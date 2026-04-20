"İyileşme süreci uzun sürecek!" Jürgen Klinsmann'ın oğlu korkunç bir sakatlık geçirdi

Cesena'nın as kalecisi için sezon böylece sona erdi. Klinsmann'ın ileri tetkiklere ve bir beyin cerrahı tarafından muayeneye tabi tutulacağı bildirildi. Jonathan Klinsmann'ın menajeri Marco De Marchi endişeli olduğunu dile getirdi. Medyada yer alan haberlere göre De Marchi, "İyileşme süreci uzun olacak" dedi. Münih doğumlu Klinsmann, 2024 yılından beri İtalya'da oynuyor.