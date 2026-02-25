Goal.com
"İspanyollar onu istemiyorsa, geri gönderin!" - Kylian Mbappe'nin Real Madrid'deki eleştirmenleri, Fransa'nın ikonik ismi tarafından "abartmayı" bırakmaları konusunda uyarıldı

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'deki hayatının başlangıcı hiç de sorunsuz geçmedi, ancak Fransa efsanesi Christophe Dugarry, forvet oyuncusuna yöneltilen eleştirilerin absürt bir boyuta ulaştığına inanıyor. Santiago Bernabeu'ya yaptığı yüksek profilli transferinden bu yana, eski Paris Saint-Germain yıldızı, Los Blancos'un istikrarlı bir form yakalamaya çalışırken mercek altına alındı. Ancak Dugarry, vatandaşını savunmak için harekete geçti ve süperstara yöneltilen eleştirilerin, takımın daha derin sorunlarından dikkatleri başka yöne çekmek için uygun bir bahane olduğunu öne sürdü.

  • Dürüst konuşan efsane, Mbappé'ye yönelik 'haksız' eleştirileri sert bir şekilde eleştirdi

    Seçkin bir kariyere sahip olan ve açık sözlü bir kişi olarak tanınan Dugarry, RMC Sport'ta katıldığı bir programda hayal kırıklığını dile getirdi. Mbappe ile ilgili haberlerin haksız bir şekilde çarpıtıldığını ve İspanyol devi, yıldız oyuncusundan bu kadar memnun değilse, onu Fransa'ya geri göndermesi gerektiğini savundu. Dünya Kupası şampiyonu, İspanya'nın başkenti Madrid'in "Galactico"su ile ilgili birkaç aylık taktiksel sıkıntılara nasıl tepki verdiğini değerlendirirken çekinmedi. Mbappe, kulüpteki ilk sezonunda eleştirileri umursamadı ve Madrid'in büyük bir kupa kazanamamasına rağmen La Liga'nın en golcü oyuncusu oldu. Bu sezon, birinci ligde oynadığı maçlarda 23 gol attı ve sadece sekiz Şampiyonlar Ligi maçında 13 gol attı. 

  • Real Madrid CF v FC Barcelona-LaLiga EA SportsAFP

    Fransız süperstarı savunmak

    Dugarry'nin argümanının özü, Mbappé'nin kulüpteki daha geniş sistemik başarısızlıkların günah keçisi haline getirildiği fikrine dayanıyor. "Real Madrid'in sorunlarının yalnızca Mbappé'den kaynaklandığını düşünmek beni oldukça şaşırtıyor. Bir noktada abartmayı bırakmalıyız. İspanyollar onu artık istemiyorsa, geri göndermeliler. Belki de ayrılır ve başka birini mutlu eder, bilemiyorum. Ama dürüst olmak gerekirse, bunu oldukça şaşırtıcı buluyorum. Bence Real Madrid'de Real Madrid oyuncusu olmayan çok fazla oyuncu var. Üzgünüm ama onlar abartılıyor. Ben de büyük kulüplerde oynama fırsatı buldum. Barcelona'da forma çok fazla giymedim ve bunun da bir nedeni var..."

  • Yardımcı oyuncuları suçlamak

    Dugarry'nin eleştirisi kısa sürede, Madrid gibi bir kulüp için "yeterli olmadığını" düşündüğü, isimleri açıkça belirtilen birinci takımın düzenli oyuncularına yönelik sert bir eleştiriye dönüştü. "Bunlar yıldızları hedefleyen kulüpler, en iyiler ve bence seviyeye uygun olmayan oyuncular var. Uzun süredir orada oynuyorlar, aklıma [Eduardo] Camavinga, [Arda] Güler, [Federico] Valverde, [Arelioen] Tchouaméni geliyor... [Marco] Asensio, birdenbire ortaya çıktı ve çok sayıda sakatlık olduğu için ilk on birde yer aldı. İyi bir oyuncu olduğunu kanıtladı, ama o bir Real Madrid stoper değil. Alaba sakat ve üç ayda bir hafta oynuyor; o seviyede değil."

    Valverde ve Camavinga gibi isimlerin böyle bir listeye dahil edilmesi, Bernabeu taraftarları arasında popüler olmaları nedeniyle kesinlikle şaşkınlık yaratacaktır. Ancak Dugarry, bu oyuncuların geçmişteki başarıları için belki de fazla övgü aldıklarını, ancak şu anki dönemde bir adım öne çıkamadıklarını düşünüyor. Ona göre, sahada tutarlılık eksikliği, bir hücum oyuncusunun adaptasyon süresinden çok daha büyük bir endişe kaynağıdır, o oyuncu ne kadar pahalı olursa olsun veya ne kadar ünlü olursa olsun.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH55-REAL MADRID-JUVENTUSAFP

    İşe alım stratejisini sorgulamak

    Bireysel performansların ötesinde, eski forvet Florentino Perez'in son transfer politikasını da eleştirdi ve kulübün saf kaliteden çok finansal fırsatçılığı öncelikli tuttuğunu öne sürdü. "Kaynakları daha az olduğu için sözleşmeleri bitmek üzere olan birçok oyuncuyu transfer ettikleri izlenimini edindim. Böyle kulüplerde oynadığınızda, bir sezon boyunca harika bir oyuncu olduğunuzu kanıtlamanız, takımınızı yönetmeniz, kararlı olmanız gerekir; bu, ulusal liglerimizde her gün yaşadığımız seviye ile Real Madrid'in seviyesi arasındaki farktır."

    Bu değerlendirme, "Madrid DNA'sının" sulandırıldığına işaret ediyor; artık sadece iyi bir oyuncu olmak, dünyanın en başarılı kulübünün taleplerini karşılamak için yeterli değil. Real Madrid, Toni Kroos ve Karim Benzema sonrası geçiş sürecini sürdürürken, Dugarry'nin sözleri, takımın dengesinin bozulduğuna dair giderek artan bir duyguyu yansıtıyor. 

