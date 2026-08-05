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İtalyan Inter yıldızını Al-Ittihad'a önerdi: Musa Diaby'nin "baskısına" yönetimden sert yanıt!

Al Ittihad
Inter
M. Diaby
B. Pavard
Premier Lig
Serie A

Mercato'da "el-Amid" kızgın sac üstünde

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, İtalyan kulübü Inter'in koridorlarında ilgi odağı hâline geldi. Inter, mevcut yaz transfer döneminde kadrosunu yeniden yapılandırmak amacıyla temel taşlarından birinden ayrılmaya kararlı görünüyor; burada söz konusu olan isim tam olarak Fransız yıldız Benjamin Pavard.

Bu hamleler, "Al-Ittihad"ın hassas bir dönemden geçtiği bir zamana denk geliyor. Dünya çapında isimlerle savunmayı takviye etme hedefleri, mevcut yıldızlarından bazılarının ayrılma isteğine dair iç sorunlarla iç içe geçmiş durumda. Bunların başında da basın raporlarına göre ayrılmayı planlayan Fransız Moussa Diaby geliyor.

  • Bayard, Inter'in kararıyla Al-Ittihad'ın radarında

    İtalyan kulübü Inter, devam eden yaz transfer döneminde Fransız milli savunmacısı Benjamin Pavard'dan ayrılmak için somut adımlar atmaya başladı. Bu gelişme, "Giuseppe Meazza"da yeni bir döneme hazırlanan teknik direktör Cristian Chivu'nun planlarında oyuncuya yer olmamasının bir sonucu olarak geldi.

    Ünlü İtalyan gazeteci ve Avrupa transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, "Nerazzurri" yönetimi takım kadrosunda ve maaş bütçesinde alan açmayı büyük ölçüde arzuluyor. Özellikle kulübün İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'dan Arjantinli savunmacı Cristian Romero ile anlaşmaya varmak için prensipte mutabakata varmasının ardından, Pavard'ın ayrılışı İtalyan kulübü için hem ekonomik hem de teknik bir zorunluluk haline geldi.

    Çarpıcı bir gelişme olarak Romano, "YouTube" sitesindeki kanalından yaptığı canlı yayında, Inter Milan'ın Pavard'ı ayrılış sürecini hızlandırmak ve gerekli nakit likiditeyi sağlamak amacıyla Suudi Arabistanlı Al Ittihad kulübüne ve diğer kulüplere teklif ettiğini belirtti.

    2018 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanan Fransız oyuncu köklü Avrupa kulüplerinin ilgisini görse de, son dönemde kendisine ulaşan resmi teklifleri reddetmesinin ardından bir sonraki durağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Inter ise transferi sorunsuz bir şekilde tamamlamak için Suudi kulüplerinin mali gücünden yararlanmayı umut ederek bu dosyayı en kısa sürede kapatmaya çalışıyor.

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  • Benjamin Pavard MarsigliaGetty Images

    Bayern ve Pavard arasında çekişme

    Diğer taraftan, İtalya'dan gelen haberler, Pavard'ın İtalyan kulübünün uyguladığı baskıya rağmen kararını vermek konusunda aceleci görünmediğini aktardı. "Tuttosport" gazetesi, Fransız savunmacının teknik yönetimin yeni yönelimi altında kendisine bir gelecek görmemesine rağmen, Portekiz ekibi Benfica ve Türk kulübü Galatasaray'ın sunduğu teklifleri kesin bir dille reddettiğini bildirdi.

    Al-Ittihad, oyuncu için yalnızca maddi açıdan değil, aynı zamanda şu anda Suudi Ligi'nde forma giyen dünya yıldızlarından oluşan bir topluluğa komşu olma açısından da cazip bir adres olarak görülüyor.

    İtalyan gazetesi, Pavard'ın Cidde'ye gitmesinin, Inter'in transfer piyasasında başka hedeflerin peşinden koşma görevini kolaylaştırabileceğini belirtti. Bu hedeflerden biri, İtalyan kulübünün önümüzdeki sezon hücum gücünü takviye etmek için seçenekleri arasına koyduğu Atletico Madrid oyuncusu Nico Gonzalez.

  • İttihad, Diaby'nin taleplerine boyun eğmeyecek

    Pavard'la yürütülen görüşmelerle eş zamanlı olarak İttihad kulübü, Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin geleceğiyle ilgili büyük baskılarla karşı karşıya. Kulüp kadrosunun kalitesini artırmaya çalışırken, oyuncunun menajerinin onun "El-Amid"den ayrılmasını dayatmaya çalıştığına dair haberler ortaya çıktı.

    Bununla birlikte, İttihad yönetiminin bu konuda net bir vizyona ve kararlı bir tutuma sahip olduğu görülüyor. Yönetim, oyun kurgusunun en önemli isimlerinden birini kolayca elden çıkarmayı reddediyor; özellikle de kulübün oyuncuyla anlaşırken ödediği teknik ve pazarlama değerine yaraşmayan tekliflerin gölgesinde.

    Bu bağlamda, Suudi Arabistanlı gazeteci Hattan el-Neccar, "X" (eski adıyla Twitter) platformundaki hesabından bir paylaşım yaptı ve şunları yazdı: "İttihad'ın Moussa Diaby'yi satmaya dair hiçbir niyeti yok. Sunulan teklifler, oyuncunun değeri ve önemine kıyasla zayıf; hatta onun yerine birini transfer etmeye bile yardımcı olmaz. Oyuncunun menajerinin ya da Alman kulübünün böyle bir teklifle yaptığı baskılar işe yaramayacak. İttihad satmayı düşünürse, adil değer 40 milyon avrodur."


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  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inter, Al-Ahly'nin transfer döneminde sabit bir isim

    İtalyan ekibi Inter, İttihad'ın yaz transfer döneminde öne çıkan bir isim olmaya devam ediyor. Medya mensubu Muhammed el-Bekiri'nin aktardığına göre, Inter kulübü Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby ile yaz transfer döneminde resmi olarak anlaşmak için İttihad'a sunduğu teklifi değiştirme kararı aldı.

    El-Bekiri, (X) platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İttihad kulübünün Moussa Diaby'nin sözleşmesini satın almaya yönelik 40 milyon euroluk İtalyan teklifi konusunda karar vermekte tereddüt etmesi üzerine, Inter yetkililerinin oyuncuyu bir sezonluğuna 28 milyon euro karşılığında kiralamayı önerdiğini belirtti. Ancak Fransız oyuncunun kalıcı olarak ayrılma fikrine daha sıcak baktığı ifade edildi.

    Öte yandan "El-Riyadiyye" gazetesi, İttihad'ın Inter'den Moussa Diaby'nin transferi için 18 milyon euro ve Moussa Diaby ile anlaşma karşılığında Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin de takıma dahil edilmesini içeren resmi bir teklif aldığını ortaya çıkardı.

    Diaby, daha önce birçok kez El-Amid'den ayrılacağı yönünde gündeme gelmişti, ancak her seferinde hikaye onun Suudi kulübünde kalmasıyla son bulmuştu. Önümüzdeki günler, oyuncunun İttihad ile geleceğine ışık tutacak.

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