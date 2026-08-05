Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, İtalyan kulübü Inter'in koridorlarında ilgi odağı hâline geldi. Inter, mevcut yaz transfer döneminde kadrosunu yeniden yapılandırmak amacıyla temel taşlarından birinden ayrılmaya kararlı görünüyor; burada söz konusu olan isim tam olarak Fransız yıldız Benjamin Pavard.
Bu hamleler, "Al-Ittihad"ın hassas bir dönemden geçtiği bir zamana denk geliyor. Dünya çapında isimlerle savunmayı takviye etme hedefleri, mevcut yıldızlarından bazılarının ayrılma isteğine dair iç sorunlarla iç içe geçmiş durumda. Bunların başında da basın raporlarına göre ayrılmayı planlayan Fransız Moussa Diaby geliyor.