İsveç teknik direktörü, önemli Dünya Kupası play-off maçları öncesinde sakatlanan Alexander Isak ve Dejan Kulusevki hakkında bilgi verdi

Kulusevski'nin fiziksel durumu özellikle endişe verici, çünkü geçen Mayıs ayında geçirdiği büyük patella ameliyatı nedeniyle bu sezonun tüm iç saha maçlarını kaçırdı. Potter, sağlık ekibinin talismanlarını sahaya çıkarmak için gece gündüz çalıştığını, kendisinin ise şu anda umutla beklediğini itiraf etti. "Şu anda sadece parmaklarımızı çapraz tutuyoruz ve umarım bu oyuncuların bazılarını geri kazanabiliriz" dedi. "Ama olmazsa, mevcut oyuncularla bir çözüm bulmak zorundayız."

25 yaşındaki oyuncunun rehabilitasyonu, ona yakın olanlar tarafından "rollercoaster" gibi bir süreç olarak tanımlanıyor. Yakın zamanda ayrılmadan önce, eski Tottenham menajeri Thomas Frank, İsveçli orta saha oyuncusunun iyileşme sürecinin karmaşıklığına ilişkin bilgi verdi ve şöyle açıkladı: "Bu karmaşık bir sakatlık ve dizinde ağrı olmaması çok önemli. Bu yüzden iğne yapıldı ve umarım bu yardımcı olur. Böylece üç ila dört hafta içinde ağrısız bir şekilde sahaya dönebilecek." Ancak Kulusevski, kısa süre önce daha fazla tıbbi konsültasyon için Barselona'ya giderken görüldü, bu da dönüşünün yakın olmadığını gösteriyor.