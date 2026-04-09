Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

İtalyan devi, Lewandowski'ye doğru ilk adımlarını atıyor

Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin geleceği, önümüzdeki yaz Barcelona ile olan sözleşmesinin sona ermesine az bir süre kala hâlâ belirsizliğini koruyor.

37 yaşında olmasına rağmen Lewandowski, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyor.

İtalyan kulübü Milan, 2026 yazında Lewandowski'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında önde gidiyor.

"Sport" gazetesi, Milan yetkililerinin geçen Salı akşamı İtalya'da Lewandowski'nin menajerlik ajansının temsilcileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

    Juventus, Milan'a rakip oluyor

    İspanyol gazetesi, bu toplantı haberini, Milan çevresine yakın İtalyan içerik üreticisi Luca Cohen'in sözlerine dayanarak yayınladı.


    Levandowski'nin menajeri Benny Zahavi de bu hafta Barselona'da bulunarak Katalan kulübüyle doğrudan görüşmeler yaptı.

    Her halükarda, İtalya'da gerçekleşen görüşme, Lewandowski'nin menajerlik ofisinin bir üyesiyle yapılmış olabilir ve mutlaka Zahavi ile yapılmış olmayabilir.

    Milan'ın ilgisi tek başına değil; Juventus da son haftalarda Polonyalı forvetle sözleşme imzalama olasılığını değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti, çünkü onun Barcelona'da kalmasının tamamen garanti olmadığını fark etti.

