Klinsmann

"İyileşme süreci uzun sürecek!" Jürgen Klinsmann'ın oğlu korkunç bir sakatlık geçirdi

Jonathan Klinsmann için şok haber: Kulübün açıklamasına göre, İtalya İkinci Ligi takımlarından AC Cesena'nın kalecisi, birinci boyun omurgasında kırık meydana geldi

1990 Dünya Şampiyonu Jürgen Klinsmann'ın oğlu, Cumartesi günü US Palermo deplasmanında (0-2) yaşanan bir çarpışmanın ardından oyundan alınarak hastaneye kaldırıldı.

  • Cesena'nın as kalecisi için sezon böylece sona erdi. Klinsmann'ın ileri tetkiklere ve bir beyin cerrahı tarafından muayeneye tabi tutulacağı bildirildi. Jonathan Klinsmann'ın menajeri Marco De Marchi endişeli olduğunu dile getirdi. Medyada yer alan haberlere göre De Marchi, "İyileşme süreci uzun olacak" dedi. Münih doğumlu Klinsmann, 2024 yılından beri İtalya'da oynuyor.

Serie B
AC Reggiana 1919 crest
AC Reggiana 1919
ACR
Palermo crest
Palermo
PAL
Serie B
Cesena crest
Cesena
CES
Sampdoria crest
Sampdoria
SAM