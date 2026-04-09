İtalyan devi, Lewandowski'ye doğru ilk adımlarını atıyor

Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin geleceği, önümüzdeki yaz Barcelona ile olan sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kala hâlâ belirsizliğini koruyor.
37 yaşında olmasına rağmen Lewandowski, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor.
İtalyan kulübü Milan, 2026 yazında Lewandowski'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında önde gidiyor.
"Sport" gazetesi, Milan yetkililerinin geçen Salı akşamı İtalya'da Lewandowski'nin menajerlik ajansının temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi.
