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İspanyolların sırrı... Mbappé tuzağa düşüyor

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Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
K. Mbappe
Fransa
İspanya

Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappé, her açıdan olağanüstü bir Dünya Kupası performansı sergiledi; 8 gol atarak, 3 Dünya Kupası turnuvasında toplam gol sayısını 20'ye çıkardı.

Ayrıca 21 maçla, 20 maçta forma giyen kaleci Hugo Lloris'i geçerek Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan Fransız oyuncu oldu.

Ancak Fransız kaptan, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile oynanan maçta fark yaratamadı ve Les Bleus, 2-0'lık skorla mağlup oldu.

"Sport" gazetesi, haberinde Kylian Mbappé’nin İspanyol Matador’un tuzağına nasıl düştüğünü ele aldı.

İki stoperin sıkı markajı ve kanat bekleri Rodri’nin sürekli desteği sayesinde İspanya milli takımı, Mbappé’yi kontrol altına almayı başardı.

Bazen Mbappé, Pedro Porro ile yüzleşmek için sol kanada kaydı, ancak İspanyol bek, Lamine Yamal ve boşlukları iyi kapatan orta saha oyuncularının desteğini aldı.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé iki kez ofsayt tuzağına düştü

    Mbappé’nin en tehlikeli fırsatı, İspanya’nın ilk golünden önce geldi; Ousmane Dembélé’den gelen uzun pası aldı ve Pau Kubarsi’yi muhteşem bir çalımla geçti, ancak Pedro Porro, Aymeric Laporte ve Kubarsi tarafından kuşatılınca bir köşe vuruşu kazanmakla yetindi.

    Mbappé, İspanyol savunmasını en çok zorlayan Fransız forvet oldu, ancak savunma hattı onun etkisini en aza indirgemeyi başardı.

    Fransız yıldız, iki kez ofsayt tuzağına düştü; bu da İspanyol savunmasının ofsayt tuzağını uygulamadaki konsantrasyonunu ve uyumunu gösterdi. 

    Ayrıca Mbappé, kale direkleri arasına hiçbir şut çekemedi, 5 denemeden sadece birinde rakibini geçmeyi başardı ve girdiği 6 mücadeleden sadece birini kazandı. Bu rakamlar, İspanya milli takımının olağanüstü savunma performansını yansıtıyor ve Fransa’nın ilk yarı boyunca kaleye şut atamamasını açıklıyor.

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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Onaï Simon’a yönelik şiddetli müdahale

    Mbappé, Lucas Dini’nin Lamine Yamal’a yaptığı müdahalenin ardından verilen bariz penaltı kararı karşısında şiddetle itiraz etti; ayrıca, Kubarsi’ye faul verilmesini talep etti, ancak sonuncusunun müdahalesi kurallara uygundu.

    Ayrıca, savunmanın arkasına atılan topu uzaklaştırmak için doğru zamanda çıkan ve onun kaleciyle karşı karşıya kalmasını engelleyen kaleci Unai Simón’un uyanıklığıyla da karşılaştı.

    İkinci yarıyla birlikte İspanya daha iyi bir görüntü sergiledi ve Pedro Porro, Dani Olmo’nun muhteşem pasının ardından ikinci golü attı; kameralar, yüzünde derin bir hayal kırıklığı ifadesi görülen Mbappé’nin tepkisini yakaladı.

    Mbappé’nin ilk şutu 64. dakikada geldi; sol kanattan rakibini geçip sol ayağıyla yakın direğe doğru vurdu, ancak Unai Simón topu köşeye çeldi.

    İkinci denemesi ise birkaç dakika sonra geldi ve Mark Kokorela’nın topa hafifçe dokunup yönünü köşe vuruşuna çevirmeseydi, top ağlara girecekti.

    Mbappé’nin hayal kırıklığının en net örneği ise 86. dakikada yaşandı. Topa ulaşmaya yakın olmasa da, Unai Simón’a baskı yapmaya çalışırken onun koluna vurduğu için sarı kart gördü; bu hareket, çirkin ve haksız olarak nitelendirildi.

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