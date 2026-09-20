İtalya Milli Takımı bu akşam Coverciano’daki Federal Teknik Merkez’de toplanacak; takım, yarından itibaren UEFA Uluslar Ligi grubundaki ilk dört maç öncesinde antrenmanlara başlayacak.

Dün Inter ile oynanan lig maçının ardından Roma’nın orta saha oyuncusu Bryan Cristante, yaşadığı fiziksel problem nedeniyle forma giyemeyecek durumda ve bu nedenle davete yanıt veremeyecek. Buna paralel olarak Teknik Direktör Roberto Mancini, Como’nun orta saha oyuncusu Samuele Ricci’yi kadroya çağırdı; Ricci önümüzdeki saatlerde gruba katılacak.