Spurs, bazıları tarafından iş yapmamanın bir örneği olarak gösteriliyor ve şüpheli kararlar olumlu ilerlemelerin önünü kesiyor. İsveçli politikacı Mikael Damberg, İngiliz futbol kurumuna biraz şaşırtıcı bir eleştiri getirdi.

İsveç'in mali sorunlarının tartışıldığı bir parlamento konuşmasında şunları söyledi: "Doğal olarak Tottenham Hotspur, namı diğer Spurs'u düşünüyorum. İngiltere'nin en seçkin ve zengin kulüplerinden biri, devasa bir stadyumu, sadık ve geniş bir taraftar kitlesi var - 'en iyi takım' olarak kabul edilebilecek her şeye sahip.

"Buna rağmen, Tottenham bir krizin içinde. Ligin alt sıralarında, küme düşme bölgesinin sadece birkaç puan üzerinde mücadele ediyorlar. Bunun nedeni kaynak veya avantaj eksikliği değil, fırsatları boşa harcamış olmaları.

Yanlış kararlar, genel olarak dengesizlik ve kısa vadeli düşünme nedeniyle yönlerini ve istikrarlarını kaybetmişler.

“Kulübe, fırsatları var ama sonuç alamayanlara verilen 'Spursy' adı verildi. Sayın Başkan, Maliye Bakanı İsveç ekonomisini tam da bu şekilde yönetiyor. İsveç'in gücü, yeteneği ve kaynakları var. İsveç ekonomisinin gelişmesi için gerekli şirketlere, iş gücüne ve inovasyon kapasitesine sahibiz.”

Devamında şunları söyledi: “Hükümet, İsveç'i 'Spursy' haline getirme riskiyle karşı karşıya. Bu olmaz. İsveç, Tottenham gibi performans gösteremez.”