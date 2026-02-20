Getty/GOAL
İsveçli politikacı, ekonomiyi daha az 'Spursy' hale getirmek için yaptığı çağrıyla Tottenham'ı acımasızca alay etti
Tottenham, kupa hasretine son verdikten sonra yine zorlanıyor
Tottenham, 62.000 kişilik muhteşem bir stadyum inşa ederek saha içinde ve dışında büyük yatırımlar yaptı. Birkaç transfer döneminde büyük paralar harcandı, ancak somut bir getiri elde edilemedi.
17 yıllık büyük başarı bekleyişi, 2025 yılında Ange Postecoglou yönetiminde Avrupa Ligi zaferiyle sona erdi, ancak mevcut sezonda daha fazla iç saha mücadelesi yaşandı ve bu da Thomas Frank'ın işini kaybeden en son Spurs patronu olmasına yol açtı.
İsveçli politikacı Tottenham'a acımasız bir saldırıda bulundu
Spurs, bazıları tarafından iş yapmamanın bir örneği olarak gösteriliyor ve şüpheli kararlar olumlu ilerlemelerin önünü kesiyor. İsveçli politikacı Mikael Damberg, İngiliz futbol kurumuna biraz şaşırtıcı bir eleştiri getirdi.
İsveç'in mali sorunlarının tartışıldığı bir parlamento konuşmasında şunları söyledi: "Doğal olarak Tottenham Hotspur, namı diğer Spurs'u düşünüyorum. İngiltere'nin en seçkin ve zengin kulüplerinden biri, devasa bir stadyumu, sadık ve geniş bir taraftar kitlesi var - 'en iyi takım' olarak kabul edilebilecek her şeye sahip.
"Buna rağmen, Tottenham bir krizin içinde. Ligin alt sıralarında, küme düşme bölgesinin sadece birkaç puan üzerinde mücadele ediyorlar. Bunun nedeni kaynak veya avantaj eksikliği değil, fırsatları boşa harcamış olmaları.
Yanlış kararlar, genel olarak dengesizlik ve kısa vadeli düşünme nedeniyle yönlerini ve istikrarlarını kaybetmişler.
“Kulübe, fırsatları var ama sonuç alamayanlara verilen 'Spursy' adı verildi. Sayın Başkan, Maliye Bakanı İsveç ekonomisini tam da bu şekilde yönetiyor. İsveç'in gücü, yeteneği ve kaynakları var. İsveç ekonomisinin gelişmesi için gerekli şirketlere, iş gücüne ve inovasyon kapasitesine sahibiz.”
Devamında şunları söyledi: “Hükümet, İsveç'i 'Spursy' haline getirme riskiyle karşı karşıya. Bu olmaz. İsveç, Tottenham gibi performans gösteremez.”
Postecoglou, Tottenham'ın 'büyük bir kulüp' olmadığını iddia ediyor
Uzun zamandır beklenen bir kupa kazandıktan sonra teknik direktörlük görevinden alınan Postecoglou, Tottenham'ın sandıkları kadar güçlü olmadığını öne sürdü.
The Overlap'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Ne inşa etmeye çalıştıklarını anlamak açısından gerçekten ilginç bir kulüp. Ne olduklarını biliyor musunuz? Açıkçası, inanılmaz bir stadyum ve inanılmaz antrenman tesisleri inşa ettiler. Ancak harcamalarına, özellikle de maaş yapılarına baktığınızda, büyük bir kulüp olmadıkları ortaya çıkıyor.
“Bence fark etmedikleri şey, gerçekten kazanmak için bir noktada bazı riskler almanız gerektiğidir. Ve bu, kulübün DNA'sıdır. Tottenham'a girdiğinizde, her yerde gördüğünüz şey 'cesaret etmek, yapmaktır'dır. Her yerde bu yazıyor. Ancak eylemleri bunun neredeyse tam tersidir.
“Onu sevseniz de sevmeseniz de, Daniel [Levy]'ye hakkını verin, çünkü bu yol yeni bir stadyum, yeni tesisler getirdi, ancak güvenli yolu seçerek, bence onlar, gerçekten kazanmak için bir noktada bazı riskler almanız gerektiğini fark etmediler. Ve bu, kulübün DNA'sıdır.
“Hala Tottenham kulübünün 'biz büyük kulüplerden biriyiz' dediğini hissediyordum, ama gerçekte, son iki yıldır onların davranışlarına bakarak, benim deneyimlerime göre öyle olduklarını düşünmüyorum.”
Geçici teknik direktör Tudor, Kuzey Londra derbisinin başında
Frank, son 17 maçında sadece iki galibiyet elde ettikten sonra Spurs tarafından hiç tereddüt edilmeden kovuldu. 2025 yazında Kuzey Londra'da görevi devralmış olmasına rağmen, şimdi Igor Tudor geçici olarak onun yerini aldı.
Hırvat taktikçi, sezon sonuna kadar görevi üstlenmeyi kabul ettikten sonra zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak. İlk maçı, pazar günü ezeli rakibi Arsenal ile oynanacak derbi olacak.
