'in, Almanya'da gözden düştükten sonra geçen yaz bu forvetten ayrılmaya çalıştığı, ancak transfer için anlaşmaya varamadığı bildirildi. Ocak ayı sonunda MLS'e transfer olmayı kabul etmeden önce Bundesliga'da sadece üç maçta forma giydi.
Daha fazlası gelecek mi?
Alman milli oyuncu, pasını atıp formunu yükseltmeyi hedefliyor. Werner, 2025 yılında sadece 13 maçta forma giydi, ancak MLS'e transfer olduktan sonra Quakes ile "yeni bir tarih yazacağına" söz verdi. Quakes, önümüzdeki hafta MLS sezonunun ilk maçını D.C. United'a 1-0 kaybeden, Supporters' Shield'ın son şampiyonu Philadelphia Union ile karşılaşacak.
