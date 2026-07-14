İspanyolların sırrı... Mbappé tuzağa düşüyor

Mbappé’nin en tehlikeli fırsatı, İspanya’nın ilk golünden önce geldi; Ousmane Dembélé’den gelen uzun pası aldı ve Pau Kubarsi’yi muhteşem bir çalımla geçti, ancak Pedro Porro, Aymeric Laporte ve Kubarsi tarafından kuşatılınca bir köşe vuruşu kazanmakla yetindi.

Mbappé, İspanyol savunmasını en çok zorlayan Fransız forvet oldu, ancak savunma hattı onun etkisini en aza indirgemeyi başardı.

Fransız yıldız, iki kez ofsayt tuzağına düştü; bu da İspanyol savunmasının ofsayt tuzağını uygulamadaki konsantrasyonunu ve uyumunu gösterdi.

Ayrıca Mbappé, kale direkleri arasına hiçbir şut çekemedi, 5 denemeden sadece birinde rakibini geçmeyi başardı ve girdiği 6 mücadeleden sadece birini kazandı. Bu rakamlar, İspanya milli takımının olağanüstü savunma performansını yansıtıyor ve Fransa’nın ilk yarı boyunca kaleye şut atamamasını açıklıyor.