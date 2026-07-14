İspanyolların sırrı... Mbappé tuzağa düşüyor

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappé, her açıdan olağanüstü bir Dünya Kupası performansı sergiledi; 8 gol atarak, 3 Dünya Kupası turnuvasında toplam gol sayısını 20'ye çıkardı.
Ayrıca 21 maçla, 20 maçta forma giyen kaleci Hugo Lloris'i geçerek Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan Fransız oyuncu oldu.
Ancak Fransız kaptan, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile oynanan maçta fark yaratamadı ve Les Bleus, 2-0'lık skorla mağlup oldu.
"Sport" gazetesi, haberinde Kylian Mbappé’nin İspanyol Matador’un tuzağına nasıl düştüğünü ele aldı.
İki stoperin sıkı markajı ve kanat bekleri Rodri’nin sürekli desteği sayesinde İspanya milli takımı, Mbappé’yi kontrol altına almayı başardı.
Bazen Mbappé, Pedro Porro ile yüzleşmek için sol kanada kaydı, ancak İspanyol bek, Lamine Yamal ve boşlukları iyi kapatan orta saha oyuncularının desteğini aldı.