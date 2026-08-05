İtalyan kulübü Inter, devam eden yaz transfer döneminde Fransız milli savunmacısı Benjamin Pavard'dan ayrılmak için somut adımlar atmaya başladı. Bu gelişme, "Giuseppe Meazza"da yeni bir döneme hazırlanan teknik direktör Cristian Chivu'nun planlarında oyuncuya yer olmamasının bir sonucu olarak geldi.

Ünlü İtalyan gazeteci ve Avrupa transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, "Nerazzurri" yönetimi takım kadrosunda ve maaş bütçesinde alan açmayı büyük ölçüde arzuluyor. Özellikle kulübün İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'dan Arjantinli savunmacı Cristian Romero ile anlaşmaya varmak için prensipte mutabakata varmasının ardından, Pavard'ın ayrılışı İtalyan kulübü için hem ekonomik hem de teknik bir zorunluluk haline geldi.

Çarpıcı bir gelişme olarak Romano, "YouTube" sitesindeki kanalından yaptığı canlı yayında, Inter Milan'ın Pavard'ı ayrılış sürecini hızlandırmak ve gerekli nakit likiditeyi sağlamak amacıyla Suudi Arabistanlı Al Ittihad kulübüne ve diğer kulüplere teklif ettiğini belirtti.

2018 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanan Fransız oyuncu köklü Avrupa kulüplerinin ilgisini görse de, son dönemde kendisine ulaşan resmi teklifleri reddetmesinin ardından bir sonraki durağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Inter ise transferi sorunsuz bir şekilde tamamlamak için Suudi kulüplerinin mali gücünden yararlanmayı umut ederek bu dosyayı en kısa sürede kapatmaya çalışıyor.