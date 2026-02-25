"İspanyollar onu istemiyorsa, geri gönderin!" - Kylian Mbappe'nin Real Madrid'deki eleştirmenleri, Fransa'nın ikonik ismi tarafından "abartmayı" bırakmaları konusunda uyarıldı

Dugarry'nin eleştirisi kısa sürede, Madrid gibi bir kulüp için "yeterli olmadığını" düşündüğü, isimleri açıkça belirtilen birinci takımın düzenli oyuncularına yönelik sert bir eleştiriye dönüştü. "Bunlar yıldızları hedefleyen kulüpler, en iyiler ve bence seviyeye uygun olmayan oyuncular var. Uzun süredir orada oynuyorlar, aklıma [Eduardo] Camavinga, [Arda] Güler, [Federico] Valverde, [Arelioen] Tchouaméni geliyor... [Marco] Asensio, birdenbire ortaya çıktı ve çok sayıda sakatlık olduğu için ilk on birde yer aldı. İyi bir oyuncu olduğunu kanıtladı, ama o bir Real Madrid stoper değil. Alaba sakat ve üç ayda bir hafta oynuyor; o seviyede değil."

Valverde ve Camavinga gibi isimlerin böyle bir listeye dahil edilmesi, Bernabeu taraftarları arasında popüler olmaları nedeniyle kesinlikle şaşkınlık yaratacaktır. Ancak Dugarry, bu oyuncuların geçmişteki başarıları için belki de fazla övgü aldıklarını, ancak şu anki dönemde bir adım öne çıkamadıklarını düşünüyor. Ona göre, sahada tutarlılık eksikliği, bir hücum oyuncusunun adaptasyon süresinden çok daha büyük bir endişe kaynağıdır, o oyuncu ne kadar pahalı olursa olsun veya ne kadar ünlü olursa olsun.