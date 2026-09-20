Roberto Mancini yönetimindeki yeni İtalya döneminin ilk kadro çağrısı, daha şimdiden ilk eksikle karşı karşıya kaldı. Figc'nin yalnızca birkaç gün önce açıkladığı uzun listede Bryan Cristante de yer alıyordu ancak Roma orta sahası, ligin son haftasının ardından kadrodan çıkmak ve İtalya'nın çağrısına yanıt verememek zorunda kalacak. Onun yerine İtalya Teknik Direktörü Samuele Ricci'yi çağırmayı tercih etti.
İtalya'da Cristante sorunu: kadroya alınmadı, Mancini Ricci'yi çağırdı
Fiziksel sorun
Cristante, İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı çünkü FIGC'nin açıkladığı üzere Roma'nın orta saha oyuncusu, ayrıntısı belirtilmeyen bir fiziksel sorun yaşadı ve bu nedenle kadrodan çekilmek zorunda kaldı. Öte yandan, Milli Takım'da Romalı oyuncunun yerine çağrılan Samuele Ricci, Como formasıyla ikinci yarının başında sahaya çıktı ancak takım arkadaşlarının Frosinone karşısındaki yenilgiyi tersine çevirmesine yardımcı olamadı.
FIGC'nin açıklaması
İtalya Milli Takımı bu akşam Coverciano’daki Federal Teknik Merkez’de toplanacak; takım, yarından itibaren UEFA Uluslar Ligi grubundaki ilk dört maç öncesinde antrenmanlara başlayacak.
Dün Inter ile oynanan lig maçının ardından Roma’nın orta saha oyuncusu Bryan Cristante, yaşadığı fiziksel problem nedeniyle forma giyemeyecek durumda ve bu nedenle davete yanıt veremeyecek. Buna paralel olarak Teknik Direktör Roberto Mancini, Como’nun orta saha oyuncusu Samuele Ricci’yi kadroya çağırdı; Ricci önümüzdeki saatlerde gruba katılacak.
Kadroya çağrılanların tam listesi
Kaleciler: Marco Carnesecchi (Atalanta),Gianluigi Donnarumma (Manchester City),Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Defans oyuncuları: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Orta saha oyuncuları: Nicolò Barella (Inter),Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Forvetler: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nürnberg).
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