İsveç teknik direktörü, önemli Dünya Kupası play-off maçları öncesinde sakatlanan Alexander Isak ve Dejan Kulusevki hakkında bilgi verdi
Kulusevski için uzun dönüş yolu
Kulusevski'nin fiziksel durumu özellikle endişe verici, çünkü geçen Mayıs ayında geçirdiği büyük patella ameliyatı nedeniyle bu sezonun tüm iç saha maçlarını kaçırdı. Potter, sağlık ekibinin talismanlarını sahaya çıkarmak için gece gündüz çalıştığını, kendisinin ise şu anda umutla beklediğini itiraf etti. "Şu anda sadece parmaklarımızı çapraz tutuyoruz ve umarım bu oyuncuların bazılarını geri kazanabiliriz" dedi. "Ama olmazsa, mevcut oyuncularla bir çözüm bulmak zorundayız."
25 yaşındaki oyuncunun rehabilitasyonu, ona yakın olanlar tarafından "rollercoaster" gibi bir süreç olarak tanımlanıyor. Yakın zamanda ayrılmadan önce, eski Tottenham menajeri Thomas Frank, İsveçli orta saha oyuncusunun iyileşme sürecinin karmaşıklığına ilişkin bilgi verdi ve şöyle açıkladı: "Bu karmaşık bir sakatlık ve dizinde ağrı olmaması çok önemli. Bu yüzden iğne yapıldı ve umarım bu yardımcı olur. Böylece üç ila dört hafta içinde ağrısız bir şekilde sahaya dönebilecek." Ancak Kulusevski, kısa süre önce daha fazla tıbbi konsültasyon için Barselona'ya giderken görüldü, bu da dönüşünün yakın olmadığını gösteriyor.
Isak'ın iyileşme süresi belirsizliğini koruyor
Isak'ın durumu da aynı derecede endişe verici. 125 milyon sterlinlik golcü, Aralık ayında Tottenham maçında fibula kemiği kırığı geçirdikten sonra sahalardan uzak kaldı. Arne Slot, forvetin durumuyla ilgili son gelişmeleri paylaşırken, fiziksel olarak henüz erken aşamalarda olduğunu belirtti.
Slot, "Alex'in bu hafta ilk kez futbol ayakkabıları yerine koşu ayakkabılarıyla sahaya çıktığını düşünüyorum" dedi. Bu değerlendirme, yaklaşan play-off maçının onun için biraz erken olabileceğini gösteriyor.
Ulusal davaya hayati önem
Bu iki oyuncunun olası yokluğu, taktik ve liderlik açısından büyük bir darbe olacaktır. Kulusevski, milli takımda merkezi bir figür haline gelmiş ve ameliyatından önce altı Nations League maçının beşinde takımın kaptanlığını yapmıştı. Ülkesinin formasıyla son maçı, Kasım 2024'te Azerbaycan'ı 6-0 mağlup ettikleri maçta iki gol atıp bir asist yaparak sergilediği ustaca performanstı. Her iki yıldız da tedavi masasında kalırsa, Potter, dirençli Ukrayna takımını yenmek ve eleme kampanyasını sürdürmek için gerekli gol ve yaratıcılığı bulmak için kadrosunu derinlemesine incelemek zorunda kalacak.
İsveç için bundan sonra ne olacak?
İsveç, Avrupa play-off yoluyla 2026 Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanmak istiyor. 1958 turnuvasında ikinci olan İskandinav ekibi, play-off'ların 2. yolunda mücadele ediyor ve galip gelen takım Japonya, Hollanda ve Tunus ile birlikte F Grubu'na katılacak. Tarihlerinde 13. kez Dünya Kupası'na katılma ve 1994'te üçüncü olduğu Amerika topraklarına geri dönme hedefleri, 26 Mart'ta Valensiya'da Ukrayna ile oynayacakları yarı final maçıyla başlıyor. Bu ilk engeli aşmaları halinde İsveç, 31 Mart'ta Solna'da Polonya veya Arnavutluk ile karşılaşarak Dünya Kupası'na katılma hakkı için son maça çıkacak.
